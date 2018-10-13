Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов уходит из политики

Уфа, , 19:55 — REGNUM Бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов уходит из политики. Об этом он заявил 13 октября на заседании в доме Государственного собрания — Курултая республики.

«Я не буду заниматься политикой, участвовать в общественных движениях. Надеюсь, что буду заниматься производством, научной, исследовательской деятельностью. Мне интересно направление цифровизации нашей экономики, информационных пространств», — сказал Хамитов.

При этом он поблагодарил жителей республики за поддержку. Слова благодарности прозвучали и в адрес президента России Владимира Путина, который относился и относится к Башкирии как к той территории, которая делает в России крупные, большие дела и очень важна.

По его словам, с 2010 года республика стала более свободной. Новой команде и лично врио главы Радию Хабирову Рустэм Хамитов будет пытаться помогать. То же самое он призвал делать и своих теперь уже бывших коллег. Как отмечает экс-глава, нужно быстро пройти переходный период и заняться реализацией проектов.

Также Хамитов подчеркнул, что для блага Башкирии необходимо отбросить всё личное и работать вместе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября врио главы республики был назначен Радий Хабиров. А сегодня, 13 октября, полпред Игорь Комаров представит его депутатам, чиновникам, общественности и журналистам региона. Торжественная церемония прошла в доме республиканского Государственного собрания — Курултая.

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