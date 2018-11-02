То, что происходило в последнюю неделю на российском топливным рынке, не иначе как фарсом не назовёшь. Казалось бы — ура! После многочисленных переговоров чиновников и нефтяников решено заморозить не только цены на бензин и ГСМ в рознице, но и в мелком опте. Причём глава российского правительства Дмитрий Медведев пообещал, что если нефтяники не будут исполнять взятые на себя обязательства, последует введение заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов. Но, увы, и заморозка, и угрозы оказались дутыми.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Напомним, моторное топливо дорожает в течение нескольких месяцев на фоне ослабленного рубля, дорожающей нефти, непомерных экспортных аппетитов нефтяников. Осенью к этим факторам добавилось ещё и сокращение объемов производства бензинов и дизтоплива из-за массового ремонта НПЗ.

Neftehim Омский НПЗ ОАО «Газпромнефть». Установка изомеризации

Летом, когда в некоторых регионах цена бензина достигла 50 рублей, топливный ажиотаж пытались погасить заморозкой цен на АЗС. Взамен правительство пошло на уступки, в ущерб региональным дорожным фондам снизив топливные акцизы. Однако это не на долго спасло ситуацию. АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) старались компенсировать выпадающие от розницы доходы на оптовых продажах и экспорте. Поэтому владельцам независимых АЗС ничего не оставалось делать, как покупать топливо ВИНКов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже по завышенной ими цене и генерировать убытки.

Первоначально нефтяники надеялись, что ещё и государство субсидирует им вынужденную заморозку, но доводы Минфина о сверхдоходах от экспорта победили. В итоге только Роснефть, по данным РБК, списала из-за заморозки цен на бензин за третий квартал 2018 года 133 млрд рублей. А с начала года списания сегмента переработки составили 180 млрд рублей.

Rnsmng.rosneft.ru Терминал «Роснефти»

В то же время владельцам независимых АЗС, занимающим порядка 60 процентов рынка, в этот период пришлось ещё тяжелее. Заморозка мелкооптовых цен действительно помогла бы им в конец не разориться и удерживать свои цены на уровне цен на АЗС вертикально интегрированных холдингов. Но не тут-то было. И двух дней не прошило, как оптовая цена моторного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже снова пошла в рост. Это не могло сказаться на рознице. Значительный рост цен на бензин и дизтопливо произошёл в Поволжье, на Урале, в Сибири, Приморье и других округах. Даже Росстат, зафиксировав по итогам октября 2018 года рост бензиновых цен, по итогам первой недели ноября не стал публиковать мониторинг по ситуации на АЗС столичных городов России.

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Впрочем, и без «среднего по палате» показателя можно понять насколько напряжена сейчас обстановка.

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А что же регуляторы? Вместо того, чтобы штрафовать нефтяников, не снижающих оптовые цены, ФАС и ФНС, к примеру, дано поручение «драконить» за цены на бензин владельцев независимых АЗС. На совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября руководителям этих ведомств поручено обеспечить «проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций». Причём, в соответствии с протоколом мероприятия, особое внимание чиновники должны уделять тем бензоколонкам, цены на которых превышают установленный уровень более чем на 4%.

Government.ru Дмитрий Козак

Тем временем биржевые цены на бензин, на прошлой неделе рухнувшие после договоренностей о стабилизации топливного рынка между правительством и нефтяниками, 7 ноября полностью отыграли предыдущее падение: цена на АИ-92 за три последних рабочих дня выросла почти на 4% — до 50 252 руб./т, на АИ-95 — на 4,6%, до 53 320 руб./т.

«Вопрос основной в том, что есть согласованные рекомендованные цены для каждого региона — есть как оптовые, так и розничные цены. Но это на бумаге. На деле же Роснефть до сих пор оптовые цены ни на копейку не опустила, хотя прошло уже три полных рабочих дня. «Газпром нефть» цену опустила с 1 ноября, но по этим ценам невозможно купить ни одного литра ни дизтоплива, ни бензина, потому что объемов нет», — обрисовал в начале недели положение дел на оптовом рынке вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

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Впрочем, нефтяники пошли не только на эту хитрость. Чтобы не терять доходы в рознице, они вначале лишили корпоративных клиентов скидок по топливным картам, а затем и вовсе стали вводить «сервисные сборы». О том, что ухудшение условий обслуживания на АЗС в той или иной степени ощутили корпоративные клиенты «Газпром нефти», «Роснефти» и других сетей заправок, сообщил «Коммерсантъ». По сути, это означает что бизнесу в свою очередь придётся перекладывать этот бензиновый рост в стоимость своих товаров и услуг, что неизбежно подогреет инфляцию.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка автомобиля

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При всём при этом удивляет бездействие правительства, хотя ещё неделю назад глава российского правительства Дмитрий Медведев, а вслед за ним и вице-премьер Дмитрий Козак вполне конкретно дали понять: либо «заморозка», либо ограничение экспорта. Но есть и другие инструменты влияния. Например — распродажа резервов из запасов «Росрезерва», ведь налицо дефицит топлива и существенный рост цен.

«Но у нас сейчас наоборот происходит — «Росрезерв» закупает нефтепродукты. На рынке и так не хватает топлива, а «Росрезерв» дополнительно убирает нефтепродукты с рынка. Это же абсурд.

Ремонты НПЗ — отдельная история: Минэнерго согласовал ремонт НПЗ в один и тот же момент. Сразу девять НПЗ встали на ремонт. Почему нельзя ремонты распределить равномерно в течение года? В прошлом году Минэнерго договорился с «Газпром нефтью» и те поставили московский НПЗ в ремонт зимой. В московском регионе все спокойно прошло: не было никаких катаклизмов. Почему это не делается по всем остальным заводам, не очень понятно. График ремонта НПЗ засекречен», — отмечает президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин.

Александр Маркин Склад нефтепродуктов Московского НПЗ

Ничего хорошего в складывающейся ситуации ждать не приходится, поскольку, скорее всего, правительство полностью утратило контроль над ситуацией на топливном рынке и слабо представляет, какими инструментами справиться с бензиновым ажиотажем.

Раздражение участников рынка накапливается, вера в слова испаряется еще похлеще бензина на экспорт, а впереди — повышение топливных акцизов, НДПИ и НДС. Такими темпами очереди на автозаправках вскоре появятся не только на АЗС Забайкалья.