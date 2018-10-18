Дефицит бюджета Татарии в 2019 году составит более 4 млрд рублей

Казань, , 12:22 — REGNUM Депутаты Госсовета Татарии на сессии 18 октября 2018 года в первом чтении приняли проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. На следующий год доходная часть республиканского бюджета превысит 228,23 млрд рублей, а расходная составит более 232,381 млрд рублей при дефиците бюджета — свыше 4,151 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерствами экономики и финансов Татарии в рамках работы над бюджетом региона были разработаны и бюджеты муниципальных образований Татарии.

«Бюджеты всех муниципальных образований прогнозируются бездефицитными. Все 956 бюджетов они все бездефицитные, включая город Казань. У города Казани даже есть некоторый профицит», — заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на сессии.

На 2020 год доходная часть республиканского бюджета планируется чуть меньше, чем в 2019 году — более 225,028 млрд рублей при расходах на 229,787 млрд рублей и дефиците — 4,758 млрд рублей. На 2021 году доходная часть по прогнозу вырастет до 232,082 млрд рублей, расходная составит 237,432 млрд рублей при дефиците — свыше 5,35 млрд рублей.

Уменьшение расходной части в 2020 году министр финансов связал с завершением ряда госпрограмм и тем, что федеральные средства включены не в полном объеме, также не полностью учтены расходы капитального характера.

«На наш взгляд меньше она не будет», — добавил Гайзатуллин.

По словам главы Счётной палаты РТ Алексея Демидова, по безвозмездным поступлениям показатель 2019 года неокончательный и подлежит уточнению по мере уточнения федерального бюджета.

«В проекте бюджета сохранены все меры социальной поддержки граждан», — добавил Демидов, уточнив, что свыше 80% процентов расходов бюджета придётся на госпрограммы.

Он также заявил, что «Счетная палата неоднократно указывала на слабую работу отдельных министерств» и обратил внимание присутствующих представителей ведомств на необходимость своевременно вносить изменения в программы.

По-прежнему существенным остаётся госдолг Татарии. На 1 января 2019 года его предельный размер установлен на уровне 111 815 696,6 тыс. рублей, на 1 января 2020 года — 111 753 643,3 тыс. рублей и на начало 2021 года — на уровне 111 741 605 000 рублей.

Напомним, на начало октября 2018 года госдолг зафиксирован на уровне более 94,419 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей больше, чем на 1 января 2018 года.

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В 2019 году в Татарии муниципальным районам и городским округам для выравнивания бюджетной обеспеченности будет выделено свыше 12,353 млрд рублей. А на инвестиционные налоговые кредиты планируют выделить до 100 млн рублей. В бюджете республики также будут учтены межбюджетные трансферты, получаемые от федерального бюджета, которые в 2019 году составят более 20,268 млрд рублей, в 2020 году — 14,264 млрд рублей, а в 2021 году — 14,477 млрд рублей.

В проекте бюджета 2019 года отмечается, что органа госвласти не вправе принимать решения, которые ведут к увеличению численности не только госслужащих, но также работников органов госвласти и государственных казенных учреждений. Муниципальным властям также рекомендовали не повышать численность муниципальных служащих.

До 26 октября 2018 года депутаты смогут внести поправки к проекту бюджета. После этого, Госсовет РТ перейдёт ко второму чтению.