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В Новосибирске дизельное топливо за неделю подорожало на 1,7%

Общество

Цены на дизельное топливо и бензин в Новосибирске растут уже несколько недель подряд

В Новосибирске дизельное топливо за неделю подорожало на 1,7%
Скриншот со страницы официального сайта Новосибирскстата

Новосибирск, 9 ноября 2018, 07:48 — REGNUM  В Новосибирске цены на дизельное топливо и бензин продолжают расти. По данным Новосибирскстата, за неделю с 29 октября по 6 ноября дизельное топливо подорожало сразу на 1,7%, «цены на автомобильный бензин изменились незначительно», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На городских АЗС дизельное топливо можно было приобрести по цене от 45,25 рублей за литр до 53,50 рублей за литр, бензин автомобильный — за 41,69 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю с 22 по 29 октября в Новосибирске дизельное топливо подорожало на 1,3%, марки бензина АИ-92 и АИ-95 — на 0,1% соответственно. За неделю с 15 по 22 октября дизельное топливо в городе выросло в цене сразу на 19 копеек (0,4%), бензин — на 0,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на бензин и дизтопливо в Новосибирске продолжают расти

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