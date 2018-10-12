Глава минтруда Саратовской области уволена после скандальных заявлений

Саратов, , 13:41 — REGNUM Наталья Соколова отправлены в отставку с поста министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Валерия Радаева.

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«Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей», — сказал глава региона

Руководитель области добавил, что «к тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие».

Пока о неизвестно, кто будет исполнять обязанности министра вместо Натальи Соколовой.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова ранее заявила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца. При этом испробовать на себе жизнь на такую мизерную сумму (3,5 тыс. рублей) чиновница отказалась «из-за статуса».

Эти заявления вызвали бурю критики в адрес главы ведомства. Так, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») считает, что после такого недопустимого высказывания Наталья Соколова не имеет права занимать эту должность и должна уйти с поста.

Наталья Соколова проработала в должности министра занятости с 2012 года.

Добавим, что сайт правительства Саратовской области в настоящее время не работает. При попытке просмотра страницы выдаётся ошибка 504. Вероятно, интернет-ресурс не выдержал большого потока желающих ознакомиться с «предложениями» теперь уже бывшего министра Натальи Соколовой.

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