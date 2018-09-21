Александр Усс сегодня, 21 сентября, официально вступил в должность губернатора Красноярского края. Его инаугурация прошла позже, чем у остальных вновь избранных сибирских губернаторов. Главы Новосибирской и Омской областей вступили в должность 14 сентября, главы Кузбасса и Алтайского края — 17 сентября. Впрочем, эта «нерасторопность» не имеет никакого значения и ни на что не влияет. Особенностью Усса можно назвать то, что он единственный в списке новых глав регионов не является губернатором-«варягом». Он, кстати, сам это неоднократно подчёркивал.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

«Нам здесь жить»

Вот и на инаугурации Александр Усс заявил:

«Я на этой земле родился. Я — красноярец. Это многое для меня объясняет и очень ко многому обязывает. Прежде всего, к тому, чтобы оправдать принадлежность к красноярскому народу — людям самобытным, особенным, терпеливым, работящим, привыкшим жить своим умом и умеющим различать слова и дела, а поэтому особенно требовательным. Обязывает к тому, чтобы ставить перед собой и перед другими очень высокие цели, которые соответствуют статусу опорного стержневого региона России. У нас есть такая очень простая, но близкая нам мысль — нам здесь жить. Эти слова всегда были и будут девизом моих намерений и дел».

Да, Усс — красноярец. Он известный и авторитетный политик в регионе. Долгие годы возглавлял краевое Законодательное собрание. И, помнится, в сентябре 2017 года, когда Усс был назначен врио губернатора региона, политологи и общественность радовались, что к власти в крае наконец-то пришёл не «варяг», а «свой», красноярский.

На выборах 9 сентября он получил поддержку 60,19% избирателей при явке 28,94%. При этом интересно, что «не свой» для омичей Александр Бурков победил в Омской области с результатом почти 83% (явка — около 44%). «Не свой» для кемеровчан Сергей Цивилёв получил в Кузбассе поддержку 81,29% избирателей. А явка в Кузбассе превысила 66%.

Krskstate.ru Александр Усс (в центре) на выборах в Красноярском крае

Даже в Алтайском крае, где результат чиновника из Красноярска Виктора Томенко едва «перешагнул» за 50% (а точнее он получил 53,61%), явка оказалась выше, чем в Красноярском крае. 37,29% против красноярских 28,94%. В Новосибирской области врио губернатора Андрей Травников получил 64,52% голосов при явке 29,52%.

Получается, к сентябрю «радость» от назначения «своего, красноярского» Усса в регионе поугасла?

«Уверенное выступление» и «никакой интриги»

По мнению политолога Дмитрия Золотухина, если сравнивать итоги губернаторских выборов в крае с другими сибирскими регионами, то действительно можно выделить явку и результат в Кузбассе и Омской области:

«Но всё-таки необходимо помнить, что Кемеровская область — это особый сибирский регион со своей политической традицией и консервативностью электората».

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«Что до Омска, то там уверенную победу при полной консолидации почти всех политических сил области одержал самовыдвиженец, которого поддерживали три парламентские партии — «Справедливая Россия», «Единая Россия» и КПРФ, а также такая влиятельная организация, как «Газпром». Результат налицо», — сказал политолог.

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Анна Рыжкова ИА Красная Весна Губернатор Омской области Александр Бурков

Он также подчеркнул, что есть и другие сибирские регионы, где кандидаты от власти «имели и имеют существенные проблемы». Например, Алтайский край, где Виктор Томенко был на грани второго тура. Ещё в одном сибирском регионе второй тур губернаторских выборов состоится 23 сентября.

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«В той же Новосибирской области была зафиксирована рекордная низкая явка. Так что результат Александра Усса можно назвать уверенным выступлением на этих выборах», — считает собеседник ИА REGNUM.

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Что касается красноярской явки в 28,94%, по словам политолога, этому есть свои объяснения:

«Во-первых, на этих выборах не было никакой интриги, победитель был ясен ещё в сентябре прошлого года. Всё-таки три кандидата от трёх партий — это неприлично мало для такого большого края, как Красноярский. Во-вторых, единый день голосования, проводящийся во второе воскресенье сентября — это крайне неудобная дата, она традиционно связана с осенними полевыми работами. В-третьих, создалось отчетливое ощущение, что не стояло никакой задачи по повышению явки перед избирательными комиссиями разного уровня, в отличие от выборов президента в марте текущего года. Не было системной работы по информированию населения, более того, создавалось впечатление, что явка намеренно «сушилась». Также одной из причин обозначу тот факт, что население становится всё более аполитичным, и гражданская активность электората сходит на нет, причём этот процесс идёт из года в год. У людей окончательно пропала вера в избирательную систему и в то, что своим походом на избирательные участки что-то можно решить и изменить свою жизнь к лучшему».

Говоря о перспективах региона с новым руководителем, эксперт обратил внимание на то, что в дальнейшем Красноярский край ожидает серьёзное испытание — проведение Всемирной зимней Универсиады:

«Очень многое зависит от того, как наш регион справится с этой сложнейшей задачей и какое наследие получит край и город, как этим наследием будут пользоваться. Сейчас со стороны федерального центра к Красноярскому краю повышенное внимание, что не может не радовать».

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«Выбирали из своих»

Политолог, председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков считает, что явка на губернаторских выборах в крае была низкой из-за «отсутствия равновесных кандидатов»:

«Красноярцы после назначения Александра Усса врио губернатора (в сентябре 2017 года — прим. ИА REGNUM ) отпустили ситуацию беспокойства за будущее и занялись бытовыми вопросами. Угрозы «варяга с биографией» уже никто не ждал. Выбирали из своих. Очень жаль, что в числе «своих» не оставили команду Анатолия Быкова(известный в крае политик и бизнесмен, «его» кандидату — Ивану Серебрякову от «Патриотов России» — отказали в регистрации — прим. ИА REGNUM )».

По словам Василия Никуленкова, низкой явка была не потому, что люди устали от выборов:

«Никто не устал от выборов, уделить минуту голосованию несложно. Устали от отсутствия равновесных кандидатов. Тогда бы край ожил, а тому, кто занял бы второе место, можно было бы предложить пост в соответствии с заработанным народным доверием».

Илья Борило ИА Красная Весна Пустые ящики для голосования

Что касается перспектив края при Александре Уссе, Никуленков считает, что их определяют «федеральная повестка, качество инвестиционного климата и потом уже кадровые решения в регионе».

«С точки зрения федеральной повестки по планам развития Сибири и Дальнего Востока, в рамках развития территорий опережающего социально-экономического развития, к краю внимание будет приковано и после Универсиады. А поскольку будем мы в планах федерации, то и перспективы масштабные. И губернатору придётся не только новые школы открывать, но и метро, и транспортные развязки», — убеждён политолог.

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В бюллетене — три фамилии

Стоит напомнить, что на нынешних губернаторских выборах, состоявшихся 9 сентября 2018 года, у матёрого политика, кандидата от «Единой России» Александра Усса было всего два соперника. Это 34-летний кандидат от ЛДПР, депутат краевого Заксобрания Егор Бондаренко и 32-летний кандидат от «Справедливой России», помощник депутата Заксобрания Александр Лымпио. Очевидно, что их политическая биография не столь насыщена, как у Усса. Коммунисты от участия в выборах и вовсе отказались, поддержав действующего главу региона.

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Кандидата от «Патриотов России» Ивана Серебрякова не зарегистрировали, он не сумел пройти муниципальный фильтр и, по данным краевого избиркома, не представил сведения о кандидатах в сенаторы и справку об отсутствии счетов за границей.

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Кстати, в предыдущих губернаторских выборах, в 2014 году, Серебряков участвовал и показал неплохой результат. Он занял третье место с результатом 13,88%, незначительно отстав от кандидата от КПРФ Валерия Сергиенко, получившего 14,01% голосов. Первое место занял Виктор Толоконский (бывший мэр Новосибирска, бывший губернатор Новосибирской области, бывший полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе — прим. ИА REGNUM ). Его поддержали 63,30% избирателей при явке 31,27%. Эти цифры, опять же, выше, чем нынешние у Усса.

Однако, по словам политолога Дмитрия Золотухина, не стоит сравнивать прошедшую губернаторскую кампанию по явке и результатам с выборами 2014 года.

«Все-таки тогда в стране и крае было несколько иное финансово-экономическое положение, социальное самочувствие электората было куда лучше, нежели сейчас. Да и в той избирательной кампании избирательный бюллетень содержал больше фамилий, и спектр кандидатов от политических партий был гораздо шире (пятеро кандидатов — от «Единой России», КПРФ, «Патриотов России», ЛДПР, «Справедливой России» — прим. ИА REGNUM )».

Хотя, справедливости ради, стоит напомнить, что Толоконский пробыл полноправным главой края лишь три года, а затем был отправлен в отставку в ходе масштабных перестановок в губернаторском корпусе.

А на Усса сейчас действительно возлагаются большие надежды, во многом это связано, конечно же, с грядущей Универсиадой, которая пройдёт в Красноярске в марте 2019 года.

Krskstate.ru Зимняя Универсиада 2019

Да и сам он заявляет о весьма амбициозных проектах. Например, Усс продвигает так называемую «Енисейскую Сибирь». Смысл этого проекта — экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы. И речь идёт о беспрецедентном объёме инвестиций.

«По «Енисейской Сибири». Без общих слов могу сказать, что этот проект приобретает всё большую популярность в качестве зонтичного бренда. Когда я вам докладывал о том, что мы готовы его реализовывать как комплексный межтерриториальный проект, объём предполагаемых инвестиций составлял порядка 500 миллиардов. На сегодня заявители уже говорят о триллионе», — заявил Александр Усс в июле 2018 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Однако пока это лишь проект. Сумеет ли Александр Усс воплотить его в жизнь — большой вопрос. Сумеет ли он удержаться в губернаторском кресле весь положенный срок, также покажет время. А пока красноярцам остаётся надеяться, что «свой» губернатор их не подведёт.