Выйти из борьбы за пост главы Хакасии справоросса вынудили «обстоятельства»

Абакан, , 06:45 — REGNUM Избирком Хакасии озвучил причины, по которым справоросс Андрей Филягин отказался от участия во втором туре губернаторских выборов.

Как сообщили ИА REGNUM в ресизбиркоме, соответствующее заявление кандидат от «Справедливой России» принёс вечером 2 октября. В нём говорилось, что он отказывается от участия во втором туре «по вынуждающим обстоятельствам».

Какие именно «обстоятельства» вынудили Филягина принять такое решение, не уточняется.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 23 сентября 2018 года в Хакасии должен был состояться второй тур выборов главы республики. За губернаторское кресло должны были побороться кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (получил в первом туре 44,81%) и действующий глава, единоросс Виктор Зимин (32,42%). 21 сентября Зимин снялся с выборов.

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Второй тур перенесли на 7 октября, однако кандидат от «СР» Андрей Филягин, получивший в первом туре третий результат (11,83%), 2 октября также снялся с выборов.

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Теперь второй тур должен состояться 21 октября. Соперником Коновалова может стать кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, занявший в первом туре четвёртое место (6,61%). Если и он откажется от участия в выборах, то Коновалов останется единственным кандидатом и должен будет набрать более 50% голосов.

Напомним, ранее решение Филягина не участвовать в выборах прокомментировал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он заявил, что решение Филягина снять свою кандидатуру было самостоятельным.

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