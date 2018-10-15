



Татария

Неделя выдалась для Татарии весьма скандальной и в то же время богатой на высокопоставленных гостей не только из госструктур, но и бизнеса, в том числе зарубежного.

Под министром экономики, бывшим министром экологии, а до того заведующим деревней Универсиады 2013 Фаридом Абдулганиевым, назначенным «рулить» экономикой в феврале 2018 года, похоже, «зашаталось» кресло. Поговаривают, что Рустам Минниханов недоволен своим «назначенцем», а на одном из совещаний после очередного доклада прямо заявил, что «ты, похоже, не понимаешь, что мы от тебя ждем!» Масла в огонь подлили и депутаты — на очередной сессии министру из Татарии «бумерангом» досталось за саратовские «макарошки». На сессии в первом чтении рассматривался проект бюджета 2019 года и одновременно вопрос прожиточного минимума пенсионера, от которого считается федеральная доплата. «Минимум» в регионе решили не поднимать, мотивировав тем, что он итак выше на 1 тыс. рублей, чем рекомендовано. При этом в своём выступлении министр отметил прогноз по инфляции на уровне 4,2%. Депутатов в свою очередь заинтересовало, как это так, инфляция будет расти, цены следом за ней, а стоимостная величина минимума пенсионеров останется на прежнем уровне? Один из депутатов Госсовета РТ, напомнив про оскандалившегося министра труда Саратовской области, заявившую о том, что пенсионерам можно жить достойно на прожиточный минимум, и впоследствии отправленную в отставку за пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей, поинтересовался у Абдулганиева: «Может быть, вам тоже задуматься о том, готовы ли вы дальше руководить этим министерством?»

Но, несмотря на прогнозы, в Татарии минимум для пенсионера всё же оставили на прежнем уровне — 8232 рубля. И показатель не менялся с 2017 года.

На очередной сессии Госсовета Татарии депутаты приняли в первом чтении проект бюджета республики на 2019 год, в котором дефицит составит 4,1 млрд рублей при доходах в районе 228,23 млрд рублей и расходах — более 232,381 млрд рублей. Поправки в проект бюджета внесут до 26 октября 2018 года. Также депутаты отменили открепительные удостоверения на выборах всех уровней, введя голосование избирателей по месту пребывания, увеличили господдержку личных подсобных хозяйств, предоставили больше прав по контролю за долевым строительством муниципалитетам, а также в первом чтении приняли проект бюджета ТФОМС с дефицитом 41 млн 534,5 тыс. рублей, но его планируют полностью покрыть остатками средств на конец года.

Дружественный хантинг, начатый Нижегородской областью в Татарии, похоже, продолжит и Башкирия. Депутат Госдумы от Татарии Александр Сидякин может стать руководителем аппарата главы Башкирии. В кулуарах поговаривают, что это одно из первых кадровых решений нового главы региона Радия Хабирова. Казанские СМИ пишут, что «Татарстан лишится одного из самых эффективных лоббистов в московских властных кабинетах», а «переход Сидякина в Башкортостан можно было предсказать еще в момент назначения на пост и. о. главы РБ Радия Хабирова, с которым они близко дружат еще с начала 2000-х».

У главы Татарии Рустама Минниханова прошлая неделя выдалась насыщенной командировками за пределы России. Он принял участие в работе первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В рамках делового завтрака от министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра экономики Узбекистана Ботира Ходжаева Минниханов представил экономические и инвестиционные возможности Татарии, а после него был подписан ряд документов, в том числе план мероприятий по реализации соглашения между правительством Татарии и Хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. «Дорожную карту», которая включает более 40 пунктов о конкретных совместных проектах, подписали Рустам Минниханов и Гуломжон Ибрагимов.

Также делегация Татарии с краткосрочным визитом посетила Тунис. Во время встречи с министром торговли Туниса ОмаромБехи глава Татарии заявил, что делегация прибыла «в Тунис для изучения новых возможностей экономического сотрудничества» и была бы признательна за «содействие в расширении деловых контактов». В завершение визита глава республики пригласил премьер-министра Туниса Юсефа Шахеда посетить Татарию.

В сфере экономики Казани — ряд важных событий. Власти региона намерены выделить 3 млрд рублей на строительство метро. Работы по подготовке участка второй ветки уже начаты, и первые четыре станции планируют ввести независимо от существующей линии, при этом 1 млрд рублей в проект планирует инвестировать шведская компания IKEA, чей торговый центр находится на улице Сахарова.

