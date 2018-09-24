Хакасия: «экономически падающая» территория, общественный протест высок

Абакан, , 11:43 — REGNUM Выборы 2018 года в Хакасии показали, что в регионе высок общественный протест и происходит затяжной управленческий кризис. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политический аналитик Юрий Москвич (Красноярск), комментируя перенос второго тура губернаторских выборов в Хакасии и отказ действующего главы Виктора Зимина в нём участвовать.

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«В целом Хакасия — это такой же регион, как и все остальные. Может он отличается от остальных тем, что президент России Владимир Путин любил там отдыхать. Он приезжал в Хакасию часто вместе с Сергеем Шойгу (глава Минобороны РФ — прим. ИА REGNUM ), который там много лет работал простым строителем. И благодаря этому, в том числе, у многих сложилось впечатление, что глава этой республики Виктор Зимин, как гостеприимный хозяин, часто встречавший таких высоких гостей, бесспорно выиграет выборы на пост главы республики. Но осень 2018 года всё изменила. Она показала, что общественный протест в Хакасии высок — выше, чем, например, в Красноярском крае, где врио губернатора Александру Уссу удалось провести успешное политическое соглашение с разными партиями. И в крае пришло на выборы хоть и немного меньше, чем на прошлые выборы губернатора в 2014 году (явка в 2018 году — 28,94%, явка в 2014 году — 31,27%, прим. ИА REGNUM ), но никаких проблем у врио главы Усса с голосованием и признанием результатов не возникло. Близкий сосед Хакасии Красноярский край показал, что даже в сложных электоральных ситуациях можно успешно решать задачи проведения выборов губернатора», — отметил Юрий Москвич.

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В Хакасии же, по его словам, ситуация сложилась совсем по-другому:

«Прежде всего, потому что Хакасия — экономически падающая территория России. Это первая территория в России, в которой установлено прямое федеральное финансовое управление. В последние годы в Хакасии идёт затяжной управленческий кризис. Недавно Зиминым было отправлено в отставку правительство республики. Зимин пытался догнать происходящие политические процессы. Но выборы показали, что население не простило ему его промахи и не поверило в его возможности справиться с разразившимся в республике финансовым и экономическим кризисом».

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Собеседник ИА REGNUM убеждён, что никаких шансов победить во втором туре у Зимина не было:

«Во-первых, потому что количество голосов за него в первом туре было невелико (32,42% — прим. ИА REGNUM ). И догнать кандидата от КПРФ (Валентин Коновалов получил в первом туре 44,81% — прим. ИА REGNUM ) честными методами у него бы не получилось. А нечестные выборы после истории в Приморье в России уже невозможны».

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«Более того, те решения, которые были приняты Центризбиркомом и поддержаны президентом РФ, по-видимому, могут привести на второй тур гораздо большее число оппозиционно настроенных избирателей. Возможно, другим будет и поведение членов избирательных комиссий, которые начинают понимать, что в новых условиях у них могут возникнуть реальные угрозы административного и даже уголовного преследования. И третье, для многих элитных групп становится понятно, что настало время адаптироваться к новой политической ситуации, в которой процедуры выборов становятся более значимыми, чем знакомство или поддержка кандидата президентом РФ и партией «Единая Россия». Новые заявленные цели выборов — честность и прозрачность — могут радикально изменить и электоральное поведение населения, и участников выборного процесса», — убеждён политаналитик.

Он считает, что эти процессы как раз и происходят в Хакасии:

«Экономическая ситуация и новая электоральная политика делают избрание Зимина просто нереальным. Это стало ясно уже в первые дни после первого тура. Единственной интригой было то, когда Зимин объявит о своем неучастии во втором туре, и дальнейшая борьба за пост главы республики пойдет между кандидатами, занявшими второе и третье место. Я думаю, что именно тогда было принято решение Зиминым, его командой и, возможно, ответственными за губернаторские выборы в администрации президента. Оглашение же этого решения в пятницу, 21 сентября, практически накануне выборов имеет прежде всего тактический смысл продлить выборы ещё на две недели с тем, чтобы иметь большее время для необходимых политических согласований и, может быть, усилить позиции кандидату от «Справедливой России» и обеспечить ему победу. С другой стороны, за эти две недели может сформироваться союз различных политических сил, и тогда уже не столь важно, кто станет главой Хакасии — коммунист или справоросс. Этот договор может привести к формированию после выборов «правительства согласия» Хакасии из представителей разных партий, в том числе и «Единой России».

Юрий Москвич отметил, что ситуация, происходящая в Хакасии, может стать интересной для всей России:

«Потому что последние выборы показали, что Россия сделала очень важный шаг к спокойному принятию успешных результатов в выборах кандидатов от оппозиционных партий, которые в массовом общественном сознании уже не воспринимаются как угроза власти, они реально становятся «своими» партиями власти. Мы, скорее всего, вступаем в новую стадию эволюции нашей политической системы».

Что касается звучащих в прессе заявлений о «неопытности» Валентина Коновалова, Юрий Москвич считает, что эту точку зрения нужно пересмотреть.

«Считаю, что мы должны пересмотреть эту в большей степени странную точку зрения. Выборы — это не отдел кадров, который определяет ту или иную степень профессиональной готовности к исполнению тех или иных обязанностей. Выборы, прежде всего, — это процедура поиска и нахождения особых людей — политиков — тех, кто понимает, что нужно делать власти в сложных ситуациях, для того чтобы разрешить проблемы, волнующие избирателей. Если мы делаем шаг к реальной многопартийной системе власти, значит надо идти до конца и не поддаваться обаянию тех аргументов, которые в последние годы приводили к власти в регионах людей лишь потому, что они «профессионалы в своем деле». Например, таких, как Зимин. Тогда почему такой «хороший профессионал» не справился с управлением Хакасией? Я думаю, у избирателей Хакасии появился сейчас редкий шанс принять разумное и ответственное решение: какой из двух оппозиционных кандидатов может быть им полезен. Для этого им нужно изменить свой подход к кандидатам. Им предстоит голосовать во втором туре не «против плохой власти», а за кандидата, который может сформировать «свою неплохую власть», — резюмировал Юрий Москвич.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы республики. Действующий губернатор, единоросс Виктор Зимин, получив 32,42% голосов, проиграл кандидату от КПРФ, 30-летнему Валентину Коновалову, которого поддержали 44,81% избирателей. 23 сентября должен был состояться второй тур губернаторских выборов, однако 21 сентября Зимин снялся с выборов, объяснив это тем, что не хочет допускать «раскола» в Хакасии.

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22 сентября ресизбирком провёл заседание, на котором решил, что второй тур состоится 7 октября. В нём примут участие коммунист Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший третье место в первом туре с результатом 11,23%.

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