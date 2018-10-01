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Владимирский избирком зарегистрировал нового губернатора

Политика

Владимир Сипягин получил удостоверение об избрании главой Владимирской области

Владимирский избирком зарегистрировал нового губернатора
Иллюстрация: Ldpr.ru
Владимир Сипягин

Владимир, 1 октября 2018, 17:33 — REGNUM  Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 1 октября зарегистрировала Владимира Сипягина в качестве губернатора. Об этом сообщила пресс-служба избиркома. Представитель ЛДПР получил удостоверение об избрании.

«Облизбирком зарегистрировал избранного губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина. Председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев вручил Владимиру Сипягину удостоверение об избрании», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам второго тура губернаторских выборов, который состоялся 23 сентября, Владимир Сипягин, баллотировавшийся от ЛДПР, получил 57% голосов избирателей, пришедших на участки. Представительница «Единой России» Светлана Орлова, ранее занимавшая этот пост, проиграла выборы. Инаугурация нового губернатора должна пройти 8 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата инаугурации нового владимирского губернатора

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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