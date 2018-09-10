Выборы в Хакасии: Зимин проиграл собственному антирейтингу

Татьяна Иващенко, , 19:46 — REGNUM

Выборы главы Хакасии, состоявшиеся 9 сентября 2018 года, показали неожиданный, можно даже сказать сенсационный результат. И неожиданным он стал не только для жителей региона, но и, есть такое ощущение, для участников.

Кандидат от «Единой России», действующий глава республики Виктор Зимин потерпел просто сокрушительное поражение, получив поддержку лишь 32,42% избирателей. На первом месте оказался кандидат от КПРФ, 30-летний Валентин Коновалов. За него свои голоса отдали 44,81% избирателей.

Но основные соперники — ни один, ни второй — не получили 50 процентов плюс один голос. Соответственно, если оба кандидата дадут на это согласие, должен состояться второй тур выборов главы Хакасии. Он намечен на 23 сентября 2018 года. Однако политологи уже сейчас сходятся во мнении, что Зимину будет крайне сложно — такой разрыв в процентах во втором туре не отыгрывается.

А пока регион приходит в себя и готовится к новому этапу выборов, на который, к слову, будет потрачено порядка 20 млн рублей, разбираемся, почему ставленник Кремля, единоросс и многолетний руководитель Хакасии остался без поддержки населения.

Читайте также: Хакасия: второй тур губернаторских выборов обойдётся в 20 млн рублей

Коррупционный скандал и экономическая катастрофа

Виктор Зимин руководит Хакасией уже почти 10 лет. В декабре 2008 года президент РФ (тогда Дмитрий Медведев) внёс его кандидатуру на рассмотрение парламента республики. Депутаты утвердили кандидатуру Зимина, и в январе 2009 года на сессии Верховного совета он официально вступил в должность главы республики.

В 2013 году Зимин прошёл через всенародные выборы. Он выиграл их, заручившись поддержкой 63,41% избирателей (93 324 человека). Второе место тогда занял кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы шестого созыва Виктор Соболев. Его результат — 9,94% (14 621).

За период губернаторства СМИ не раз и не два Зимина «отправляли» в отставку. Были и достаточно острые моменты, когда казалось, что вопрос с отставкой уж точно решён. Одна из таких ситуаций — громкий коррупционный скандал на высоком уровне, который разразился в конце 2016 года. Руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Чиновника задержали, затем арестовали. Он лишился должности.

Приговор Бызову был вынесен в феврале 2018 года. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере более 19 миллионов рублей.

После этого оппозиция в регионе громко заговорила о том, что Зимина нужно отправлять в отставку. Громче всех — КПРФ. И, кстати, «фронтменом» оппозиционного движения против Зимина как раз-таки являлся Валентин Коновалов. В мае 2018 года он стал первым секретарём Хакасского регионального отделения КПРФ.

Читайте также: Первый секретарь КПРФ сменился в Хакасии

Ещё два острых момента связаны с экономической ситуацией в регионе. За 2016 год госдолг Хакасии вырос на 6,1 млрд рублей. По итогам 2017 года — составлял более 24 млрд рублей. А это более 130% от собственных доходов республики. Депутаты Верховного совета Хакасии в октябре 2017 года объявили о катастрофической ситуации и попросили финансовой помощи у федеральных властей.

Читайте также: «Катастрофическая ситуация»: Хакасия просит федеральной помощи

Экономическая катастрофа обернулась для региона казначейским сопровождением. Ситуацию муссировали и местные, и федеральные СМИ. Волна слухов об отставке Зимина распространилась с новой силой. Однако и тогда он сумел удержаться в своём, пусть и изрядно шатающемся, кресле.

Читайте также: В долгах как в шелках. Чем для Хакасии обернулась экономическая катастрофа?

И, пожалуй, ещё один громкий скандал был связан с прямой линией Зимина с населением региона, которую он решил провести, видимо, следуя примеру президента РФ Владимира Путина.

14 ноября в ходе этой самой прямой линии Зимин призвал жителей депрессивных поселений Хакасии не выходить на митинги и не устраивать забастовок с требованием зарплат, а «что-то делать». Например, «сконцентрировать бабушек-дедушек» в селе и создать производство («ну, живёте в тайге»): собирать ягоды, варить тушёнку и продавать на рынке. И ко всему прочему обозвал «паразитами».

"Не на что жить, зачем людей смешить? Вы ничего не зарабатываете. Вы прям паразитами являетесь. Неужели не стыдно? Забастовки устраиваем, митинги: «Когда нам зарплаты выплатят?» Ну заработайте, создайте производство, ну хоть что-то делайте», — фонтанировал эмоциями Зимин.

К слову, бурное обсуждение «тушёнки» и «паразитов» в соцсетях показало, что некоторые жители Зимина поддержали. Но в основном раздавались возмущения: люди работали, заработали деньги, а зарплат не видят, и теперь им ещё и запрещают требовать своих заработанных денег на митингах. Призыв «сконцентрировать бабушек-дедушек» на селе и варить тушёнку пользователи соцсетей и вовсе назвали издевательством.

