Четверг, 1 Ноября 2018 года
21:39:26 МСК

В Нижегородской области планируется построить онкологический центр

Экономика

Кроме того, власти намерены построить Ледовый дворец рядом с футбольным стадионом

Нижний Новгород, 1 ноября 2018, 19:48 — REGNUM  В Нижегородской области планируется построить региональный онкологический центр в Богородском районе. Срок строительства — 2,5 года. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил соответствующую заявку на выделение земельного участка, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Заявитель — ГКУ «Нижегородстройзаказчик», площадь выделенного участка — 87 тыс. кв метров, объем инвестиций в проект оценивается в 8 млрд рублей.

Также вблизи футбольного стадиона «Нижний Новгород» планируется строительство Ледового дворца. Сумма инвестиций составляет 6 млрд рублей, строительство планируется вести в течение трех лет, площадь выделенного участка — около 115 тыс. кв метров.

Всего в рамках заседания совета одобрено 14 заявок на предоставление земельных участков на общую сумму инвестиций в размере 57,8 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в бюджете Нижегородской на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ледового дворца области на 2018−2020 годы предусмотрены средства в размере 241,5 млн рублей.

И.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин ранее говорил, что строительство Ледового дворца с искусственным покрытием начнется в 2019 году. Предположительно, вместимость арены составит около 12 тыс. зрителей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить