В Новосибирске дизельное топливо за неделю подорожало на 1,7%

Новосибирск, , 07:48 — REGNUM В Новосибирске цены на дизельное топливо и бензин продолжают расти. По данным Новосибирскстата, за неделю с 29 октября по 6 ноября дизельное топливо подорожало сразу на 1,7%, «цены на автомобильный бензин изменились незначительно», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На городских АЗС дизельное топливо можно было приобрести по цене от 45,25 рублей за литр до 53,50 рублей за литр, бензин автомобильный — за 41,69 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю с 22 по 29 октября в Новосибирске дизельное топливо подорожало на 1,3%, марки бензина АИ-92 и АИ-95 — на 0,1% соответственно. За неделю с 15 по 22 октября дизельное топливо в городе выросло в цене сразу на 19 копеек (0,4%), бензин — на 0,1%.

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