Пожалуй, ситуацию в Хакасии сейчас ярче всего характеризует слово «неопределённость». Второй тур губернаторских выборов вновь переносится, так как кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, который должен был 7 октября побороться за кресло главы региона с коммунистом Валентином Коноваловым, 2 октября вдруг снялся с выборов. А сегодня, 3 октября, стало известно, что врио главы региона назначен Михаил Развожаев — бывший замруководителя администрации губернатора Красноярского края (с августа 2012 по июль 2014 года), работал заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Он сменил на посту руководителя республики Виктора Зимина, возглавлявшего Хакасию с 2009 года и проигравшего выборы в первом туре Коновалову.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакасия

3 октября с Развожаевым встретился президент РФ Владимир Путин. Он попросил чиновника выехать в Хакасию, поработать там «в течение месяца», взять «под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам», помочь «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

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Также Путин подчеркнул, что впоследствии Развожаев сможет вернуться в Москву.

«И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах — вы сейчас уже заместитель федерального министра — в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Справоросс уходит на второй план

Но вернёмся к всё отодвигающемуся второму туру. О том, что Филягин снимется с выборов, ИА REGNUM сообщало ещё 30 сентября.

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Но 1 октября в республиканском избиркоме на вопрос, принёс ли уже Филягин соответствующее заявление, корреспонденту ИА REGNUM безапелляционно заявили, что никакого заявления от справоросса «не было и нет». Конечно, 1 октября не было. А второго — появилось.

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Khakas.izbirkom.ru Андрей Филягин (слева) в Избиркоме Республики Хакасия

Причины принятого Филягиным решения весьма туманны. Особенно учитывая, что ранее он говорил о том, что будет участвовать во втором туре. В ресизбиркоме пояснили, что в его заявлении написано о неких «вынуждающих обстоятельствах».

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал решение Андрея Филягина снять свою кандидатуру «самостоятельным» и заверил, что «окончательные оценки и выводы по ситуации в Хакасии будут сделаны после изучения всех обстоятельств».

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А по версии издания «Коммерсантъ», Филягин снялся с выборов после встреч с «уважаемыми людьми».

«У нас возникли некоторые разногласия. В течение дня (2 октября) он объезжал районы, встречался с уважаемыми людьми, и в итоге появились данные, вынуждающие его к снятию. Были бы мы на Кавказе, я бы сказал — мнение старейшин», — комментирует руководитель избирательного штаба справоросса Сергей Воейков.

В любом случае Андрей Филягин, призвавший в итоге всех оставшихся кандидатов последовать его примеру, уже получил свою порцию внимания со стороны местных и федеральных СМИ (в таком объёме, который, думается, ему ранее и снился) и отошёл на второй план.

Сейчас шанс вступить в борьбу за губернаторское кресло появился у кандидата от «Партии роста» Александра Мяхара, который на выборах 9 сентября показал четвёртый результат (6,61%). В беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 октября Мяхар заявил, что вероятность его участия во втором туре «очень высока». Окончательное решение он обещал принять 4 октября, но в анонимных группах в интернете уже распространили его заявление об участии.

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Khakas.izbirkom.ru Александр Мяхар (слева) в Избиркоме Республики Хакасия

Борьба Зимина с собственным антирейтингом

Всё началось с того, что 9 сентября 2018 года — в единый день голосования — единоросс Виктор Зимин проиграл выборы главы Хакасии 30-летнему коммунисту Коновалову. Зимин получил 32,42% голосов, Коновалов — 44,81%. Такой результат стал неожиданностью не только для политологов, но и для самого Зимина. Ведь он шёл на выборы, открыто заявляя о поддержке его кандидатуры федеральным руководством. Однако политаналитики сошлись во мнении, что в республике сильны протестные настроения, и Зимин, который руководил Хакасией с 2009 года (за это время чего только не было — и коррупционные скандалы, и противоречивые заявления, и острейшие финансовые проблемы), по сути, проиграл не коммунисту, а своему собственному антирейтингу.

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Второй тур главы Хакасии назначили на 23 сентября, однако за два дня до повторного голосования Зимин с выборов снялся. Ресизбирком перенёс второй тур на 7 октября. Итог известен — 2 октября Филягин принёс в избирком заявление об отказе участвовать в повторном голосовании. Повторное голосование вновь перенесено. Теперь дело за Мяхаром, но в интернете активно распространяется мнение, что и он в итоге «капитулирует». Тогда упорный Коновалов останется в бюллетене единственным кандидатом и должен будет набрать более 50% голосов. Если ему не удастся это сделать, будут объявлены новые выборы. И что-то подсказывает, что такой исход весьма вероятен.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Зимин

Избиратели в апатии

По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, постоянный перенос выборов прямо отражается на настроениях избирателей.

«Постоянный перенос выборов, конечно, работает на демобилизацию избирателей. Но стоит учесть, что лояльный властям электорат в таких условиях может демобилизоваться быстрее, чем протестный. Поэтому, если в итоге в бюллетене и правда останется только фамилия Коновалова, очень многие избиратели, которые по разным причинам не хотят видеть его главой республики, на участки просто не придут. Максимально незаметное участие в кампании в последние дни Андрея Филягина опять же могло только дополнительно усилить состояние апатии у таких рядовых избирателей. Эффективность административной мобилизации также имеет свои пределы. А вот сторонники кандидата от КПРФ будут мобилизованы неплохо — ядерный электорат партии дисциплинирован, да и сам Коновалов продолжает предвыборную кампанию», — отметил эксперт.

