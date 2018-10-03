Кандидат от «Партии роста» ответил на вопрос об участии в выборах в Хакасии

Абакан, , 07:18 — REGNUM Александр Мяхар («Партия роста»), который 9 сентября на выборах главы Хакасии получил четвёртый результат (6,61%), сегодня, 3 октября, ответил на вопрос, планирует ли он принять участие во втором туре губернаторских выборов в республике.

«Такая вероятность очень высока», — сказал Мяхар в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он уточнил, что примет окончательное решение ко второй половине дня 4 октября:

«Всё будет в рамках закона».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Хакасии 9 сентября 2018 года действующий губернатор, единоросс Виктор Зимин получил 32,42% голосов, проиграв кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября они должны были участвовать во втором туре, однако 21 сентября Зимин снялся с выборов. Второй тур перенесли на 7 октября. С Коноваловым за губернаторское кресло должен был побороться кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, получивший в первом туре третий результат (11,23%). Но и он с выборов снялся. Соответствующее заявление в избирком он принёс 2 октября. Теперь второй тур должен состояться 21 октября, но будет ли в нём участвовать кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, пока неизвестно.

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