В Казани прошла первая встреча консультативного органа по решению наболевших вопросов приграничных зон и успешного развития территории Казанской агломерации. Большой совет был создан с участием мэра столицы Татарии Ильсура Метшина и глав шести прилежащих к городу районов. В его задачи входит развитие и поддержание совместной транспортной, коммунальной, туристической инфраструктуры, планирование развития территорий под жилую застройку на смежных территориях, а также решение проблем приграничной жилой застройки.

Зеленодольский судостроительный завод выполнил заказ на поставку во Вьетнам четырех фрегатов, но уже «есть следующие заказы на корабли». Об этом стало известно в рамках встречи Рустама Минниханова с делегацией Вьетнама во главе с председателем Народного комитета провинции Кьензянг Фам Ву Хонгом. Минниханов заявил, что «страны — проверенные временем друзья и стратегические партнёры по многим отраслям», и напомнил, что 2019 год объявлен перекрёстным годом России и Вьетнама в целях дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Российско-финский деловой форум Finnish Business in Kazan прошёл в Казани, на нём было представлено порядка 50 финских компаний, специализирующихся в разных областях. Рустам Минниханов заявил, что власти заинтересованы, «чтобы финские компании в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали республику», а «в Татарстане имеются все возможности для локализации бизнеса», и «сейчас наиболее удачное время для прихода к нам финского бизнеса». В начале декабря делегация Татарии планирует посетить Хельсинки, где примет участие во Всемирной конференции стартапов «Слаш» и проведёт ряд встреч.

Премьер-министр Татарии Алексей Песошин на встрече с представителями китайского поставщика инновационных продуктов и систем безопасности «Хиквижн» отметил, что «есть точки соприкосновения, и надо развивать наши отношения». Представители руководства «Хиквижн», в свою очередь, заявили, что компания заинтересована в дальнейшем развитии бизнеса в республике и намерена «иметь большую локализацию».

Впервые международная специализированная выставка «Дорога 2018» переехала из Москвы в регион, а местом проведения выбрали Казань. Помощник президента РФ Игорь Левитин, выступая с приветственным словом, заявил, что «эта выставка — финальный отчет дорожников за прошедший год». На пленарном заседании полугодовой научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Безопасные и качественные дороги» Левитин отметил, что основная задача проекта — «стремление к нулевому уровню смертности».

В образовательной сфере — еще один скандал. На олимпиаде для старших классов школьникам для разбора дали текст современного автора, в котором без купюр шла брань и непристойные слова. «Находку» учителям показали сами участники олимпиады, а ситуация вызвала недовольство родителей — «чье-то больное воображение решило, что такие тексты будут нормальными для 16−17-летних подростков, которых не пускают в кинотеатр на просмотр фильма, если там пьют и курят». Родители заявили, что школа — не забор возле дома, и таким словам в учебном процессе не место. После этого в олимпиадном центре прошло совещание, на котором было сказано «о недопустимости таких произведений с бранными словами», а экспертам было заявлено, «чтобы тщательно проверяли задания». Директор Республиканского олимпиадного центра минобрнауки РТ Гульнара Исламова заявила, что «отрывки из данного текста предлагались на ЕГЭ по русскому языку», в тексте прослеживаются традиции постмодернистской прозы, для которой характерно наличие сниженной лексики.

Активисты, выступающие против строительства мусоросжигательного завода Татарии, подали иск к кабинету министров региона и сельским депутатам, изменившим целевое назначение участка под будущий завод с сельскохозяйственного на промышленное назначение. Среди аргументов истцов, которых уже свыше 200 в деле, тот факт, что «нарушены обязательные требования санитарных норм и правил», так как в границах санитарной зоны завода находятся населенные пункты, месторождения водных ресурсов, магистральные трубопроводы.

Эхо лихих 90-х прогремело в Казани на прошлой неделе — известному бизнесмену прямо в офис прислали взрывное устройство. Оно сработало, когда в кабинете был сам Михаил Скоблионок и его помощница, оба получили травмы, но их жизни уже ничего не угрожает. Президент еврейской национально-культурной автономии РТ 72-летний Михаил Скоблионок предполагает, что искать надо среди «своих», но этнический мотив опровергает. Следствие связывает покушение с предпринимательской деятельностью пострадавшего, владеющего сетью отелей и ресторанов. Сам бизнесмен отметил, что таким зарядом, как ему «прислали» в посылке, могло убить всех, кто был в офисе, спасло чудо и навыки бизнесмена, который по специальности взрывник. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения, продолжается.

Госсовет и вопросы к министру

Очередная сессия Госсовета Татарии прошла 18 октября. Самым главным вопросом заседания стало первое чтение проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов.

Перед первым чтением традиционно депутаты обсудили прогноз социально-экономического развития Татарии на очередной финансовый год. В 2019 году эксперты прогнозируют рост валового регионального продукта на 2,1%, рост индекса промышленного производства — на 3,3%, а зарплат — на 5,6% при росте индекса потребительских цен на 4,3%.

Gossov.tatarstan.ru Фарид Абдулганиев на заседании Госсовета Татарии

Министр экономики республики Фарид Абдулганиев, назначенный на этот пост в феврале 2018 года с поста министра экологии и природопользования, куда он пришёл с должности мэра Деревни Универсиады, выступил перед депутатами с основным докладом.

«В мировой экономике возрастают риски, угрожающие перспективам роста в условиях протекционистской политики, растущих цен на энергоресурсы, рыночного давления на валюты некоторых развивающихся стран и в целом эскалации напряженности в данной сфере», — заявил он и добавил, что «несмотря на внешние негативные факторы, в России наблюдается сохранение тенденции роста экономической активности».

Он отметил, что с учётом имеющихся тенденций объем валового регионального продукта по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 2 трлн 228,8 млрд рублей, а в 2019—2024 годах рост экономики прогнозируется в диапазоне 102−103,6%, что превышает среднероссийскую динамику. Между тем, по его словам, прогноз министерства экономики республики относительно прибыли предприятий весьма сдержан. Так, по итогам первого полугодия 2018 года 25,5% предприятий республики были убыточны.

«Многие предприятия убыточны в связи с реализацией инвестиционных проектов. В итоге они выйдут на прибыль», — отметил министр.

Проект бюджета депутаты в первом чтении одобрили, до 26 октября в него принимаются поправки. Его параметры пока таковы: доходы в сумме 228 230 599,5 тыс. рублей, расходы — 232 381 876,4 тыс. рублей при дефиците бюджета в 2019 году — 4 151 276,9 тыс. рублей.

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После того как министр закончил свой доклад, к нему возникло множество вопросов от народных избранников. Один был с налётом скандальности.

Напомним, в Татарии на 2019 год решили не повышать прожиточный минимум пенсионера, оставив его на уровне 8 тыс. 232 рублей, то есть на уровне еще 2017 года. Более того, министерство экономики РТ, когда стало известно о плане оставить показатель на прежнем уровне, заявило, что «устанавливаемая величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год выше фактически сложившейся за II квартал 2018 года на 14,7%».

Показатель прожиточного минимума — это стоимостная величина потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а также расходов по обязательным платежам и сборам. Она напрямую влияет на получение социальных выплат, для пенсионеров он используется при расчете федеральных и региональных социальных доплат: чем ниже уровень, тем меньше помощь. На начало августа 2018 года федеральную доплату в Татарии получали свыше 73 тыс. пенсионеров. При этом в регионе даже получатели средних пенсий, которые составляют в районе 12,9 тыс. рублей, недотягивают до жизненного минимума почти на 4% — минимальный потребительский бюджет пенсионера составляет 13,2 тыс. рублей.

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А также: Средняя пенсия в Татарии недотягивает до жизненного минимума почти на 4%

Цитата из х|ф «Конец века». реж Константин Лопушанский. 2001. Россия Нищая пенсионерка

Именно вопрос прожиточного минимума пенсионера и поднял после доклада министра депутат Артём Прокофьев из фракции КПРФ, напомнив и о недавнем скандале с саратовским министром Натальей Соколовой, заявившей, что на прожиточный минимум можно вполне прожить, если питаться диетически — «цены на макарошки везде одинаковы». Министр была позднее уволена «за пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей».

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«В соответствии с вашим прогнозом в 2019 году повышение ставки НДС приведет к ускорению инфляции, между тем ваши же экономисты рассчитали, что в следующем году у нас прожиточный минимум пенсионера не будет меняться. Может быть, вы этих же экономистов отправите к транспортникам, которые говорят, что у нас проезд должен повышаться, в комитет по тарифам? Пусть они так же рассчитают, что, оказывается, ничего не растет, все прекрасно… — отметил депутат Прокофьев и напомнил про саратовского министра. — Депутатов не удовлетворил планируемый рост прожиточного минимума пенсионера на 3,6% в 2019 году. После дискуссии Соколова подала в отставку. Вы пошли еще дальше. У вас прогноз инфляции — более 4 процентов, а рост прожиточного минимума — ноль. Может быть, вам тоже задуматься о том, готовы ли вы дальше руководить министерством?»

Вопрос отставки министр обошёл стороной, а про прожиточный минимум снова напомнил, что он на 1 тыс. рублей больше, чем рекомендованный Минтрудом РФ.

Позднее казанские СМИ и социальные сети, описывая эпизод, отмечали, ссылаясь на свои источники, что претензии к относительно новому министру экономики не первые.

«Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев на субботних совещаниях в кабмине с участием Рустама Минниханова пытался повторить своих коллег по правительству — главу минсельхоза Марата Ахметова и министра строительства Ирека Файзуллина — еженедельно докладывать о происходящем в своей отрасли. Каждую субботу рассматривается социально-экономическая ситуация в трёх (на выбор минэкономики) районах республики. Сначала Абдулганиев зачитывает доклад, затем по его докладу оправдываются главы затронутых районов. Правда, в отличие от министров сельского хозяйства и строительства, бывший министр экологии Абдулганиев не разбирается в экономике. Его доклады начали раздражать главу региона пустотой и беспредметностью. В последнюю субботу после доклада с очередными ничего не значащими показателями, Минниханов прямо указал Абдулгагиеву на некомпетентность и буквально произнес следующее: «Ты, похоже, не понимаешь, что мы от тебя ждем!» — пишет один из Telegram-каналов и добавляет, что «очевидно, что Абдулганиев не состоялся сначала как министр экологии, а теперь и как министр экономики», но «говорят, что комендантом в общежитии Универсиады он был неплохим».

В рамках прошедшей на прошлой неделе сессии помимо бюджета депутаты рассмотрели еще ряд важных вопросов. За счёт поправок в Избирательный кодекс РТ были отменены открепительные удостоверения на выборах всех уровней и введено голосование избирателей по месту пребывания. А также сразу в трёх чтениях был принят законопроект, предусматривающий увеличение финансовых мер поддержки развития личных подсобных хозяйств. Документ расширил список видов затрат, по которым устанавливается возможность возмещения части расходов через субсидию.

А для муниципалитетов расширили права по контролю за долевым строительством, но фактически принятие данного закона связано с необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Местные власти получают право направлять уведомления об отсутствии у застройщика права привлекать денежные средства дольщиков, а также о неисполнении застройщиком обязанности по передаче дольщику квартиры. Расширенные полномочия потребуют 5,5 млн рублей дополнительных расходов.

И, наконец, еще один важный документ, рассмотренный на сессии, — это первое чтение бюджета ТФОМС. Прогнозируемый объем доходов медфонда в 2019 году составит 53 млрд 986 млн 941,7 тыс. рублей, расходов — 54 млрд 28 млн 476,2 тыс. рублей. Дефицит, по оценке ведомства, составит 41 млн 534,5 тыс. рублей, но он «будет полностью покрыт остатками средств на конец года».

Обмен кадрами: из Татарии в Башкирию

Ходят слухи, что аппарат нового главы Башкирии Радия Хабирова возглавит депутат Госдумы от Татарии АлександрСидякин. Об этом на прошлой неделе активно писали казанские СМИ.

Duma.gov.ru Александр Сидякин

Фамилия Сидякина, первого зампредседателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, звучала неслучайно.

«Вопрос решен, официально о назначении будет объявлено в начале следующей недели. Таким образом, Татарстан лишится одного из самых эффективных лоббистов в московских властных кабинетах. Впрочем, переход Сидякина в Башкортостан можно было предсказать еще в момент назначения на пост и. о. главы РБ Радия Хабирова, с которым они близко дружат еще с начала 2000-х. К слову, депутат был единственным представителем РТ и на недавней «инаугурации» Хабирова в курултае», — пишет со ссылкой на свой источник портал «Бизнес-онлайн».

