В Нижегородской области на прошлой неделе к финишу подходил первый этап важного кадрового конкурса — через портал «Команда правительства» отбирались потенциальные претенденты на пост министра экологии и природных ресурсов. Пост для региона, где планируется реализация ряда крупных и дорогостоящих экопроектов, отнюдь не технический. В отборе не обошлось и без неожиданностей — со сцены конкурса красоты «Мисс Земля» нижегородка Дарья Картышова призвала россиян подавать заявки на должность министра. Она сообщила, что и сама зарегистрировалась на портале «Команда правительства». Эксперты считают, что Дарья, в 2017 году ставшая «Мисс Нижний Новгород», «составит конкуренцию тем, кто намерен стать министром экологии». В феврале она завоевала титул «Мисс Земля. Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Любопытные слухи ходят и о крупном налогоплательщике Нижегородской области, на чьём заводе в декабре 2017 года Владимир Путин объявил о намерении выдвигаться на пост президента РФ. Поговаривают, что с ГАЗа снимут санкции, если в совет директоров войдёт шесть представителей из США. Официально эти предположения не комментируются.

Проект строительства высокоскоростной магистрали из Москвы до Нижнего Новгорода снова в медиаповестке страны. Федеральное издание со ссылкой на источник опубликовало сведения о том, что якобы президент РФ «усомнился в необходимости строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью, которая пройдёт и через Нижний Новгород». Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эти сведения и заявил, что «подобные мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и тщательному согласованию, и по мере того как меняется конъюнктура — будь то внутренняя или внешняя, — производится всегда дополнительная сверка». Таким образом, ещё раз было сказано, что ВСМ быть! Разговоры вокруг возможной отмены проекта, в котором участвуют и китайские инвесторы, привели к тому, что Дмитрий Медведев, прибывший в эти дни на выставку в Поднебесную, вынужден был «краснеть и оправдываться перед взволнованными китайскими партнерами и потенциальными инвесторами ВСМ». А нижегородские телеграм-каналы отметили, что «Путин не отказался от проекта, а лишь на языке ясно читаемых сигналов резонно порекомендовал РЖД и Белозерову умерить свои аппетиты в освоении бюджетных средств», сейчас «не время пополнять свои шубохранилища».

Sergey Korovkin 84 Сапсан

Проект строительства низконапорного гидроузла, который призван стать альтернативой подъему Чебоксарского водохранилища до отметки в 68 м, вызвал некоторую панику среди жителей. Звучат предположения, что из-за одного участка, что выделен на Бору под проект, «может затопить почти весь Балахнинский район». Накануне совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона одобрил выделение только одного из двух участков на Бору под строительство. По второму выяснилось, что территория не разграничена — категории земель не определены. Также областной Роспотребнадзор высказался против реализации проекта и потребовал определить новые границы зоны санитарной охраны водозабора Нижнего Новгорода и Кстова, а также источники загрязнения, объяснив тем, что отсутствие этого «может привести к ухудшению качества воды».

В сфере экономики тоже не обошлось без новостей. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил о необходимости «значительно увеличить штрафы за производство молочного фальсификата». Делегация Армении посетила регион с деловым визитом, стороны обсудили «интересные идеи, которые прорабатываются в Армении», например, перспективы создания торгово-логистических комплексов, которые позволят продвигать армянскую продукцию на внешние рынки. Со шведскими гостями представители Нижегородской области обменялись опытом переработки отходов. Ведь в Швеции только около 10% отходов отправляются на свалку, а всё остальное перерабатывается. А тем временем совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 14 заявок на выделение участков — в регионе будут строить областной онкоцентр и спорткомплекс с искусственным льдом. Есть полезные новости и для туристического бизнес-сектора — Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу нижегородского Заксобрания об установлении всероссийского Дня народных художественных промыслов.

Совершенно дикая по своему цинизму история произошла в Ардатовском районе Нижегородской области — 71-летнею пенсионерку принудительно пытались выселить из аварийного дома, предложив за квартиру 158 тыс. рублей, которых на покупку нового жилья бы не хватило. За пожилую женщину вступилась прокуратура, и теперь ей не придётся «выселяться на улицу», решение суда обжаловано.

Kremlin.ru Прокурор

Бывший Дом культуры имени Маяковского в Нижнем Новгороде рекомендуют снести — здание аварийное, а рядом находится школа, дети из которой могут пострадать, если проберутся на территорию. Но пока власти готовят рекомендации владельцу заброшенного здания о его демонтаже, горожане вспомнили, что «когда-то его залы были внесены в список охраняемого наследия».