Михаил Нейжмаков считает, что «пока поведение выдвиженца КПРФ говорит о том, что он вряд ли планирует отказываться от участия в гонке»:

«Иначе ему незачем было бы создавать новые информационные поводы — так, он принимал участие в теледебатах, на которые не явился Андрея Филягин, ещё в начале октября сообщалось про поездки кандидата-коммуниста по северным районам республики. «Разогреть» протестного избирателя, а потом выйти из кампании было бы не то, чтобы самоубийственным шагом, но не лучшим политическим багажом на будущее. Конечно, в подобных случаях у политика, желающего «выйти из игры», есть способ хотя бы частично сохранить лицо. Например, в случае, если в бюллетене остается фамилия только одного кандидата, он может заявить, что не хотел бы проведения безальтернативных выборов. Или Центр может предложить ему какое-то федеральное назначение. Но, опять же, если бы КПРФ и её кандидат были изначально настроены на такой сценарий, они, скорее всего, просто под любыми предлогами максимально свернули бы кампанию. А Коновалов пока сравнительно активен», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Kirill fursov Валентин Коновалов

Что касается сложившейся ситуации в Хакасии в целом, политолог Сергей Бирюков (Новосибирск) считает, что она вызвана последствиями «хозяйствования на территории» ФПГ, работавших в сфере алюминиевой промышленности (речь идёт о так называемых «кризисе корпоративных стратегий» и «кризисе ответственности»).

«Другая проблема — слабость собственно региональной элиты, которая формировала её зависимость от элиты Красноярского края и «сильных фигур» извне (примером является бывший глава республики Алексей Лебедь). Подобная «несамодостаточность» вкупе с дефицитом «ресурсов развития» и накопившимися социально-экономическими проблемами подорвали позиции региональной власти, что и привело в итоге к недавнему электоральному кризису», — подчеркнул политолог.

По мнению политтехнолога Андрея Трошкина, нынешняя ситуация с выборами главы Хакасии сложилась в результате того, что в Администрации президента не смогли продавить замену Виктора Зимина на другого кандидата, а Зимин, в свою очередь, не смог выиграть выборы. И теперь, как подчёркивает политтехнолог в интервью порталу «Клуб регионов», стоит задача не допустить, чтобы Коновалов в случае его единоличного участия в выборах набрал более 50% голосов. Ведь Хакасия, несмотря на то, что это небольшой регион, представляет интерес для многих политических и финансово-экономических групп, которым осложнение ситуации в республике невыгодно.

«Безусловно, Администрация президента вмешивается в ситуацию. За доказательствами ходить далеко не надо. Вчера во время прямого эфира мэр Абакана публично заявил, что его по этому вопросу в АП вызывал Сергей Кириенко. Он ему предложил возглавить Хакасию», — считает Трошкин.

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Эксперт также отметил, что постоянный перенос сроков голосования вызывает у населения раздражение. Есть риск, что избиратели могут просто проигнорировать голосование:

«В целом в этой ситуации страдает легитимность избирательной системы».

«Снялся в пользу коммуниста»

Нынешний единый день голосования выдался «горячим» не только для Хакасии. Как известно, второй тур понадобился в Приморском и Хабаровском краях, а также во Владимирской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

И если Хабаровский край и Владимирская область уже определились с новыми главами (выборы в этих регионах во втором туре выиграли элдэпээровцы Сергей Фургал и Владимир Сипягин) , то в Приморье всё не так просто. Здесь итоги второго тура голосования были отменены из-за нарушений, допущенных в день их проведения. Когда подводились итоги, сначала лидировал коммунист Андрей Ищенко, но затем, во время подсчёта результатов на последних участках, вперёд резко вышел врио главы региона, единоросс Андрей Тарасенко. В итоге позже он отказался участвовать в назначенных на декабрь повторных выборах губернатора. Врио главы региона 26 сентября был назначен экс-глава Сахалина Олег Кожемяко.

Политолог Алексей Зудин усматривает в приморской ситуации связь с хакасской. Он считает, что, сняв свою кандидатуру с участия в выборах в Хакасии, справоросс Филягин фактически «снялся в пользу коммуниста». В связи с этим возникает вопрос: проходили ли межпартийные переговоры между «Справедливой Россией» и КПРФ.

«Зудин полагает, что ситуацию можно сравнить с Приморьем, «где КПРФ наверняка обижена и кандидат от КПРФ, потому что, как он считает, у него украли победу после того, как выборы обнулили и назначили новые», — приводит его мнение РИА Новости.

«То, что произошло в Хакасии, может быть рассмотрено как некий вариант размена и компенсации КПРФ за то, что она по своей ли вине или по каким-то другим причинам лишилась гарантированного приза в Приморье», — подытожил Зудин.

Тем временем в заложниках сложившейся в Хакасии ситуации действительно оказалось уже уставшее от политических встрясок население республики. Отопительный сезон в разгаре, идёт уборочная. Однако всё движется к тому, что сегодняшним днём политические встряски не ограничатся.

Стало известно, что кандидат от «Партии роста» Мяхар уже согласился участвовать во втором туре выборов, однако при этом он не исключил, что в будущем может поддержать назначенного врио главы Хакасии Михаила Развожаева.

«Врио нужен, чтобы не останавливалась хозяйственная деятельность в регионе после того, как Виктор Зимин сложил с себя полномочия. Если врио проявит себя с самой лучшей стороны, если я пойму, что его назначение было верным решением и пошло на пользу региона, я его поддержу», — цитирует Мяхара «Коммерсантъ».

В общем, расслабляться рано, и Хакасия ещё может преподнести «политические сюрпризы». А чем они обернутся для жителей региона — благом или бедой — покажет время.