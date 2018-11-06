Росстат зафиксировал рост цен на бензин в октябре

Москва, , 16:36 — REGNUM Цены на бензин в России за период с января по октябрь 2018 года выросли на 9,3%. Такие данные приводит 6 ноября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В октябре средние розничные цены на бензин выросли на 0,4% по сравнению с показателем сентября, а в годовом выражении рост составил 11,3%.

Напомним, на минувшей неделе вице-премьер Дмитрий Козак заявил о невозможности введения государственного регулирования цен на бензин, отметив, что подобные меры могут привести к дефициту топлива на внутреннем рынке.

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