Читайте также: Протесты в Хакасии: как главе региона аукнулись тушёнка и «паразиты»

В декабре 2017 года в Хакасии прошёл митинг за отставку главы региона, который организовали коммунисты. В рескоме КПРФ тогда утверждали, что в акции протеста приняли участие порядка 600−700 человек. Однако некоторые хакасские пользователи соцсетей подчёркивали, что речь идёт о 100−150 участниках митинга. Несмотря на серьёзные расхождения в цифрах, политологи сделали вывод, что протестная активность в регионе всё же существует.

Читайте также: В Хакасии прошёл митинг за отставку главы региона

Коммунисты не спасовали

Пересидев в губернаторском кресле все «бури» и скандалы 2017 года, Зимин объявил о том, что будет участвовать в губернаторских выборах 9 сентября 2018 года. При этом он намекнул, что идёт на выборы не просто так, а получив поддержку федерального руководства.

Тем временем в сибирских регионах, где предстояли выборы губернаторов, творились интересные дела. От участия в выборах в Омской, Новосибирской областях, а также в Красноярском крае отказались коммунисты. Они заявили о поддержке действующих глав регионов. Позже «капитулировали» и коммунисты Алтайского края.

Читайте также: Выборы губернаторов в Сибири: «краснеть» не придётся

А в Хакасии коммунисты пасовать не стали и выдвинули на выборы Коновалова. И сейчас, видя итог в республике, по мнению ряда пользователей соцсетей, коммунисты «кусают локти».

Однако, откровенно говоря, политологи не видели в Коновалове серьёзного соперника для Зимина. Существовало мнение, что он не является опытным политиком с хорошей узнаваемостью в регионе.

Уже незадолго до выборов, в августе 2018 года, состоялась встреча Зимина с президентом РФ Владимиром Путиным. В том числе на встрече обсуждались крупные, дорогостоящие и важные для развития Хакасии проекты. После этого версия об отсутствии поддержки действующего главы, которая всё ещё существовала в регионе, отпала. Политологи заговорили об отсутствии интриги на выборах и о будущей победе Зимина.

Читайте также: Политолог о встрече Зимина с Путиным: Версия об отсутствии поддержки отпала

Хакасия «запасается попкорном»

Однако единый день голосования всех удивил. Сначала, как водится, о возможном втором туре начали писать анонимные источники и группы в интернете. Эта информация подвергалась сомнению, но оказалась в итоге правдивой.

При этом есть мнение, что проигрыш действующего главы Хакасии — это не заслуга кандидата от КПРФ, молодого и недостаточно известного в регионе, а исключительно следствие высокого антирейтинга Зимина.

«Конечно, результат выборов — это исключительно антирейтинг власти. При всём уважении к Валентину Олеговичу Коновалову, ярким кандидатом его назвать нельзя. Предвыборная кампания, на мой взгляд, у него была крайне вялая, неинтересная. И такое сокрушительное, разгромное поражение Зимина, честно говоря, удивило жителей Хакасии», — подчёркивает в беседе с корреспондентом ИА REGNUM абаканский журналист Андрей Березин.

Он отметил, что на самом деле на Зимина работала достаточно сильная пиар-группа:

«Прилагались достаточно серьёзные усилия, проводились различные мероприятия, глава был активен в соцсетях. Что будет дальше? А дальше будет второй тур. Я думаю, что штаб Зимина в шоке. Да и штаб Коновалова в шоке. Потому что ни один не знает, что с этим дальше делать, ни второй не знает. Ну, а население Хакасии запасается попкорном и ждёт второго тура».

По мнению политолога Сергея Комарицына (Красноярск), случившееся — результат многих факторов.

«Вспомним выборы в Госдуму 2016 года, когда хакасский кандидат от КПРФ Александр Семёнов лишь незначительно отстал от лидера гонки, представительницы «Единой России» Надежды Максимовой (49 093 против 52 583 голосов соответственно). Она человек очень уважаемый, видный политик, квалифицированный специалист. Но она с трудом тогда прошла, «проиграв» все города. И это было результатом не только оппозиционных настроений, которые, безусловно, в Хакасии есть, но и внутренних проблем. Республику периодически сотрясают крупные скандалы. И с экономикой не очень хорошо, в Хакасии введено внешнее финансовое управление. И ряд политиков из высшего руководства Хакасии либо уже сидят, либо находятся под следствием. Это не могло не сказаться на ситуации. Решался вопрос, будет ли вообще Зимин утверждён в качестве кандидата от власти или нет. Можно предположить, что в ситуацию вмешался Сергей Шойгу, так как Зимин считается «его» человеком. И его всё-таки выдвинули в губернаторы. Коммунисты тем временем проводили в регионе акции протеста, митинговали за отставку Зимина».

