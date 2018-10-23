Назван срок строительства магистрали «Москва — Нижний Новгород»

Москва, , 13:14 — REGNUM Специалисты планируют за шесть лет построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) «Москва — Нижний Новгород». Об этом заявил на XVII общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего» замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов.

По его словам, строительство магистрали «Москва — Нижний Новгород» является первым этапом в рамках реализации проекта «Москва — Казань».

Алафинов добавил, что специалисты во время работы над первым этапом смогут усовершенствовать технологию строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скоростная трасса «Москва — Казань», прокладку которой собираются начать уже в декабре 2018 года, должна, в конечном итоге, соединить РФ и Китай. Полная стоимость строительства ВСМ «Москва — Казань» оценивается в 1,69 трлн рублей.

Читайте также: Строительство ВСМ от Москвы до Гороховца оценили в 621 млрд рублей

А также: Кудрин призвал не жертвовать экологией при создании ВСМ «Москва — Казань»