В Кузбассе сохраняют силу модели электорального поведения

Кемерово, , 13:19 — REGNUM Результаты голосования и явка на выборах в Кузбассе, прошедших 9 сентября, политологу Сергею Бирюкову представляются достаточно предсказуемыми и закономерными.

«Результаты на выборах губернатора Кемеровской области, показатели явки и голосования за партию «Единая Россия» подтверждают, что модели электорального поведения и политические механизмы, сформировавшиеся в предыдущие годы, сохраняют свою силу и действенность», — считает Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Кемеровской области, которые проходили 9 сентября, победу одержал врио главы области Сергей Цивилёв. Он набрал 81,29% голосов. Явка составила 66,36%.

На выборах депутатов облсовета пятого созыва по партийным спискам «Единая Россия» набрала 64,40%, ЛДПР — 10,10%, КПРФ — 10,03%, «Справедливая Россия» — 7,84%, «Патриоты России» — 5,48%.

Напомним, досрочные выборы губернатора Кемеровской области были назначены после ухода Амана Тулеева 1 апреля 2018 года. Тулеев был вынужден покинуть пост спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, большинство из которых дети.