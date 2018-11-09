В Свердловской области за неделю сильно подорожал бензин

Екатеринбург, , 08:15 — REGNUM В Свердловской области за период с 29 октября по 4 ноября выросли цены на бензин и дизельное топливо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении ФАС.

Литр бензина 92 (93) сейчас стоит 41,42 рубля, а 95-го — 44,20. Дизельное топливо можно купить по 45,87 за литр. Сжиженный углеводородный газ обойдётся потребителю в 22,73 рубля.

По данным за период с 22 по 28 октября бензин 92 (93) стоил 40,29 рубля, а 95-й — 43,11. Дизтопливо можно было купить по 43,98 рубля, а газ — по 22,74.