Мэр Саяногорска: 52 рубля за литр бензина – «это уже не фантастика»

Саяногорск, Хакасия, , 12:39 — REGNUM Ещё год назад литр бензина АИ-92 стоил в среднем 40 рублей, а с 1 января 2019 года новая цена составит как минимум 52 рубля, уверен мэр Саяногорска (Хакасия) Михаил Валов.

Рост цен на топливо на 12 рублей за год градоначальник спрогнозировал на своей странице в Facebook. При этом он заявил, что из-за дорожающего бензина ухудшатся условия жизни в Саяногорске:

«Не хочу никого пугать, но в следующем году жизнь в Саяногорске явно подорожает, а состояние местного бюджета не улучшится. Виной всему — галопом скачущая стоимость бензина».

«Для оптимистов замечу, что 52 рубля за литр бензина — это уже не фантастика. Это вполне официальные данные, с которыми сегодня приходится считаться администрации Саяногорска. Мы закупаем бензин оптом на будущие периоды, и во всех новых контрактах его оптовая стоимость для городских властей уже сегодня превышает существующую розничную стоимость», — пишет градоначальник.

По его словам, эта ситуация прямо скажется на жизни города. Например, из местного бюджета придётся тратить «гораздо больше» денег на грейдерование улиц, их уборку и подсыпку в зимний период:

«Значительно подорожают все контракты, начиная от закупок продовольствия для учреждений сферы образования и заканчивая дорожными работами. По самым скромным оценкам, очередной скачок цен на ГСМ на «ровном месте» сожрёт примерно до 5-ти процентов расходов местного бюджета. Десятки миллионов рублей улетят на прокорм алчности нефтяных магнатов. А могли бы принести пользу городу…»

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным Росстата, с января по октябрь 2018 года цены на бензин в России выросли на 9,3%. В октябре средние розничные цены на бензин выросли на 0,4% по сравнению с показателем сентября, а в годовом выражении рост составил 11,3%.

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