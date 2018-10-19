«Это всё-таки школа, а не забор у дома»: скандал на олимпиаде в Татарии

Казань, , 07:07 — REGNUM Активную дискуссию в родительских сообществах Татарии вызвал текст из современного произведения, который предлагался старшеклассникам для разбора на школьной олимпиаде по литературе. Родители считают, что текст, содержащий бранные слова, не должен попадать детям, ведь «это всё-таки школа, а не забор у дома». Между тем автор произведения, фигурировавшего на олимпиаде, входит в перечень рекомендованных Министерством просвещения РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конфликт разгорелся вокруг произведения московского автора Алексея Слаповского, его рассказ «Скрипка Страдивари» и стал одним из олимпиадных заданий. Брань в произведении, которая не была завуалирована или удалена, обнаружили сами школьники, о чём сообщили педагогам. По сведениям родителей, в части учебных заведений тексты спешно заменили, а в части — оставили как есть. Причём в ряде школ, где задания вычитывались до олимпиады, брань, которая часто идёт с пометкой о том, что слово вульгарное, заметили сами педагоги. Например, было там бранное определение мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации и не только оно. Задания до детей в этих школах не дошли, но так ответственно к вопросу подошли не все учебные заведения. Начался скандал.

«И среди современной литературы есть то, что стоит почитать, даже из того, что относят к категории 18+, но вот эти отрывки вызвали полное недоумение. Зачем оно нужно? Ощущение грязи от прочитанного…», «Это всё-таки школа, а не забор у дома!», «Составители олимпиады думают своей головой? Странное представление у них о прекрасном! Берем тогда обсценные сказки Афанасьева. Тоже классика. И очень «ценный» и, как сейчас говорят, «годный» мат», «Нельзя заискивать перед хамством, грубостью, называть это «ах! современно!» Грязь останется грязью во все времена. А чистота и красота — чистотой и красотой. Нельзя мазать нежные души детей поганью и грязью, только чтобы самим прослыть «современными», «Филологи, ё-моё… чьи комплексы вы удовлетворяете?» — возмущены родители.

Один из родителей отметил, что уважает «труды современных классиков, но для школьников их нужно адаптировать».

"Я сомневаюсь, что в рекомендованных министерством учебниках содержится та лексика, которую мы видим в оригинале», — добавил Александр.

Между тем некоторые эксперты, комментирующие конфликт казанским СМИ, не согласны с позицией родителей.

«Данный сборник допущен российским Министерством образования в качестве учебного пособия и получил высокую экспертную оценку педагогов РФ. Более того, отрывки из данного рассказа предлагались для анализа на ЕГЭ по русскому языку. В данном произведении прослеживаются традиции постмодернизма, особенностью которого является наличие сниженной лексики для создания речевого портрета героя. А любые купюры, на мой взгляд, снижают художественную ценность произведения», — цитирует преподавателя русского языка и литературы лицея-интерната №7, эксперта ЕГЭ по русскому языку, кандидата педагогических наук Татьяну Ахматову издание «Вечерняя Казань».

Стало известно, что после возникшего скандала в министерстве образования и науки Татарии прошло внеплановое совещание, на котором школам рекомендовали более ответственно подходить к вопросу содержания текстов.