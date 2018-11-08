Расходы автовладельцев Казани на бензин выросли почти на 8%

Казань, , 04:45 — REGNUM За десять месяцев 2018 года в Казани стоимость бензина различных марок подорожала на 7−8,3% при общероссийском колебании цены 9,3%. Дизельное топливо к началу ноября 2018 года относительно декабря 2017 года обходилось дороже на 6,4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM ссылкой на данные Татарстанстата.

К концу октября 2018 года литр бензина марки АИ-92 казанским автовладельцам и гостям города обходился 40,45 рубля, подорожав с декабря 2017 года на 8,3% (с 37,36 рубля). Ещё дороже на автозаправках просят за АИ-95 — 43,07 рубля за литр (прирост 7%, с 40,26 рубля). Бензиновая марка АИ-98 на конец октября 2018 года обходилась 49,49 рубля за литр, а удорожание составило 7,6% (с 45,99 рубля).

Владельцам дизельных автомобилей за литр топлива приходится отдавать на казанских заправках 43,16 рубля, что на 6,4% больше, чем в декабре 2017 года, когда цена составляла 40,56 рубля.

Напомним, в России за десять месяцев 2018 года цены на бензин выросли на 9,3%, а отдельно за октябрь прирост в розничном секторе составил 0,4%. В конце октября нефтяные компании и правительство РФ заключили предварительные договорённости о «заморозке» цен на уровне июля 2018 года.

А 7 ноября 2018 года глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал нормативный акт, который обязывает ФАС и Минэнерго подписать с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо. При этом премьер-министр пообещал, что в случае несоблюдения договорённостей, государство установит на экспорт нефтепродуктов заградительные пошлины.

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