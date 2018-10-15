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Глава еврейской НКА Татарии после покушения перенес операцию

Происшествия

Он получил ожоги и травмы глаз

Казань, 15 октября 2018, 22:19 — REGNUM  Предприниматель и глава еврейской национально-культурной автономии Татарии Михаил Скоблионок был прооперирован в офтальмологической больнице днем 15 октября, в день взрыва. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Альфия Хасанова.

«На данный момент ему проведена операция, он сейчас находится в палате… Состояние — средней степени тяжести», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 15 октября в офисном здании по улице Поперечно-Ноксинской в Казани произошел взрыв. В результате пострадал Скоблионок и его помощница — они получили ожоги и травмы глаз.

Видеозапись происшествия позднее опубликовал Следственный комитет РФ. На записи видно стол, на котором располагался взорвавшийся предмет, сотрудников экстренных служб, экспертов. Предположительно, мужчина получил посылку, которая и взорвалась у него в руках.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»).

«Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего», — отметили в региональном СУ СКР.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Михаил Скоблионок является совладельцем и гендиректором ООО «Такпо». Компания занимается строительством, гостиничным и ресторанным бизнесом, оказывает транспортные услуги. Также бизнесмену принадлежит сеть казанских гостиниц «Регина».

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