Второй фактор — федеральная повестка, рассуждает политолог:

«Хакасия — один из регионов, где в марте этого года на президентских выборах Владимир Путин получил меньше 70% голосов. А таких регионов было немного. Понятно, что исходя из этого можно было ожидать сюрпризов на выборах 9 сентября. Показатели «Единой России» за Уралом резко упали. Это не могло не сказаться на Хакасии. Явка здесь оказалась больше, чем на выборах губернатора Красноярского края (28,94% — прим. ИА REGNUM ), соответственно, и «протестников» пришло больше. В Красноярском крае они в большинстве своём выборы проигнорировали».

При этом, по мнению Сергея Комарицына, полученный результат вовсе не означает, что Зимин проиграет во втором туре.

«Здесь всё значительно сложнее. Однако задача у него очень непростая. Политтехнологи считают, что такой разрыв во втором туре не отыгрывается. Сейчас тем более должны консолидироваться и прийти на выборы все антизиминские силы. Но и в КПРФ Хакасии не всё гладко, у них там внутренние разногласия. И смогут ли они всё это конвертировать в победу своего кандидата во втором туре — пока сказать сложно. Но то, что у Зимина начались очень большие проблемы, — это правда», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Здесь стоит добавить, что в ситуацию в Хакасии вмешались и элдэпээровцы. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия намерена приложить все усилия для «отставки с позором» главы республики Виктора Зимина.

По мнению партии, Зимин нарушил избирательное законодательство — не допустил на выборы кандидата Михаила Валова, который в итоге победил на выборах мэра хакасского города Саяногорска.

«То есть Зимин снял с выборов своего самого сильного соперника! Это грубейшее нарушение», — уверен Жириновский.

Читайте также: Жириновский требует отставки главы Хакасии за нарушения на выборах

«Голосовать полезно»

При разборе результатов выборов в Хакасии, где предстоит второй тур губернаторских выборов, вспоминается ситуация в Иркутской области.

В сентябре 2015 года выборы губернатора Приангарья во втором туре выиграл коммунист Сергей Левченко, получивший более 56% голосов избирателей. А единоросс Сергей Ерощенко — действующий руководитель региона — получил лишь 41,46%.

Тогда Левченко стал единственным коммунистом, одержавшим победу на губернаторских выборах по итогам сентябрьского голосования-2015. А Иркутская область стала единственным регионом, где после возвращения всенародных выборов губернаторов для определения победителя понадобился второй тур.

Читайте также: Владимир Путин встретился с новым губернатором Иркутской области

Выборы-2015 в Приангарье показали, что кампании в регионах могут быть весьма напряжёнными и конкурентными, вопреки расхожему мнению об отсутствии интриг. Показал это и первый тур выборов в Хакасии.

Кстати, второй тур губернаторских выборов предстоит также в Приморском и Хабаровском краях, во Владимирской области. С Хакасией — четыре региона.

Комментируя такие итоги единого дня голосования, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв сказал, что «голосовать полезно»:

«Скептики посрамлены. Первые результаты выборов в ДФО и Сибири показывают, что на выборах предрешено не всё, а голосовать полезно».

Читайте также: «Скептики посрамлены»: о возможности второго тура в нескольких регионах

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, второй тур выборов главы Хакасии состоится уже 23 сентября 2018 года. Если ни один из кандидатов не откажется от участия. Но, судя по всему, намерения у обоих кандидатов самые серьёзные.

«Перемены неизбежны. Правда на нашей стороне! Вместе установим народную власть в Хакасии!» — написал 10 сентября Коновалов на своей странице в соцсети.

Зимин же, со своей стороны, намерен «исправлять ошибки». Он не скрывает, что результаты голосования его расстроили.

«Благодарю тех, кто пришёл на выборы и отдал мне свой голос. Ваша поддержка очень важна. Спасибо вам! С другой стороны, не скрою, результаты голосования меня не обрадовали. Однако есть важный момент. Люди хотят серьёзных изменений. Я и моя команда, мы работаем и, конечно, порою ошибаемся. Сегодня люди высказали свое мнение о наших ошибках, и мы обязаны его услышать. Иногда признавать и говорить о собственных недочётах важнее, чем о достижениях и успехах. Ошибки будем исправлять», — пишет Зимин на своей странице в соцсети.

Итак, ситуация в Хакасии действительно нетипичная. И какие бы факторы не повлияли на итоги первого тура выборов, сейчас можно утверждать, что второй тур будет нелегким. И для Зимина, и для Коновалова.

И либо у власти останется Зимин с, как выяснилось, внушительным антирейтингом, либо губернаторское кресло непростого региона займёт 30-летний политик, не будем говорить, что неопытный, но не съевший в политике пуда соли уж точно, хотя бы просто в силу возраста. А возможен и третий вариант. Если хотя бы один из кандидатов откажется от участия во втором туре. Остаётся только ждать и с интересом наблюдать за развитием ситуации.