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Александр Сидякин родом из карельского города Сегежа, окончил Тверской государственный университет по специальности «Юриспруденция». Он многие годы работал по специальности, с 2009 по 2011 год был руководителем департамента коллективных действий и развития профсоюзного движения. А в 2011 году избран депутатом Госдумы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Единая Россия».

Тогда спикер Госсовета РТ, лидер отделения единороссов Фарид Мухаметшин отмечал, что «сложилась такая практика, что Сидякина нам предложили», и добавил, что «тогда его предложил Владислав Сурков, будучи первым заместителем администрации президента».

В Башкирии он также человек не новый, там он долгое время работал до избрания в Госдуму, в том числе и в ходе избирательной кампании по выборам главы республики в 2003 году, позднее уже — в избирательной комиссии Уфы и Башкирии. В 2006 году Сидякина назначили руководителем регионального отделения Российской партии пенсионеров, а после слияния с партией «Родина» он стал главой башкирского отделения. Ещё с тех времен его считали человеком команды Радия Хабирова.

Первая попытка пройти в Госдуму у Сидякина была предпринята в 2007 году — он шёл первым номером по списку «Справедливой России» в Башкирии, но избран не был. Республику он покинул в 2009 году, сложив полномочия главы регионального отделения «Справедливой России».

Напомним, после того, как Рустэм Хамитов добровольно покинул пост главы Башкирии, занимаемый им с 2010 года, указом Владимира Путина на пост врио главы был назначен Радий Хабиров. На тот момент он был главой подмосковного города Красногорска. В 2003—2008 годах Хабиров возглавлял администрацию главы Башкирии, а затем до 2016 года был заместителем начальника управления президента России по внутренней политике.

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Вояжи Минниханова

На прошедшей неделе у делегации Татарии прошли две крупные зарубежные командировки. Власти региона решили присмотреться к Тунису.

На встрече с министром торговли Туниса Омаром Бехи глава Татарии заявил, что регион, который он возглавляет, «вносит свой вклад в развитие отношений Российской Федерации с Тунисской Республикой».

"Мы прибыли в Тунис для изучения новых возможностей экономического сотрудничества и были бы признательны за Ваше содействие в расширении деловых контактов. На рынке Северной Африки и стран Магриба хорошо известна высокотехнологичная продукция нашей республики, как грузовики «КамАЗ», вертолеты и другая продукция», — отметил Минниханов в беседе.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов в Тунисе

На прошедшем позднее бизнес-форуме «Татарстан — Тунис» Рустам Минниханов отметил, что товарооборот региона в 2017 году составил чуть более 4,4 млн долларов США, но «этот показатель явно не соответствует имеющимся возможностям» и «нужно усилить совместную работу».

Форум завершился подписанием соглашения между торгово-промышленными палатами Татарии и Туниса. Также глава республики пригласил премьер-министра Туниса Юсефа Шахеда посетить Татарию.

Масштабная делегация на прошлой неделе посетила также Ташкент, где приняла участие в работе первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Во время делового завтрака от министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра экономики Узбекистана Ботира Ходжаева глава Татарии Рустам Минниханов представил экономические и инвестиционные возможности Татарии. После этого у него прошла рабочая встреча с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым, с которым они встречались в последний раз 5 сентября в Казани. А еще ранее — в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между республикой и Ташкентской областью об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. В этот раз стороны подписали план мероприятий по реализации соглашения, который включает более 40 пунктов о конкретных совместных проектах. Они не обнародовались.

Акценты экономики

Впервые за многие годы международная специализированная выставка «Дороги 2018» была проведена не в Москве, а в регионе. Местом проведения была выбрана Казань, где помимо этого ещё состоялось торжественное открытие трёх участков автомобильной дороги М-7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов. В церемонии принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрей Костюк и другие гости.

Выступая с приветственным словом, Игорь Левитин отметил, что «выставка — финальный отчет дорожников за прошедший год», и напомнил, что специализированная выставка проходит в девятый раз, но впервые переехала в регион.

В рамках мероприятия также прошло пленарное заседание полугодовой научно-практической конференции Федерального дорожного агентства «Безопасные и качественные дороги».

