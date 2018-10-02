Вторник, 2 Октября 2018 года
22:13:47 МСК

Новые нижегородские власти не изменили позицию по проблеме Чебоксарской ГЭС

Экономика

Регион возражает против подъема уровня Чебоксарского водохранилища

Новые нижегородские власти не изменили позицию по проблеме Чебоксарской ГЭС
Иван Слива
Чебоксарская ГЭС

Нижний Новгород, 2 октября 2018, 20:23 — REGNUM  Власти Нижегородской области выступают против проекта завершения строительства Чебоксарской ГЭС, связанного с подъемом НПУ (нормальный подпорный уровень) Чебоксарского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы выступаем против любых вариантов завершения строительства, связанных с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища как до 68 м, так и до каких-либо иных отметок», — цитирует сообщение пресс-службы глава и правительства Нижегородской области «Коммерсантъ».

Власти напомнили, что проект поднятия уровня Чебоксарского «моря» получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы в 2013 году. В правительстве считают некорректным исключительно экономическое сопоставление вариантов завершения строительства ГЭС.

«Нужно как минимум оценить угрозу для объекта культурного наследия — Макарьевского монастыря, а также ущерб, который понесет Нижегородская область от возможного подтопления территорий, в том числе жилой застройки», — заключили в пресс-службе. Известно, что на перенос трех объектов культурного наследия в районе сел Макарьево и Безводное потребуется около 2 млрд бюджетных рублей.

В то же время власти Чувашии также не сдаются, называя 68-ю отметку «принципиальной позицией республики» и полагая, что сегодняшнее положение вещей не может устраивать никого.

«Проблем много, и они известны. В первую очередь, прогрессирующее ухудшение экологии водохранилища, потому что на сегодняшнем уровне более трети площади водохранилища — это мелководье с глубинами менее 2 м, из-за этого не происходит его естественного самоочищения. Более того, сейчас из-за множества мелководных участков у Чебоксар и Новочебоксарска происходит бурный рост так называемых сине-зеленых водорослей, вода «цветет», — прокомментировал начальник отдела электроэнергетики минэкономразвития Чувашии Роман Большаков.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что разрушаются и приходят в негодность объекты инженерной защиты на всем протяжении от Чебоксар до Нижнего Новгорода, и нет нормального судоходства на Волге.

Читайте также: Чебоксарское море: борьба за рыбку в мутной воде

Накануне в Москве состоялось совещание под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака. В числе обсуждаемых тем был доклад аналитического центра при правительстве РФ о результатах проекта «Выполнение технико-экономической оценки варианта завершения строительства Чебоксарской ГЭС на отметку НПУ 63,0 метра». В совещании приняли участие представители правительства РФ и заинтересованных регионов, включая губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По итогам совещания позиция Нижегородской области была поддержана и принято решение о том, что поднимать подпорный уровень Чебоксарской ГЭС нецелесообразно.

Напомним, в докладе, который обсуждался в рамках совещания, отмечается, что повышение отметки позволит увеличить среднюю многолетнюю выработку электроэнергии на Чебоксарской ГЭС и в целом на каскаде, снабдить дополнительной водой существующие оросительные каналы и снизит долю мелководья, что приведет к улучшению самоочищающей способности водоема.

Сохранение же отметки 63 метра продолжит процесс засоления почв, а рост доли мелководья ухудшит качество воды.

Причем авторы доклады подсчитали, что сохранение существующей отметки потребует 238,3 млрд рублей субсидий из федерального бюджета, а повышение до 68 метров — только 136,6 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство Чебоксарской ГЭС началось в 1967 году, пуск первого гидроагрегата водохранилища состоялся на пониженной отметке — 63 метра. Согласно проекту, работы по подъему водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году.

Читайте также: Нижегородские депутаты подогрели страсти вокруг Чебоксарской ГЭС

Позднее в ходе разработки проектной документации, предусматривающей поднятие уровня воды до 68-й отметки, в Нижегородской области были выявлены многочисленные элитные застройки на прибрежных зонах, которые подпадают в зону затопления. В 2015 году тогда еще губернатор области Валерий Шанцев заявил о том, что федеральное правительство якобы приняло решение оставить уровень водохранилища на действующей 63-й отметке. И дал зеленый свет освоению береговых земель, открыто заявив, что теперь «начнут нормально развиваться те территории, которые попадали под запрет». Еще дальше пошли нижегородские экологи, предложив «скорее застроить прибрежную территорию», «чтобы о поднятии водохранилища даже мыслей не возникало». В Чувашии, которая вместе с энергетиками выступала за подъем уровня воды до 68 метров, в ответ заявили, что окончательное решение по проблеме Чебоксарской ГЭС не принято.

Проблема подъема уровня Чебоксарского водохранилища — давнее яблоко раздора между тремя регионами Поволжья. Марий Эл и Нижегородская область выступают против повышения уровня водохранилища из-за затопления территорий, а Чувашия предлагает увеличить НПУ до 68-й отметки, аргументируя это обмелением реки, узким транспортным коридором и угрозой экологической катастрофы.

Читайте также: Коммунисты обсуждают угрозу подъема Чебоксарского водохранилища

В 2015 году президент России Владимир Путин дал поручение подготовить план-график мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища на существующей отметке 63 метра. Однако в августе 2016 года вопрос о подъеме воды в Чебоксарском водохранилище вновь оказался на повестке дня в связи с расширением ГЭС и продолжает беспокоить участников проблемы до сих пор.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема подъема воды в Чебоксарском водохранилище
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить