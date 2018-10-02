Новые нижегородские власти не изменили позицию по проблеме Чебоксарской ГЭС

Нижний Новгород, , 20:23 — REGNUM Власти Нижегородской области выступают против проекта завершения строительства Чебоксарской ГЭС, связанного с подъемом НПУ (нормальный подпорный уровень) Чебоксарского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы выступаем против любых вариантов завершения строительства, связанных с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища как до 68 м, так и до каких-либо иных отметок», — цитирует сообщение пресс-службы глава и правительства Нижегородской области «Коммерсантъ».

Власти напомнили, что проект поднятия уровня Чебоксарского «моря» получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы в 2013 году. В правительстве считают некорректным исключительно экономическое сопоставление вариантов завершения строительства ГЭС.

«Нужно как минимум оценить угрозу для объекта культурного наследия — Макарьевского монастыря, а также ущерб, который понесет Нижегородская область от возможного подтопления территорий, в том числе жилой застройки», — заключили в пресс-службе. Известно, что на перенос трех объектов культурного наследия в районе сел Макарьево и Безводное потребуется около 2 млрд бюджетных рублей.

В то же время власти Чувашии также не сдаются, называя 68-ю отметку «принципиальной позицией республики» и полагая, что сегодняшнее положение вещей не может устраивать никого.

«Проблем много, и они известны. В первую очередь, прогрессирующее ухудшение экологии водохранилища, потому что на сегодняшнем уровне более трети площади водохранилища — это мелководье с глубинами менее 2 м, из-за этого не происходит его естественного самоочищения. Более того, сейчас из-за множества мелководных участков у Чебоксар и Новочебоксарска происходит бурный рост так называемых сине-зеленых водорослей, вода «цветет», — прокомментировал начальник отдела электроэнергетики минэкономразвития Чувашии Роман Большаков.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что разрушаются и приходят в негодность объекты инженерной защиты на всем протяжении от Чебоксар до Нижнего Новгорода, и нет нормального судоходства на Волге.

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Накануне в Москве состоялось совещание под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака. В числе обсуждаемых тем был доклад аналитического центра при правительстве РФ о результатах проекта «Выполнение технико-экономической оценки варианта завершения строительства Чебоксарской ГЭС на отметку НПУ 63,0 метра». В совещании приняли участие представители правительства РФ и заинтересованных регионов, включая губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По итогам совещания позиция Нижегородской области была поддержана и принято решение о том, что поднимать подпорный уровень Чебоксарской ГЭС нецелесообразно.

Напомним, в докладе, который обсуждался в рамках совещания, отмечается, что повышение отметки позволит увеличить среднюю многолетнюю выработку электроэнергии на Чебоксарской ГЭС и в целом на каскаде, снабдить дополнительной водой существующие оросительные каналы и снизит долю мелководья, что приведет к улучшению самоочищающей способности водоема.

Сохранение же отметки 63 метра продолжит процесс засоления почв, а рост доли мелководья ухудшит качество воды.

Причем авторы доклады подсчитали, что сохранение существующей отметки потребует 238,3 млрд рублей субсидий из федерального бюджета, а повышение до 68 метров — только 136,6 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, строительство Чебоксарской ГЭС началось в 1967 году, пуск первого гидроагрегата водохранилища состоялся на пониженной отметке — 63 метра. Согласно проекту, работы по подъему водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году.

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Позднее в ходе разработки проектной документации, предусматривающей поднятие уровня воды до 68-й отметки, в Нижегородской области были выявлены многочисленные элитные застройки на прибрежных зонах, которые подпадают в зону затопления. В 2015 году тогда еще губернатор области Валерий Шанцев заявил о том, что федеральное правительство якобы приняло решение оставить уровень водохранилища на действующей 63-й отметке. И дал зеленый свет освоению береговых земель, открыто заявив, что теперь «начнут нормально развиваться те территории, которые попадали под запрет». Еще дальше пошли нижегородские экологи, предложив «скорее застроить прибрежную территорию», «чтобы о поднятии водохранилища даже мыслей не возникало». В Чувашии, которая вместе с энергетиками выступала за подъем уровня воды до 68 метров, в ответ заявили, что окончательное решение по проблеме Чебоксарской ГЭС не принято.

Проблема подъема уровня Чебоксарского водохранилища — давнее яблоко раздора между тремя регионами Поволжья. Марий Эл и Нижегородская область выступают против повышения уровня водохранилища из-за затопления территорий, а Чувашия предлагает увеличить НПУ до 68-й отметки, аргументируя это обмелением реки, узким транспортным коридором и угрозой экологической катастрофы.

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В 2015 году президент России Владимир Путин дал поручение подготовить план-график мероприятий по обустройству Чебоксарского водохранилища на существующей отметке 63 метра. Однако в августе 2016 года вопрос о подъеме воды в Чебоксарском водохранилище вновь оказался на повестке дня в связи с расширением ГЭС и продолжает беспокоить участников проблемы до сих пор.