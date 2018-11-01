Выкуп за бесценок: нижегородский способ переселения из аварийного жилья

Ардатовский район, Нижегородская область, , 15:49 — REGNUM Администрация Ардатовского района пыталась через суд изъять у 71-летней пенсионерки квартиру в аварийном доме «для муниципальных нужд» за 158 тыс. рублей. Альтернативного варианта переселения власти не предложили, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Нижегородской области.

Причем местный районный суд поддержал исковые требования администрации, лишь увеличив сумму, за которую пытались выкупить квартиру до 166 тыс. рублей.

«Ответчик исковые требования не признала, пояснив, что она имеет право на получение другого жилого помещения взамен изымаемого, а на предлагаемую сумму приобрести жилое помещение невозможно», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокурор района не согласился с решением суда и подал апелляцию. В качестве довода он указал, что собственник жилого помещения в аварийном и подлежащим сносу многоквартирном доме имеет право на предоставление другого жилого помещения либо его выкуп. Пенсионерка же в данной ситуации лишена права выбрать способ предоставления другого жилья.

Нижегородский областной суд согласился с доводами прокурора и отменил решение Ардатовского районного суда.

Власти в регионах изобретают различные способы в попытках освободить аварийное жилье, якобы выполнив программу переселения. Как сообщало ранее ИА REGNUM, так, в Татарии жители признанных аварийными домов в Чистополе, Зеленодольске, Альметьевске и других городах Татарии уже несколько лет пытаются защитить свои права в судах, но пока безуспешно. Одна из крупных проблем — это размер предлагаемой выкупной цены за квадратный метр расселяемого жилья, который более чем в три раза ниже рыночной цены. Согласившись на предлагаемые 11 022 рубля за кв. м., жильцы некогда благоустроенных квартир смогут приобрести разве что комнату в коммуналке. Размер выкупной цены не менялся во многих городах с 2013 года. В Зеленодольске власти начали выселять жильцов принудительно через суд. В начале октября 2018 года жильцы сразу 46 домов получили уведомление о необходимости выехать из квартир за сутки. В администрации свое требование обосновали тем, что из-за износа коммуникаций дома не смогут быть подключены к теплу, а впереди — зима. Причем местные власти предложили тем семьям, которые пока не могут найти жилье, временно передать детей в социальный приют «Гнездышко».

У жительницы аварийного дома в Рыбно-Слободском районе Татарии другая проблема — признанный в 2009 году аварийным и подлежащим сносу дом исключили из перечня планируемых к расселению, несмотря на всю его ветхость. Состояние жилья вызывает беспокойство жителей — кирпичная стена в трещинах, фундамент частично разрушен, деревянные перекрытия между этажами повреждены, лестница плохо закреплена и шатается. Две недели назад рухнуло потолочное перекрытие. В районе сменился глава администрации, после чего здание перестало числиться в разделе аварийного жилья на сайте госкорпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.