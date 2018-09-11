Омская область «сдалась» уральцу без боя

Татьяна Иващенко, , 16:43 — REGNUM

Врио губернатора Омской области Александр Бурков выиграл выборы главы региона 9 сентября, получив впечатляющий по местным меркам результат. Варяга, справоросса, который пошёл на выборы самовыдвиженцем, поддержали почти 83% избирателей при явке около 44%.

По явке в Сибири Омская область уступила лишь Кузбассу с его 66,36%. А по уровню поддержки действующего руководителя региона Омская область стала первой.

Красноярский край, где год назад, в сентябре, все радовались, что врио главы наконец-то назначен «свой» — красноярец Александр Усс — остался в этом смысле далеко позади. Явка не достигла и 30%, а «неваряг» Усс получил 60,19% голосов.

Алтайский край: явка 37,29%, поддержка врио Виктора Томенко — 53,61%. Новосибирская область: явка 29,52%, поддержка врио Андрея Травникова — 64,52%.

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В Хакасии и вовсе действующий глава региона (без приставки врио) Виктор Зимин с треском проиграл 30-летнему коммунисту, получив 32,42% при явке около 39%. Впрочем, коммунист Валентин Коновалов получил менее 50% голосов, и теперь регион ждёт второй тур губернаторских выборов.

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Также бросается в глаза разрыв по процентам, если сравнить результаты Буркова с цифрами его предшественника Виктора Назарова. На выборах 2015 года уроженец Омской области Назаров, выдвинутый «Единой Россией», получил 59,99% голосов при явке 33,83%.

Что послужило причиной такой активности населения Омского региона и такой лояльности к Буркову? Может быть, это желание изменить ситуацию в области к лучшему? Или дело в хорошей работе пиарщиков врио губернатора? Или в том, что коммунисты, с которыми власти Омской области привыкли считаться, не стали выставлять своего кандидата на выборы? А, может быть, сыграли роль все эти факторы вместе?

«Закалённый политический боец»

Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области в октябре 2017 года. Бурков — известный и опытный уральский политик. До назначения врио он являлся депутатом Госдумы от «Справедливой России». Лидер «СР» Сергей Миронов назвал его «закалённым политическим бойцом».

На посту руководителя региона уралец Бурков сменил Виктора Назарова, возглавлявшего область с 2012 года. И за это время к руководству области накопилось много претензий. В качестве причин неустойчивой позиции Назарова на губернаторском посту региональные и федеральные эксперты зачастую называли существенные внутриэлитные проблемы и высокий уровень протестных настроений в регионе.

В соцсетях омичи тогда писали что-то в духе «Назаров как человек — хороший», но с руководством регионом не справлялся».

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Бурков, заявив, что «депресняка» в Омской области он не увидел, активно взялся за работу.

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В свою очередь, губернаторская пресс-служба принялась освещать буквально каждый шаг Буркова. «Александр Бурков вручил директорам сельских школ ключи от 28 новых автобусов»; «По инициативе Александра Буркова Омская область передала часть своих налогов городу Омску и муниципальным районам»; «Александр Бурков вручил ключи от автомобилей скорой помощи для городских подстанций и сельских больниц»; «Александр Бурков спустился в омскую «подземку» и оценил состояние станционных комплексов метрополитена»; «Александру Буркову понравился вкус омской воды» и так далее. Только за декабрь 2017 года и только в заголовках официальных пресс-релизов фамилия врио прозвучала порядка 50 раз.

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Постепенно регион приближался к выборам. К июню 2018 года их результаты в Омской области уже стали называть предсказуемыми. Во многом из-за того, что омские коммунисты приняли решение в них не участвовать. Такая ситуация сложилась не только в Омской, но и в Новосибирской области, а также в Красноярском и Алтайском крае.

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Омские представители КПРФ заявили, что поддерживают врио губернатора, идущего на выборы самовыдвиженцем. И это решение удивило местных политологов. Ведь Омская область считалась регионом, где сильны позиции коммунистов. На выборах в 2015 году Назарову серьёзную конкуренцию составил именно кандидат от КПРФ Олег Денисенко, получивший 28,15% голосов избирателей. Именно противостояние Назарова и Денисенко разжигало интерес к предвыборной гонке.

Буркова также поддержали справороссы и единороссы, что, впрочем, неудивительно.

В целом нынешняя кампания по сравнению с 2015 годом оказалась откровенно вялой. Если не учитывать несколько эпатажных заявлений кандидатов, не прошедших муниципальный фильтр, в Омской области не происходило ничего интересного. Лишь пиар-группа Буркова продолжала усердно трудиться.

Соперниками врио стали исполнительный директор ООО «А-стратегия» Антон Дрязгов («Партия роста»), депутат омского горсовета Алексей Ложкин (ЛДПР) и завкафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение). Политологи сошлись во мнении, что у них нет шансов против ставленника Кремля.

В итоге Ложкин (известный в Омске элдэпээровец) получил 8,5% голосов, Соловьёв — 3,85%, Дрязгов — 2,35%. Политологи оказались правы: Омская область сдалась уральцу Буркову без боя…

Инаугурация Буркова состоится 14 сентября. Он перестанет быть врио и будет считаться губернатором, подтвердившим свою легитимность в ходе выборов 9 сентября 2018 года.

Радоваться рано

«Высокую явку на выборах, а она составила порядка 44% процентов, можно объяснить хорошей проделанной работой. Если вспомнить последние выборы в Омской области, то явка была гораздо ниже. На самом деле всё просто — гражданская активность в этот раз возросла от того, что уровень жизни в регионе заметно падает, возрастает социальная напряжённость, люди хотят перемен к лучшему. Высокую избирательную активность проявила область, именно она сейчас находится в бедственном положении. Плюс хорошо сработали политпиарщики Буркова. С момента назначения его исполняющим обязанности губернатора все новостные СМИ пестрили заметками о рабочих поездках Буркова. Большую роль высокого процента явки также сыграл такой ход, как лотерея на избирательных участках, подарки в виде билета на концерт. Это известные политтехнологии», — подчеркнула в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский общественный деятель Татьяна Шнейдер.

Что касается высокого процента проголосовавших конкретно за кандидатуру Буркова, для неё это также не стало неожиданностью:

«Во-первых, этот человек назначен президентом, во-вторых, мощная агитация. Перестановка руководящих органов с приходом Буркова вселила надежду людям на перемены в регионе. Справедливороссы, КПРФ также поддержали Буркова в качестве кандидата. Таким образом, голоса избирателей увеличились. Если бы коммунисты выставили на выборы своего кандидата, была бы реальная конкуренция, так как позиции коммунистов в регионе остаются сильны. Кремль сделал ставку на Буркова и пока не ошибся. Но при всей высокой процентовке радоваться всё же не стоит».

По словам Шнейдер, в регионе осталось много избирателей, которые проигнорировали региональные выборы:

«И вот это основная проблема. Считаю, что доверие к институту выборов в России всё же подорвано».

Политолог Андрей Рудаков отметил, что у Буркова не было ни одного сильного конкурента, и задачу обеспечить высокую явку также удалось решить.

«На губернаторских выборах в Омской области Буркову удалось решить главную задачу — обеспечить высокую явку. Разумеется, всегда большие показатели достигаются в сельской местности, достаточно легко обеспечивается явка работников бюджетной сферы. Ко всему сейчас никто не стеснялся показать, насколько обнищало население региона: людей в огромном количестве заманили на выборы бесплатными билетами на общественный транспорт, розыгрышами огромного количества призов, вплоть до крупной бытовой техники и автомобилей (для Омска уже давно характерны очереди малообеспеченных людей у лотерейных киосков), бесплатными билетами на концерт. А уже на избирательном участке никаких сюрпризов быть не могло. Не было ни одного сильного конкурента. Даже КПРФ расписались в полном провале своего регионального отделения и неспособности найти кандидата, поддержав ставленника Кремля на фоне проведения пенсионной реформы. Они абсолютно не использовали, и не только в Омске, этот подарок судьбы, который мог воскресить партию и придать ей новое дыхание. Второе место логично занял представитель ЛДПР. Около 10% голосов избирателей — это тот предел кандидата, у которого на миллионный город можно было наблюдать целых два рекламных билборда», — сказал Андрей Рудаков.

Станет ли Бурков «отцом» для региона?

Конкуренции на выборах в Омске не было, убеждён политконсультант Владимир Лифантьев.

«Бурков, так скажем, вылазил из любого утюга. К нему и президент приезжал, и федеральные министры. Что касается явки, она действительно огромная для региона. Здесь нужно понимать, что есть разные методы доставки на участки избирателей и разные мероприятия по увеличению явки. Технологи Буркова выбрали самый действенный. На участках проводилась беспроигрышная лотерея. Каждому давали лотерейный билет и билет на выступление известного артиста. Призы были внушительными, и понятно, что народ шёл на участки. А так как кроме Буркова они никого не знали из списка, поэтому такой результат грамотного технологического расчёта с чётким пониманием конкурентной среды», — рассуждает политконсультант.

На вопрос, чего региону ждать от губернаторсва Буркова, Лифантьев ответил следующим образом:

«Я считаю, что Бурков не станет отцом для региона. Да, он подошёл к управлению регионом со знанием дела, но, по моему мнению, он приехал сюда, преследуя прагматичные цели. Мы видим, что он многих своих уральских ребят поставил на хлебные места. Сейчас правительство региона уходит в отставку, и мы будем наблюдать дальнейшие интересные перестановки. Думаю, на министерские должности придут ещё уральцы».

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«То, что команда Буркова продемонстрировала за год — до выборов — больше похоже на «установление себя на точке», занятие важных высот, а не на желание осуществить какие-то серьёзные сдвиги в плане социального или экономического развития региона. Что будет дальше, сказать сложно, но пока вектор таков», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Итак, судя по всему, успех Буркова на выборах в Омской области объясняется совокупностью озвученных выше факторов. В любом случае новому губернатору расслабляться не стоит. Ведь на Виктора Назарова тоже поначалу возлагались большие надежды, а впоследствии наступило разочарование.