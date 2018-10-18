Нет «мусорному» заводу: активисты подали иск к кабинету министров Татарии

Казань, , 05:33 — REGNUM Активисты движения, почти два года выступающего против строительства мусоросжигательного завода в Татарии, обратились в Верховный суд РТ с коллективным иском к кабинету министров региона и Совету Осиновского сельского поселения. Истцы оспаривают перезонирование участка, определенного под завод, изменения в правилах застройки и землепользования, которые были внесены без учёта мнения жителей. Желающие смогут присоединиться к истцам во время митинга, назначенного на 28 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, планы о строительстве мусоросжигательного завода анонсировали в 2017 году, и сразу же жители Казани выступили против. Начались акции протеста, открытые письма, обращения к властям. Жители отстаивали своё право на чистый воздух и здоровье. Компания-оператор под проект завода была выбрана в июне 2017 года — ООО «Альтернативная генерирующая компания-2» (100% уставного капитала в ней принадлежат ООО «РТ-Инвест Финанс»). Под завод был выкуплен участок в Зеленодольском районе рядом с жилым микрорайоном. Участку, несмотря на массовые протесты жителей, сменили целевое назначение с сельскохозяйственного на промышленное. Сдать в строй завод стоимостью более 30 млрд рублей планируют в 2022 году, но полного пакета необходимых документов у оператора до сих пор нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа активистов уже обращалась в Верховный суд РТ с другим иском, связанным с планами по строительству мусоросжигательного завода. В сентября 2018 года активистам удалось оспорить территориальную схему по обращению с отходами в части размещения в регионе мусоросжигательного завода. Власти республики обещали обжаловать решение.

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Вторым иском активисты обжалуют три документа, которые требуют признать недействующими — решение Совета Осиновского сельского поселения от 23.07.2018 года №255 об утверждении генплана, решение того же органа власти от 23 июля 2018 года, которым внесены изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования «Осиновское сельское поселение», перезонировавшие участок, и постановление кабинета министров РТ от 10 августа 2018 года, которым спорный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения был переведён в земли промышленности и иного специального назначения.

По данным публичной кадастровой карты, спорный участок имеет площадь 113 064 кв. м, его кадастровая стоимость — 44 507 643,6 рубля, а разрешенное использование по документу — «специальная деятельность».

«Мы видим основания для отмены нового генерального плана Осиновского сельского поселения, согласно которому на территории посёлка должен появиться мусоросжигательный завод. Будет ли суд объективным, во многом зависит от общественного резонанса. Как показать, что вас волнует эта тема? Приходите на согласованный митинг!» — пишут администраторы официального сообщества движения.

Митинг запланирован в 15:00 у ДК Ленина в Казани 28 октября 2018 года.