Владимир Путин назначил врио главы Хакасии

Москва, , 11:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил занимавшего пост заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. Об этом сообщает 3 октября пресс-служба Кремля.

Перед назначением глава Российского государства встретился с Развожаевым и предложил тому возглавить регион на один месяц.

«Просьба заключается в том, чтобы Вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике», — цитирует пресс-служба слова Владимира Путина.

Российский лидер в дальнейшем разговоре пообещал Развозжаеву «вернуть его в Москву» и найти ему применение в федеральных органах власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий глава региона Виктор Зимин снялся со второго тура выборов после проигрыша в первом туре Валентину Коновалову (КПРФ).

Читайте также: Глава Хакасии: «Я принял решение. Я ухожу»

Следует отметить, что Михаил Развожаев проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Читайте ранее на эту тему: Эксперт: «Идет последовательное обновление управленческого корпуса в РФ»