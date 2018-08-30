Средняя пенсия в Татарии недотягивает до жизненного минимума почти 4%

Казань, , 11:43 — REGNUM Для разных социально-демографических групп жителей Татарии посчитали минимальный объём необходимых средств «для поддержания активного физического состояния» и «воспроизводства рабочей силы». В целом по региону на второй квартал 2018 года показатель минимального потребительского бюджета составил 14 985 рублей, увеличившись относительно первого квартала на 1,3%, а к 2017 году — на 2,3%. Татарстанстат вывел данные для пенсионеров, детей разного возраста и трудоспособного населения. При средней начисленной пенсии 12 909 рублей минимально необходимый бюджет для пенсионера составляет 13 236 рублей для пожилого мужчины и 13 408 рублей для женщины пенсионного возраста. Таким образом, средние пенсии недотягивают до нужной минимальной планки почти на 4%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из минимального потребительского бюджета члена типовой семьи Татарии, по данным статистики, больше всего тратится на разные услуги — 5 395 рублей, а на питание уходит 5 068 рублей. Расходы на непродовольственные товары составляют 3 580 рублей, а на налоги приходилось — 942 рубля. При этом для трудоспособного мужчины бюджет составил 16 351 рубль, а женщины — 17 298 рублей. Средняя заработная плата в Татарии по итогам первого полугодия была при этом 35 311 рублей, а реально располагаемые денежные доходы населения в июне 2018 года к июню 2017 года снизились на 2%.

Для пенсионеров в зависимости от пола размер бюджета составлял 13,2 — 13,4 тыс. рублей. При этом к началу июля 2018 года средние начисленные пенсии в Татарии составили 12 909,02 рубля, а реальный размер пенсий к соответствующему уровню 2017 года вырос лишь на 1,2%.

Напомним, прожиточный минимум пенсионера в республике для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2019 год решили не индексировать, оставив на уровне 2017 года — 8 232 рубля. Минэкономики РТ в комментариях заявило, что величина итак выше фактически сложившейся за второй квартал 2018 года на 14,7%.

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Минимальный потребительский бюджет для детей менялся не только в зависимости от пола, но и от возраста. Так, для детей до 1,5 лет он составлял 10 028 рублей, для детей с 1,5 до трёх лет — 9040 рублей, увеличиваясь постепенно до 14 тыс. рублей для мальчика от семи до 16 лет и до 14 791 рубля для девочки того же возраста.