В сфере школьное питания Нижнего Новгорода — очередной скандал. Поводом к нему стала закупка колбасы для нижегородских школьников в Тамбове без проведения конкурса. Товар на 12,5 млн рублей, закупленный новым директором Единого центра муниципального заказа, отвечающего за питание в нижегородских школах, у единственного поставщика вызвал бурю недовольства общественности. Пикантность ситуации добавило то, что новый директор ЕЦМЗ родом из Тамбова, и там же у него одно время был собственный бизнес. В мэрии объяснили, что закупки без торгов связаны с тем, что на аукцион нужно более 20 дней, а детей надо кормить уже сегодня.

Трагедией обернулась поездка школьников в дом отдыха. В деревне Соболиха Городецкого района загорелся трёхэтажный корпус, в котором проживали 16 человек, в том числе 14 детей. Во время пожара из здания смогли выбраться все, кроме 10-летнего Кирилла. Мальчик погиб в огне. После этого случая областные власти обязали ГУ МЧС по Нижегородской области усилить контроль в сфере организации детского отдыха и проверить исправность всех систем жизнеобеспечения.

Кадры: мисс Министр

Интересный поворот наметился на первом этапе отбора будущего министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Напомним, с 17 октября на портале «Команда правительства» стартовали отборочные процедуры на пост будущего главы министерства, кресло которого освободилось после ухода Арсения Дряхлова в сентябре 2018 года.

«Я даже не представляю, кто будет участвовать в конкурсе. Пока известно только об одном кандидате, причём достаточно неожиданном. Речь идёт о «Мисс Нижний Новгород — 2017», «Красе России — 2018» Дарье Картышовой, которая сейчас представляет нашу страну на конкурсе «Мисс Земля». Она записала видео, где призвала всех участвовать. Не совсем понятно, как сама Даша связана с экологией — она оканчивала вуз по специальности «социология», но пиар получился хорошим, — отмечает политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях. — Я бы хотел, чтобы министром экологии стал дзержинец, потому что знаю, насколько эта тема важна именно для города химиков. Правда, Грошев тоже был из Дзержинска, но министром он был ужасным… Конкретных кандидатур у меня нет. И ещё я думаю, что логично было бы заявиться на конкурс председателю комиссии по экологии гордумы Михаилу Кузнецову и председателю комитета по экологии Заксобрания Владиславу Атмахову».

Government-nnov.ru Дарья Картышова

Дарья Картышова — обладательница титула «Мисс Нижний Новгород 2017», призёр конкурса «Краса России» со сцены конкурса красоты «Мисс Земля» призвала россиян подавать заявки на должность министра и сообщила, что сама зарегистрировалась на портале «Команда правительства». Дарья в феврале 2018 года на конкурсе «Краса России» завоевала титул «Мисс Земля. Россия», и это дало ей право представлять страну на международном конкурсе.

Конкурс «Мисс Земля» входит в четверку главных международных конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Интернешнл».

Отметим, заочный этап конкурса завершился 6 ноября. Впереди — отсев.

Магистраль: быть или не быть

1 ноября в федеральном издании «Ведомости» вышел материал под заголовком «Путин засомневался в высокоскоростной магистрали до Нижнего Новгорода». В своей публикации издание со ссылкой на участника правительственных совещаний, человека, близкого к Минтрансу, сообщило, что «президент России Владимир Путин сомневается в необходимости строить первую в России высокоскоростную магистраль (ВСМ) — начальный ее участок должен был связать Москву с Нижним Новгородом». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически опроверг это сообщение, развеяв сомнения о том, быть или не быть ВСМ.

«Естественно, подобные мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и тщательному согласованию, и по мере того как меняется конъюнктура — будь то внутренняя или внешняя, — производится всегда дополнительная сверка», — отметил он.

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Но не только жителей Казани, нижегородцев и всех, кто так или иначе заинтересован в строительстве, всколыхнула эта тема. Заволновались и китайские инвесторы.

Hsrail.ru Проект станции «Кстово» ВСМ Москва — Казань

Глава российского правительства Дмитрий Медведев посетил первую китайскую международную выставку импортных товаров (China International Import Expo, CIIE), которая проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября. Поговаривают, что во время визита в Китай за пределами официальной повестки без вопросов о ВСМ не обошлось.

