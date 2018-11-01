В Нижегородской области планируется построить онкологический центр

Нижний Новгород, , 19:48 — REGNUM В Нижегородской области планируется построить региональный онкологический центр в Богородском районе. Срок строительства — 2,5 года. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил соответствующую заявку на выделение земельного участка, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Заявитель — ГКУ «Нижегородстройзаказчик», площадь выделенного участка — 87 тыс. кв метров, объем инвестиций в проект оценивается в 8 млрд рублей.

Также вблизи футбольного стадиона «Нижний Новгород» планируется строительство Ледового дворца. Сумма инвестиций составляет 6 млрд рублей, строительство планируется вести в течение трех лет, площадь выделенного участка — около 115 тыс. кв метров.

Всего в рамках заседания совета одобрено 14 заявок на предоставление земельных участков на общую сумму инвестиций в размере 57,8 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в бюджете Нижегородской на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ледового дворца области на 2018−2020 годы предусмотрены средства в размере 241,5 млн рублей.

И.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин ранее говорил, что строительство Ледового дворца с искусственным покрытием начнется в 2019 году. Предположительно, вместимость арены составит около 12 тыс. зрителей.