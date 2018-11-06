Рост цен на бензин вынуждает Якутию производить собственное топливо

Якутск, , 05:28 — REGNUM В Якутии собираются начать выпуск автомобильного топлива для нужд республики. Соответствующие поручения уже дал глава региона Айсен Николаев, причиной такого шага он назвал рост цен на бензин и его низкое качество, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"С июня месяца оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 повысились на восемь рублей, АИ-95 — на девять рублей, литр дизельного топлива подорожал на 12 рублей. Розничные цены на все перечисленные виды топлива на заправках «Саханефтегазсбыта», например, при этом повысились на четыре рубля 80 копеек. Таким образом, из всего вышесказанного на повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики», — цитируют Айсена Николаева РИА Новости.

Глава республики подчеркнул, что в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний. Бензин для региона закупается у оптовых поставщиков, регулироваться может только наценка на установленную ими стоимость. Помимо этого, оставляет желать лучшего качество топлива.

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«Контроль над качеством топлива — это целиком и полностью прерогатива и зона ответственности федеральных надзорных органов», — отметил Айсен Николаев.

Утром 5 ноября региональные СМИ сообщили об очередном повышении цен на бензин — на 1,5 рубля на автозаправках «Туймаада-нефть». С 1 ноября, напомним, выросла стоимость топлива на АЗС «Саханефтегазсбыта» — на 1,8 рубля на АИ-95.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года УФАС заподозрило компании «Саханефтегазсбыт» и «Туймаада-Нефть» в картельном сговоре. Нарушение антимонопольного законодательства было допущено ими при поставке ГСМ в Якутск, Москву и Санкт-Петербург — компании поочерёдно выигрывали торги с минимальным снижением цены.

Рынок ГСМ в Якутске монополизирован, заявлял ранее экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин. По его словам, монополия за государственной компанией «Саханефтегазсбыт», к прозрачности ценообразования которой в республике много вопросов.