«Статья, в которой журналисты сообщили, что «Путин сомневается в целесообразности ВСМ» (высокоскоростная ж/д магистраль Москва — НН — Казань), наделала много шума и заставила понервничать не только РЖД и глав заинтересованных субъектов РФ, но и китайских партнеров, — пишет нижегородский телеграм-канал. — Публикацию в «Ведомостях» по неслучайному совпадению организовали аккурат накануне приезда российской делегации во главе с Д. Медведевым в Поднебесную, заставив того в кулуарах выставки в Пекине краснеть и оправдываться перед взволнованными китайскими партнерами и потенциальными инвесторами ВСМ. Здесь стоит успокоить всех китайцев, нижегородцев, татар и некоторых москвичей — ВСМ быть. Путин не отказался от проекта, а лишь на языке ясно читаемых сигналов резонно порекомендовал РЖД и Белозерову умерить свои аппетиты в освоении бюджетных средств. На дворе не 2008 год — не время пополнять свои шубохранилища».

Напомним, скоростная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань должна стать составной частью коридора «Европа — Западный Китай». Предварительная стоимость участка проекта — 121 млрд рублей, непосредственно на дорогу запланировано 67 млрд рублей, еще в 54 млрд рублей обойдётся мост через Волгу. Но цифры пока предварительные. Прокладку трассы, что объединит Россию и Китай, собираются начать уже в декабре 2018 года. Протяжённость железнодорожной «трассы» запланирована в 770 км. Она должна стать первой российской магистралью со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Это позволит пассажирам преодолевать весь маршрут за 3,5 часа

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Гидроузел: неожиданные препятствия

Проект строительства низконапорного гидроузла в Нижегородской области, который должны начать реализовывать в 2019 году как альтернативу повышению уровня Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки, натолкнулся на препятствие.

Иван Слива Чебоксарская ГЭС

Напомним, нижегородские власти много лет придерживались позиции — не повышать уровень водохранилища, хотя из-за не проектной отметки Чебоксарского водохранилища в 63 метра лимитируется пропускная способность и затрудняется судоходство. Власти соседней Чувашии и гидроэнергетики, наоборот, настаивают на подъёме, объясняя позицию тем, что альтернатива по строительству гидроузла «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени». Специалисты ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» рассчитали, что спустя 15−20 лет после строительства участок длиной 20−30 км ниже плотины снова обмелеет. Чувашский же сценарий, на их взгляд, более надёжен. Власти Нижегородской области считают, что от 68-й отметки можно ожидать проблем в виде затопления территорий. В частности, по их словам, есть риск для объекта культурного наследия — Макарьевского монастыря. А также возможно затопление жилой застройки.

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Ранее широкой общественности был представлен проект низконапорного гидроузла, строительство которого оценили свыше 43 млрд рублей.

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Под проект планировалось задействовать два участка — площадью 27 тыс. кв. м и 3,9 тыс. кв. м. на Бору. Участки, расположенные на землях населенных пунктов, разрешенные для использования под гидротехнические сооружения, запросило в постоянное бессрочное пользование ФБУ «Администрация Волжского бассейна». На прошлой неделе прошло заседание совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве области, но одобрено было лишь выделение одного из участков.

«Однако при обсуждении первого участка нижегородский Роспотребнадзор высказался против реализации проекта и потребовал определить новые границы зоны санитарной охраны водозабора Нижнего Новгорода и Кстова, а также источники загрязнения. По словам представителей ведомства, отсутствие мероприятия по обеспечению нормативного качества водоснабжения может привести к ухудшению качества воды. При принятии решения о выделении второго участка выяснилось, что территория не разграничена — категории земель не определены», — отмечало издание Newsnn с заседания.

Vladimir Menkov Волга

В результате по одному участку решение о предоставлении было принято, но с условием определения воздействия на окружающую среду и согласования с Роспотребнадзором, а для второго необходимо будет уточнить категорию земель.

Между тем местные жители переживают, что из-за одного участка, определенного под стройку, «может затопить почти весь Балахнинский район», но эти опасения официально никто не комментирует.

Экономика недели

В сфере инвестиций в региональную экономику Нижегородской области наметились новые претенденты.

Армянская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Армении в России Варданом Тоганяном посетила на прошлой неделе столицу региона. На встрече с Глебом Никитиным стороны обсудили возможные сферу сотрудничества.

