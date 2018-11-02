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Тело ребенка обнаружено после пожара на турбазе в Нижегородской области

Происшествия

Ранее сообщалось, что местонахождение одного из детей неизвестно

Городецкий район, Нижегородская область, 2 ноября 2018, 17:43 — REGNUM  В ходе разбора завалов на базе отдыха в деревне Соболиха в Нижегородской области обнаружено, предположительно, тело пропавшего 10-летнего мальчика. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

В настоящее время следователи продолжают детальный осмотр места происшествия. Назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация. Проводятся остальные необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, информация о возгорании в деревянном трехэтажном здании базы отдыха поступила спасателям в 04:25 мск. Через полтора часа пожар был локализован на площади около 180 кв. метров. В 07:49 ликвидировано открытое горение. По данным МЧС, до прибытия пожарных было эвакуировано 32 человека, в том числе 14 несовершеннолетних. При этом сообщалось, что один из детей пока не найден.

После возгорания взрослые вывели 11 детей, которые находились на втором этаже коттеджа, двое детей с третьего этажа спаслись самостоятельно. На турбазе находились школьники из Москвы и Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека»), ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку соблюдения федерального законодательства при организации отдыха детей по факту происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: После пожара на турбазе в Нижегородской области возбуждено уголовное дело

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Пожары в развлекательных заведениях
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