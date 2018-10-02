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Миронов прокомментировал решение Филягина не участвовать в выборах

Политика

Филягин также уходит с поста главы регионального отделения партии

Миронов прокомментировал решение Филягина не участвовать в выборах
Иллюстрация: Kremlin.ru
Сергей Миронов

Москва, 2 октября 2018, 20:44 — REGNUM  Решение Андрея Филягина снять свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал самостоятельным решением Филягина, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

«Окончательные оценки и выводы по ситуации в Хакасии будут сделаны после изучения всех обстоятельств, я думаю, уже по итогам голосования», — отметил Миронов.

По итогам первого тура выборов в Хакасии 9 сентября лидировали экс-глава региона Виктор Зимин (44,81%), представитель КПРФ Валентин Коновалов (32,42%) и Андрей Филягин (11,23%). Зимин снялся с выборов? и во втором туре должны были принять участие Коновалов и Филягин.

Вместе с тем в ЦИК не исключили смены даты проведения второго тура выборов, зампред ЦИК Николай Булаев предположил, что выборы могут состояться 11 ноября.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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