«Обсудили с господином послом интересные идеи, которые прорабатываются в Армении. В частности, это перспективы создания торгово-логистических комплексов, которые позволят продвигать армянскую продукцию на внешние рынки. Мы приветствуем такую идею в Нижегородской области. Считаем, что появление такого комплекса в Нижегородской области позволит продвигать качественную продукцию сельскохозяйственного комплекса и перерабатывающего комплекса Армении в другие регионы», — рассказал после встречи Глеб Никитин.

Напомним, по итогам 2017 года товарооборот Нижегородской области и Армении составил 33 млн долларов.

С делегацией Шведского агентства охраны окружающей среды, которая также гостила в Нижнем Новгороде на неделе, власти региона обсудили вопросы переработки отходов.

В Швеции только около 10% отходов отправляются на свалку, остальное перерабатывается.

«Все, что может быть переработано, — должно быть переработано. Когда мы говорим о сортировке мусора в Швеции, может показаться, что это очень сложный процесс. Но на практике он достаточно простой. Мы не сразу внедрили раздельный сбор по 10 фракциям. Мы постепенно по одной фракции добавляли», — рассказала эксперт в области отходов Шведского агентства охраны окружающей среды Нина Авдагич Лам, добавив, что такой результат удалось достичь за счёт работы с населением и системы мотивации.

Government-nnov.ru Мусоросортировчный комплекс

В Швеции каждое домохозяйство уплачивает в муниципалитет сбор за управление отходами, и те, кто не сортируют отходы, платят больше.

Во время своего визита шведская делегация посетила крупнейший в России автоматизированный мусоросортировочный комплекс ООО «МАГ Груп» в Дзержинске. Стороны договорились о формировании общей концепции проекта и согласовании её с региональными операторами по обращению с ТКО, отдельными домоуправляющими компаниями, заинтересованными органами власти.

В сфере молочного производства региона планируется ужесточить наказание за фальсификат. После рейда активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта по мониторингу качества сливочного масла.

«В следующем году мы планируем на 20% увеличить объемы поддержки сельского хозяйства. У аграриев и переработчиков есть желание наращивать объемы производства, обеспечивая регион качественной и доступной продукцией. Недобросовестные производители мешают выполнению этой задачи. Есть инициатива по серьезному увеличению штрафов за производство фальсификата, параллельно идет усиление работы по выявлению некачественной продукции. Надеюсь, принимаемые меры помогут и потребителям, и добросовестным производителям», — заявил Глеб Никитин.

Тем временем совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 14 заявок на выделение участков. Среди одобренных проектов — строительство областного онкологического центра в районе пос. Новинки Богородского района. Просьбу о выделении земли заявило ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в проект планируется вложить 8 млрд рублей инвестиций. Второй крупный проект — это спорткомплекс с искусственным льдом в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Заявитель тот же, а стоимость — 6 млрд рублей.

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Government-nnov.ru Проект онкологического центра

Есть приятные новости и для сферы туриндустрии. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Заксобрания области об установлении всероссийского Дня народных художественных промыслов.

Напомним, эта сфера включает около 350 предприятий из 64 регионов России. Численность занятых в этой отрасли — более 30 тыс. человек.

«Нижегородская область по количеству предприятий и объемам производства народных художественных промыслов занимает лидирующее место по России. В регионе сосредоточено 22 вида народных промыслов, которые удалось сохранить к настоящему времени благодаря действующим в области мерам государственной поддержки отрасли. Так, в 2013 году в регионе был установлен праздник — День народных художественных промыслов Нижегородской области, который отмечается в предпоследнее воскресенье июня», — отметили в пресс-службе Заксобрания.

ГАЗовые слухи…

Для группы «ГАЗ» Олега Дерипаски, на одном из заводов которой в декабре 2017 года Владимир Путин объявил о своём выдвижении в президенты РФ, снова была сдвинута дата вступления в силу американских санкций. С 23 октября они не вступили в силу, планируется, что это произойдёт 12 декабря.

На прошлой неделе стало известно, что вице-премьер Дмитрий Козак встретился с послом США в России Джоном Хантсманом и на этой встрече речь шла о возможном выводе группы из-под санкций.

«И с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», — цитирует Козака газета «Ведомости».

Издание отмечало, что рассматривался один из вариантов — продажа доли автоконцерну Volkswagen, но, по словам вице-премьера, «диалог был, но пока решения нет».

