Избирком Хакасии пока не подтверждает снятия справоросса с выборов

Абакан, , 06:35 — REGNUM Неопределённость с исходом губернаторских выборов в Хакасии сохраняется. 30 сентября поступила информации о том, что кандидат в главы республики от «Справедливой России» Андрей Филягин снимается с выборов. Однако в республиканском избиркоме эту информацию не подтверждают.

«Заявления от Андрея Филягина о снятии с выборов не было и нет», — заявили ИА REGNUM 1 октября в ресизбиркоме.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года состоялись выборы главы региона. Виктор Зимин, который руководит регионом с 2009 года, проиграл в первом туре кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Но так как оба кандидата набрали менее 50% голосов (у Зимина — 32,42%, у Коновалова — 44,81%), 23 сентября должен был состояться второй тур губернаторских выборов.

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21 сентября стало известно, что действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся с выборов.

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Второй тур был назначен на 7 октября. За кресло главы региона должны побороться коммунист Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, получивший в первом туре третий результат — 11,23% голосов.

Если Филягин снимется с выборов, второй тур будет вновь перенесён. Возможность побороться за губернаторское кресло появится у кандидата от «Партии роста» Александра Мяхара, занявшего в первом туре четвёртое место с результатом 6,61%. А если и Мяхар откажется от участия в выборах, Коновалов останется в бюллетене единственным кандидатом и должен будет набрать не менее 50% голосов. Однако возможен и такой исход, что Коновалов не наберёт необходимого количества голосов. Тогда будут объявлены новые выборы.

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