В Татарии за время работы программы было отремонтировано свыше 338 км дорог, выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на 163 участках концентрации ДТП, оборудовано светофорами 74 перекрестка. Это позволило увеличить долю дорог, соответствующих действующим нормативам, до 81%, а количество мест концентрации ДТП снизить на 73% к уровню 2016 года.

Tatarstan.ru На выставке

Игорь Левитин отметил, что в разработанном правительством России нацпроекте «Безопасные и качественные дороги» ряд мероприятий направлен на снижение смертности в результате ДТП, а также стремление к нулевому уровню смертности.

«Считаю, что это очень серьезная задача, которая стоит перед нами. Уверен, что мы вместе сможем этот вопрос решить», — сказал он.

Ряд важных событий дорожно-транспортной отрасли прошёл в Казани и помимо выставки. Так, власти Татарии планируют выделить на продолжение строительства метро в столице региона 3 млрд рублей. Они уже предусмотрены в проекте бюджета. Подготовительные работы на участке второй ветки начаты, а первые четыре станции планируют сдать независимо от существующей линии.

По сведениям газеты «Коммерсантъ», около 1 млрд рублей в строительство метро намерена инвестировать шведская компания IKEA, чей ТЦ «Мега» расположен на улице Сахарова.

Развитие транспортной инфраструктуры планируется и в рамках нового совета, созданного мэром Казани Ильсуром Метшиным и главами шести прилежащих к городу районов.

«Представители районов Казанской агломерации после многолетних обсуждений перешли от слов к делу и создали совет Казанской агломерации, развитие которой прописано в стратегии столицы РТ до 2030 года», — пишет издание «Бизнес-онлайн»

Отмечается, что в задачи совета входят все вопросы, которые «направлены на создание единого связанного пространства».

Напомним, в Казанскую агломерацию помимо Казани входят еще шесть районов республики — Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский, Лаишевский и Атнинский. Численность постоянного населения агломерации составляет более 1,5 млн человек, суммарный валовый территориальный продукт по итогам 2017 года был 792 млрд рублей, объем инвестиций — 220 млрд рублей.

Совет агломерации, результаты от работы которого планируется увидеть уже летом 2019 года, будет решать вопросы развития, поддержания совместной транспортной, коммунальной, туристической инфраструктуры, планировать развитие территорий под многоквартирную жилую застройку на смежных участках, а также решать сообща проблемы приграничной жилой застройки.

На прошлой неделе в сфере налаживания международных связей были два события, заслуживающие отдельного внимания. В регионе побывала делегация из Вьетнама, которую возглавил председатель Народного комитета провинции Кьензянг Фам Ву Хонг.

«Республика Татарстан уделяет большое внимание сотрудничеству с Вьетнамом в рамках российско-вьетнамских отношений. Наши страны — проверенные временем друзья и стратегические партнёры по многим отраслям», — заявил на встрече Рустам Минниханов и напомнил, что «2019 год объявлен перекрёстным годом России и Вьетнама в целях дальнейшего развития отношений между двумя странами».

По результатам встречи стало известно, что Зеленодольский судостроительный завод выполнил заказ на поставку во Вьетнам четырех фрегатов.

«Мы знаем, что есть следующие заказы на корабли», — добавил Минниханов.

Еще более широкая делегация гостей прибыла в Казань из Финлядии на деловой форум Finnish Business in Kazan. В ежегодном мероприятии приняли участие более 50 финских компаний.

Tatarstan.ru Деловой форум «Finnish Business in Kazan»

На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в РФ Микко Хауталой глава Татарии выразил уверенность, что «данная бизнес-миссия позволит добиться позитивных результатов в рамках российско-финляндских отношений», так как «Финляндия — стратегический зарубежный партнер Татарстана», и «есть перспективы развития взаимоотношений на региональном уровне». В декабре делегация Татарии посетит с ответным визитом Хельсинки, где примет участие во Всемирной конференции стартапов «Слаш» и проведёт ряд встреч.

На открытии делового форума Finnish Business in Kazan Рустам Минниханов отметил, что власти региона будут «рады расширению взаимовыгодных связей, готовы оказывать всяческое содействие».

