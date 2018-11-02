В Нижегородской области при пожаре на базе отдыха пропал ребенок

Городецкий район, Нижегородская область, , 11:22 — REGNUM На турбазе в деревне Соболиха в Нижегородской области ночью произошел пожар. До прибытия пожарных было эвакуировано 32 человека, в том числе 14 несовершеннолетних, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 04:25 мск. Через полтора часа пожар был локализован на площади около 180 кв метров. В 07:49 ликвидировано открытое горение.

В настоящее время на месте происшествия завершается разбор завалов.

В ведомстве подчеркнули, что эвакуированные дети размещены на соседней турбазе и ждут, когда их заберут родители.

«Остается неизвестной судьба одного человека. Информация оперативная, подлежит уточнению», — добавили в МЧС. Предположительно, пропавшим числится ребенок.

В социальных сетях обсуждают происшествие. По данным пользователей, группа школьников отдыхала на турбазе ForREST Green. По одной из версий, пропавшему ребенку 11 лет.

Читайте развитие сюжета: После пожара на турбазе в Нижегородской области возбуждено уголовное дело