Примечательно, что минфин США допускает снятие санкций, если доля российского миллиардера в группе опустится ниже контрольной.

«В июне стало известно, что бизнесмен обсуждает возможность продажи части доли. Среди вероятных покупателей назывался председатель совета директоров группы «ГАЗ» Зигфрид Вольф», — добавляет газета.

World Economic Forum Олег Дерипаска

В Нижнем Новгороде на фоне этих сведений в различных экспертных сообществах активно начали обсуждать судьбу ГАЗа.

«ГАЗ может обзавестись директорами из США в своём совете — говорят, так можно будет обойти санкции. Как называется импортозамещение наоборот?», «Говорят, что с ГАЗа снимут санкции, если в совет директоров войдёт шестеро представителей из США», «Учитывая, что современная «Газель» состоит на 70% из иностранных комплектующих — выбора по сути ни какого», — звучат с разных сторон предположения и мнения.

Скандал с аварийным жильём

Проблема заниженной стоимости выкупаемого в аварийном фонде жилья явление, характерное далеко не для одного региона. В Татарии она существует уже много лет — жители Чистополя, Альметьевска и Зеленодольска сопротивляются принудительному выселению, так как за предлагаемые деньги приобрести иного жилья уже не смогут — цена рынка уже в несколько раз обогнала выкупную.

С такой же проблемой, как низкая цена за выкуп, столкнулась пожилая жительница Ардатовского района Нижегородской области. За квартиру 71-летней пенсионерке районные власти предложили 158 тысяч рублей, а когда она не согласилась, попробовали изъять жильё через суд. Судья увеличил сумму выкупа до 166 тысяч рублей, но и их было недостаточно для приобретения жилья.

«Ответчик исковые требования не признала, пояснив, что она имеет право на получение другого жилого помещения взамен изымаемого, а на предлагаемую сумму приобрести жилое помещение невозможно», — отметили в прокуратуре, куда пожилая собственница обратилась за помощью.

Отстоять своё мнение пенсионерке помог прокурор района, который принёс апелляционное представление.

«Собственник жилого помещения в аварийном и подлежащим сносу многоквартирном доме имеет право на предоставление другого жилого помещения либо его выкуп. При этом пенсионерка фактически лишена права выбора способа обеспечения её жилищных прав. Надлежащих доказательств её отказа от другого жилого помещения истцом не представлено», — заявил представитель надзорной инстанции в жалобе.

Blogtrepreneur Судейский молоток

Вторая инстанция отменила решение районного суда и отказала властям в удовлетворении исковых требований. Теперь администрации придётся предложить 71-летней жительнице аварийного дома альтернативное жильё.

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Здание под снос

В Нижнем Новгороде продолжила свою работу рабочая группа по инвентаризации заброшенных социальных объектов. В этот раз в зону внимания попал бывший Дом культуры им. Маяковского на улице Перекопская, 12, который построен в 1963 году.

«Объект аварийный, представляет угрозу жизни и здоровью людей. Совсем рядом с ним — школа, дети могут пролезть на его территорию, получить травмы. К сожалению, восстановить его вряд ли получится — утрачены основные элементы, поэтому мы предложим собственнику рассмотреть возможность сноса бывшего ДК, либо передать объект на баланс органов власти», — отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов в ходе выездного заседания.

Областной депутат Андрей Тарасов согласился с мнением министра и добавил, что «печально видеть, что собственник так относится к своему объекту», и «будет правильно в данном случае понудить его к сносу, чтобы в дальнейшем выставить участок на торги и благоустроить территорию».

А издание «НТА-Приволжье» на это отметило, что «заброшенный Дом культуры им. Маяковского в Нижнем Новгороде планируют снести, а ведь когда-то его залы были внесены в список охраняемого наследия…»

Колбасный скандал

Тема питания школьников уже давно прочно и уверенно обосновалась в информационной повестке региона. Тем более подходит к концу конкурс, результатом которого станет выбор единого подрядчика для свыше 140 школ Нижнего Новгорода. Но на прошлой неделе поводом к обсуждению вопроса стало вовсе не это.

moerschy Колбаса

Нижегородским СМИ стало известно, что недавно назначенный на свой пост директор многострадального муниципального предприятия «Единый центр муниципального заказа» Владимир Жмакин без торгов закупает крупную партию колбасы для школьных столовых у своих земляков в Тамбове. На сегодня ЕЦМЗ является единым поставщиком питания для школьников, хотя претензий к нему было немало. Чиновнику сразу вспомнили и то, что он уроженец этого региона, и бизнес когда-то он там имел.

