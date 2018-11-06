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Ситуация с ценами на бензин в Забайкалье признана неудовлетворительной

Экономика

Новый глава региона Александр Осипов раскритиковал региональных чиновников за медлительность в решении топливной проблемы

Ситуация с ценами на бензин в Забайкалье признана неудовлетворительной
Бензин

Чита, 6 ноября 2018, 09:09 — REGNUM  Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назвал неудовлетворительной ситуацию с ростом розничных цен на моторное топливо в регионе. Его слова, сказанные в ходе оперативного совещания с региональным правительством, приводит «Забайкальский рабочий».

"Работайте с маршрутами поставки, с поставщиками, с ФАС. Все меры государственного реагирования должны быть направлены на то, чтобы с людей не сдирали лишние деньги», — отметил Александр Осипов и вновь потребовал от подчинённых «принять все меры для выправления ситуации».

Он полагает, что рост цен на топливо в Забайкалье не должен быть выше, чем в остальных регионах. Равно как и сами цены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, цена моторного топлива в Забайкальском крае выросла на АЗС независимых компаний две недели назад после значительного роста закупочных мелкооптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже и превышает 50 рублей за литр. Вояж по АЗС новый врио губернатора Александр Осипов совершил в первый же день своей работы на новом месте. В ситуации, при которой разброс розничных цен на моторное топливо составляет 9 рублей, он обвинил местные власти.

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Бензиновый ажиотаж
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