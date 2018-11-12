Мнение: врио главы Хакасии показал себя «талантливым руководителем»

Абакан, , 06:30 — REGNUM Михаил Развожаев, которого президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии, показал себя хорошим, талантливым руководителем, считает политолог Вячеслав Смирнов.

По его словам, дальше встаёт вопрос, куда ляжет путь Развожаева.

«Либо в правительство, либо в полпредство, либо он будет назначен в один из освобождающихся регионов», — предположил собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Михаил Развожаев был назначен врио главы Хакасии, чтобы «присмотреть» за регионом, где в то время продолжался непростой выборный процесс. До этого он работал заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа. Встретившись с Развожаевым перед его отправкой в Хакасию, Владимир Путин сказал, что «вернёт» его в Москву и найдёт «применение в федеральных органах».

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Однако после его назначения некоторые политологи предположили, что он назначен в регион «с перспективой» и в дальнейшем примет участие в выборах главы. Да и сам Развожаев в октябре сделал заявление, что он «с удовольствием» примет участие в выборах с новым составом кандидатов, если по итогам текущих выборов люди не выберут главу региона.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии состоялся второй тур выборов главы с единственным кандидатом — Валентином Коноваловым, выдвинутым КПРФ. Для избрания ему необходимо было получить более 50% голосов избирателей. По результатам обработки 100% протоколов УИК коммунист получил 57,57% голосов «за» и 41,16% «против».

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