«На сайте госзакупок размещены два лота. Один из них — 43,3 тонны колбасы, сосисок и сарделек на сумму 12,6 миллиона рублей, второй — 3,7 тонны ветчины за 1,5 миллиона рублей. Оба контракта ушли в одни руки без торгов — в ООО «Жупиков», зарегистрированное в поселке Строитель Тамбовской области. Пикантность ситуации состоит в том, что недавно назначенный директором ЕЦМЗ Владимир Жмакин учился в Тамбовском государственном техническом университете, потом там же организовал свой бизнес. В Тамбове его знали как учредителя и генерального директора ООО «Новатехстрой», торгующего продуктами оптом, а также ООО «Галерея», занимающегося недвижимостью», — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн».

То же издание вспомнило, что поставщика продуктов для нижегородский школьников тамбовский Роспотребнадзор два года назад уличил в том, что «фарш для котлет там «разбавляли» курицей». А совладельцем предприятия выступает депутат Госдумы от «Единой России» Александр Жупиков.

Историю прокомментировал его коллега от Нижегородской области Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях:

«Если кто-то не понял про колбаску из Тамбова для нижегородских ребятишек, объясняю популярно. Законность закупки и выдача техзадания — компетенция силовых структур. Основная проблема — нежелание вкладывать нижегородские деньги в местные предприятия».

Вопрос скандальной закупки прокомментировали в мэрии. Пресс-секретарь мэра Бэла Рубинштейн заявила, что на проведение конкурса нужно закладывать в районе 23 дней, а такого срока у ЕМЦЗ нет — «продукты заканчивались гораздо раньше, детей надо было кормить сейчас, а не через 23 дня».

лПочему нельзя было объявить конкурс, не дожидаясь, когда закончатся продукты? Потому, что до конца года ЕЦМЗ вынужден работать по коротким допсоглашениям: только в начале месяца становится известно, кто будет делать закупки. Заключать длительные соглашения и объявлять конкурсы спокойно, без цейтнота можно будет через два месяца, когда будет принято решение, кто будет заниматься организацией питания в школах и детских садах в 2019 году (возможно, что и не ЕЦМЗ). В общем, с конкурсом по срокам не проходили и потому сделали закупку у единственного поставщика. Можно ли так делать по закону? Да, можно. Об этом говорится в Федеральном законе № 223», — цитирует пресс-секретаря издание «Нижний Новгород».

Cenya Glova Школьная столовая

Она также уточнила, что поставщика из Тамбова выбрали по причине того, что он предложил хорошую цену, а «его продукция соответствует всем требованиям».

Трагедия на базе отдыха

Бедой обернулся отдых школьников на одной из нижегородских баз отдыха. В деревне Соболиха Городецкого района ночью 2 ноября загорелся трёхэтажный деревянный корпус, где в тот момент было 16 человек, в том числе 14 детей. Эвакуироваться удалось не всем, 10-летний Кирилл самостоятельно выбраться не смог, его тело позднее нашли при разборе завалов.

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Сигнал о возгорании на частной базе поступил спасателям в 04:25 мск, а уже через полтора часа его локализовали. Площадь составила около 180 кв. метров. На базе в тот момент были дети — участники проекта, организованного ООО «Галерея VIP тур», а путёвки родители приобрели самостоятельно.

«В момент возгорания в данном коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находящихся на втором этаже. Из трёх мальчиков, ночевавших на третьем этаже дома, удалось спастись только двоим», — отметили в СУ СК по региону.

По факту происшествия было в результате возбуждено два уголовных дела — по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Их расследование продолжается.

Глеб Никитин также поручил ГУ МЧС по Нижегородской области усилить контроль в сфере организации детского отдыха в регионе и проверить исправность всех систем жизнеобеспечения.

«Надзорным органам совместно с министерством образования поручаю проверить все места массового размещения детей вне зависимости от форм собственности и нахождения в реестре. Главам районов необходимо также немедленно включиться в эту работу», — заявил он и обратился к руководителям баз с просьбой помнить «об огромной ответственности, которая ложится на ваши плечи».

«Родители вам доверяют самое дорогое, что у них есть, и самое страшное — не оправдать это доверие», — добавил он.

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