"Ожидаем, что в ходе обсуждений деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах. Будем рады расширению взаимовыгодных связей, готовы оказывать всяческое содействие», — сказал он, добавив, что «существует значительный потенциал для расширения нашего взаимодействия в области модернизации промышленности, инфокоммуникационных технологий, энергетики, машиностроения и станкостроения, строительства, деревообработки, сельского хозяйства, образования и других сферах», а также нужно «искать новые пути наращивания сотрудничества, в первую очередь в области инноваций».

Глава региона заявил, что заинтересован в том, чтобы финские компании в качестве стартовой площадки для работы в России выбирали республику.

«В Татарстане имеются все возможности для локализации бизнеса. Четыре города республики получили статус ТОСЭР. Действуют две особые экономические зоны («Алабуга» и «Иннополис»), технопарки и промышленные площадки, индустриальные парки на территории всех муниципалитетов республики. На мой взгляд, сейчас наиболее удачное время для прихода к нам финского бизнеса», — заключил Минниханов.

А тем временем премьер-министр РТ Алексей Песошин на прошлой неделе встретился с представителями китайской компании «Хиквижн», которая является ведущим мировым поставщиком инновационных продуктов и систем безопасности.

«КНР — один из крупнейших партнеров Республики Татарстан. В 2017 году наш двухсторонний товарооборот составил более 565 млн долларов США», — заявил Песошин и добавил, что «есть точки соприкосновения и надо развивать наши отношения».

В свою очередь, члены делегации уверили, что заинтересованы в присутствии в регионе и намерены иметь большую локализацию, развивать дальнейшее сотрудничество с компаниями Татарии.

«Заборная» брань пришла в школу: скандал на олимпиаде

Самым обсуждаемым в родительском сообществе вопросом стали тексты на олимпиаде, предложенные старшим классам общеобразовательных школ для разбора.

В качестве образца современного искусства было представлено произведение московского писателя Алексея Слаповского, а точнее часть из его рассказа «Скрипка Страдивари», где одного из героев «характеризуют» бранными словами, которые для школьных текстов даже не стали вырезать, оставив как есть. Это олимпиадное задание стало достоянием гласности, а скан попал в родительское сообщество. Брань обнаружили ученики, которые и сообщили об этом педагогам.

Robfoto Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу

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«В Татарстане школьников учат на олимпиадах мату… Чье-то больное воображение решило, что такие тексты будут нормальными для 16−17-летних подростков, которых не пускают в кинотеатр на просмотр фильма, если там пьют и курят», «У Пушкина тоже есть не очень приличные стихи, только в школе их не проходят», «Составители олимпиады думают своей головой? Странное представление у них о прекрасном! Берем тогда обсценные сказки Афанасьева. Тоже классика. И очень «ценный» и, как сейчас говорят, «годный» мат», «Нельзя заискивать перед хамством, грубостью, называть это «ах! современно!» Грязь останется грязью во все времена. А чистота и красота — чистотой и красотой. Нельзя мазать нежные души детей поганью и грязью, только чтобы самим прослыть «современными», — возмутились родители.

Позднее выяснилось, что автор был рекомендован образовательным министерством РФ в качестве учебного пособия и даже имеет высокую экспертную оценку педагогов РФ. К тому, же отрывки из него предлагались на ЕГЭ по русскому языку. После начавшегося скандала в республиканском олимпиадном центре минобрнауки РТ прошло совещание, на котором «было указано о недопустимости таких произведений с бранными словами, а также чтобы тщательно проверяли задания».

"Данный сборник допущен Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия и получил высокую оценку с методической и филологической точки зрения. Отрывки из данного текста предлагались на ЕГЭ по русскому языку. В данном случае текст дан из-за того, что в нем прослеживаются традиции постмодернистской прозы. А ее особенность — наличие сниженной лексики», — заявила в комментариях изданию «Татар-информ» директор центра Гульнара Исламова, добавив, что «это речевой портрет героя, который помогает понять, насколько губительной для человека может быть грубость».

Борьба с мусоросжиганием: иск к кабинету министров

Активисты движения, выступающего за раздельный сбор мусора и против строительства мусоросжигательного завода в Татарии, подали второй иск к властями республики. В этот раз они требуют у Верховного суда РТ признать недействительными документы, которыми перезонировали участок, определенный под завод. Иск подан от имени свыше 200 жителей региона, а желающие выступить соистцами смогут присоединиться к ним во время митинга, 28 октября 2018 года. Ответчики — кабинет министров Татарии и осиновские депутаты.

