В Кремле ответили на сообщения о магистрали из Москвы до Нижнего Новгорода

Москва, , 13:27 — REGNUM Сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин выразил свои сомнения относительно целесообразности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Нижнего Новгорода не подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, за подтверждением ранее опубликованных СМИ сведений следует обратиться «к газете, которая опубликовала эти данные».

Напомним, ранее со ссылкой на источники газета «Ведомости» написала, что якобы на одном из совещаний 11 октября Путин высказал подобные сомнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Грозный — Краснодар не вошла в магистральный план развития инфраструктуры.

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