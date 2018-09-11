Вторник, 11 Сентября 2018 года
13:45:33 МСК

В Кузбассе сохраняют силу модели электорального поведения

Политика

Политолог Сергей Бирюков считает, что результаты выборов в Кемеровской области были достаточно предсказуемыми

Кемерово, 11 сентября 2018, 13:19 — REGNUM  Результаты голосования и явка на выборах в Кузбассе, прошедших 9 сентября, политологу Сергею Бирюкову представляются достаточно предсказуемыми и закономерными.

«Результаты на выборах губернатора Кемеровской области, показатели явки и голосования за партию «Единая Россия» подтверждают, что модели электорального поведения и политические механизмы, сформировавшиеся в предыдущие годы, сохраняют свою силу и действенность», — считает Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Кемеровской области, которые проходили 9 сентября, победу одержал врио главы области Сергей Цивилёв. Он набрал 81,29% голосов. Явка составила 66,36%.

На выборах депутатов облсовета пятого созыва по партийным спискам «Единая Россия» набрала 64,40%, ЛДПР — 10,10%, КПРФ — 10,03%, «Справедливая Россия» — 7,84%, «Патриоты России» — 5,48%.

Напомним, досрочные выборы губернатора Кемеровской области были назначены после ухода Амана Тулеева 1 апреля 2018 года. Тулеев был вынужден покинуть пост спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Кемеровской области — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить