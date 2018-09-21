В Турине зажгли огонь зимней Универсиады-2019

Турин, Италия, , 06:01 — REGNUM В итальянском Турине 20 сентября состоялась церемония зажжения огня зимней Универсиады-2019. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 сентября, в правительстве Красноярского края.

По данным исполнительной дирекции Универсиады-2019, Турин — первый город международного этапа эстафеты огня XXIX Всемирных зимних Студенческих игр, которые пройдут в Красноярске в марте 2019 года.

Церемония зажжения прошла на территории университета Турина. По словам президента FISU (Международной федерации студенческого спорта — прим. ИА REGNUM ) Олега Матыцина, присутствовавшего на мероприятии, пламя преодолеет путь до Красноярска и завершит свое путешествие на открытии Студенческих игр в 2019 году.

«Особое значение сегодняшней церемонии добавляет и то, что Эстафета огня стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта», — сказал он.

Участникам церемонии представили Красноярский край и город Красноярск. Изюминкой представления стал творческий номер «Енисейская Сибирь». Режиссёром постановки выступил серебряный призер Олимпийских игр, посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух.

Чашу огня первым факелом эстафеты 1959 года зажёг президент FISU Олег Матыцын. А именитый российский сноубордист, посол Студенческих игр Николай Олюнин зажёг от этой чаши первый факел зимней Универсиады-2019. Для Олюнина это событие стало волнительным:

«Конечно, я очень волновался! Это исторический момент для всего мира. Я с честью принял эту ответственную миссию, для меня это новый опыт».

Огонь доставили в Политехнический университет Турина, где поместили в колбу, чтобы отправить в Казахстан. 24 сентября он прибудет в Алма-Ату, где проходила зимняя Универсиада 2017 года. 26 сентября эстафета огня пройдёт китайском Харбине, принимавшем зимнюю Универсиаду 2009 года.

Российский этап эстафеты огня начнётся 29 сентября и охватит 30 крупных городов РФ, завершившись 1 марта 2019 года в Красноярске.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По информации краевых властей, общие расходы на подготовку к Студенческим играм составляют более 80 миллиардов рублей.