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Напомним, в сентябре 2018 года активисты смогли через суд признать недействительной территориальную схему по обращению с отходами в части размещения в республике мусоросжигательного завода. Власти Татарии тогда заявили, что будут обжаловать вердикт.

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(сс) Terence Ong Контейнеры для мусора

Протест активистов начался практически сразу, как стало известно о планах построить завод в республике. Горожане, так как изначально местом размещения называли Казань, выразили опасения за экологию и своё здоровье и начали протестовать. Позднее стало известно, что завод стоимостью 30 млрд рублей будет построен в поселке Осиново, рядом с новым жилым микрорайоном. К протесту присоединились уже и жители поселка. Участок, приобретенный под проект, изначально относился к землям сельскохозяйственного назначения, но вопреки протесту жителей ему изменили статус. Более того, до заседания совета депутатов Осиновского сельского поселения еще в июне 2018 года жители на общественных слушаниях категорически высказались против, но услышаны не были. В конце июля депутаты внесли изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования «Осиновское сельское поселение».

«В своем иске противники МСЗ жалуются, что депутатами «не соблюден порядок внесения изменений в документы территориального планирования Осиновского сельского поселения». Во-первых, проект изменений в генплан «не был опубликован в предусмотренный законом срок». Во-вторых, при принятии проекта «не были учтены результаты публичных слушаний». В иске сказано, что таким образом были «нарушены права и законные интересы местных жителей», — пишет газета «Коммерсантъ». — Кроме того, заявители считают, что были «нарушены обязательные требования санитарных норм и правил», поскольку в границах санитарной зоны МСЗ расположены населенные пункты, месторождения водных ресурсов, магистральные трубопроводы. Также «нарушены права и законные интересы всех жителей Осиновского сельского поселения и близлежащих районов на благоприятную окружающую среду».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оператором проекта, который пока не имеет полного пакета документов, выступает ООО «Альтернативная генерирующая компания-2», в которой 100% уставного капитала принадлежат ООО «РТ-Инвест Финанс».

Взрывоопасная посылка для бизнесмена

Утром 15 октября 2018 года в офисе известного бизнесмена, президента Еврейской национально-культурной автономии РТ Михаила Скоблионка раздался взрыв. Взорвалась «посылка», оставленная на столе его рабочего кабинета неизвестным лицом. В результате взрыва ожоги и травмы глаз получил сам предприниматель и его помощница. Обоих пострадавших госпитализировали в офтальмологическую больницу. По ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»). Следствие связало покушение с коммерческой деятельностью потерпевшего, сам же он так не считает и в комментариях казанским СМИ отмечает, что уже несколько лет сам бизнесом не руководит, у фирм есть руководители.

(сс) freestocks.org Посылка от незнакомца

Отметим, 72-летний бизнесмен владеет сетью ресторанов и гостиниц, также у него есть транспортный и упаковочный бизнес.

«Если у меня есть с людьми какие-то споры, то мы всегда приходим к мирному урегулированию, и ради этих коммерческих мелких споров убивать человека никто не будет», — цитирует мнение предпринимателя на версию следствия издание «Реальное время».

Этнический мотив Скоблионок также опровергает, хотя и он рассматривается следователями. Ведь как председатель Еврейской национально-культурной автономии республики в 1996 году он принимал активное участие в возврате верующим здания синагоги, а спустя пару лет инициировал открытие в Казани еврейской школы.

«Такой проблемы в Казани не существует. У нас никто не враждует по национальному признаку, а проблемы, о которых вы говорите, создают те, кому это надо. И часто на политической основе. Кстати, люди, с которыми я начинал свой бизнес, были иранскими мусульманами, и они оказались надежными партнерами. Таков мой личный опыт. Словом, национальность тут ни при чем», — заявил он изданию.

В комментариях порталу «Бизнес-онлайн» пострадавший бизнесмен, которому пришлось после взрыва делать операцию на глаза, отметил, что его спасла прошлая специальность взрывника и реакция.

«Только я развернул и увидел, как оттуда пошли искры, мне сразу стало ясно, что это взрывное устройство, — отмечает Скоблионок и говорит, что когда увидел дым, было одно ощущение — «нужно прижимать не к животу, а к столу», поэтому «стол взял весь удар на себя», хотя «заряд был такой, что убить могло элементарно всех».

Расследование этого дела продолжается.

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