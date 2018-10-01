Владимирский избирком зарегистрировал нового губернатора

Владимир, , 17:33 — REGNUM Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 1 октября зарегистрировала Владимира Сипягина в качестве губернатора. Об этом сообщила пресс-служба избиркома. Представитель ЛДПР получил удостоверение об избрании.

«Облизбирком зарегистрировал избранного губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина. Председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев вручил Владимиру Сипягину удостоверение об избрании», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что по результатам второго тура губернаторских выборов, который состоялся 23 сентября, Владимир Сипягин, баллотировавшийся от ЛДПР, получил 57% голосов избирателей, пришедших на участки. Представительница «Единой России» Светлана Орлова, ранее занимавшая этот пост, проиграла выборы. Инаугурация нового губернатора должна пройти 8 октября.

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