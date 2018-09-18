Новосибирская область шагнула в новый этап с новым главой без очарования

Анна Алябьева, , 17:36 — REGNUM

Для Новосибирской области начался новый этап с новым губернатором. Губернатором, не связанным с регионом ни политическими, ни какими-то другими связями. До своего избрания на пост главы региона, а досрочные выборы прошли 9 сентября, Андрей Травников почти год осваивался в области, а новосибирцы к нему такое же время присматривались.

Аванс доверия, который жители Новосибирской области изначально выдали экс-мэру Вологды, закончился. Наступило время между «хочет, но не позволяют полномочия» и «может, но…», а вот как эта фраза закончится сейчас зависит только от самого Андрея Травникова.

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Какой она будет, Новосибирская область при Травникове? И будет ли отличаться от той, которая была при Городецком?

Конец эпохи Владимира Городецкого

Пока ситуацию в политической жизни региона иначе как «сменой власти» не назовёшь. Хотя новосибирцы неоднократно ожидали и даже пророчили отставку Владимира Городецкого, решение президента РФ Владимира Путина 6 октября для многих стало неожиданностью, для кого-то приятной, для других — не очень.

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Чем запомнился Городецкий? Несмотря на то, что за годы его нахождения у власти были как положительные, так и отрицательные моменты, Владимир Филиппович запомнится большинству, скорее всего, резонансным документом о повышении тарифов ЖКХ на 15% вместо рекомендованных федеральным центром 4%. И всплеском многочисленных протестов, которые постепенно, после отмены тарифного решения, продолжились уже против проектов двух концессий — «мусорной» и «мостовой».

Именно это, по мнению активной части новосибирской общественности, в первую очередь повлияло на досрочную отставку Городецкого.

Попытка для Андрея Травникова

Именно это может стать и решающим моментом при становлении Андрея Травникова в должности главы не очень простого, зачастую протестного, региона.

Уже сегодня некоторые общественные активисты говорят о его нерешительности в деле мусорной концессии. Но в то же самое время отмечают и плюсы. И один из них — реализация проекта «Академгородок 2.0», который может стать драйвером развития региона. Но опять же «Академгородок 2.0» существует пока лишь на бумаге, которую к тому же видел лишь узкий круг людей — на «Технопроме» прошло первое его публичное обсуждение. Но власти уже отчитались «о ходе его исполнения» перед президентом, который 28 августа посетил с рабочей поездкой Новосибирск. А это может говорить о том, что план может быть всё же реализован.

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Чего не скажешь о концессионных соглашениях. Скандальные разбирательства вокруг запланированного строительства двух мусоросортировочных комплексов с полигонами продолжаются. И хотя по решению руководства Новосибирской области действие мусорной концессии приостановлено и ищутся возможные пути выхода из противостояния, население сомневается в принятии правильного решения новосибирскими властями по данному вопросу.

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Как, впрочем, и по другой концессии — по строительству четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске.

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Все за одного

Вместе с тем многое сейчас зависит от того, кто будет окружать нового губернатора.

Ранее правительство Новосибирской области было отправлено в отставку. Но на заседании комитета законодательного собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению были названы первые кандидатуры в новое правительство региона. Так, на пост первого заместителя губернатора рекомендован занимавший ранее эту должность Юрий Петухов, на должность министра финансов — тот же Виталий Голубенко, да и руководство министерства труда и социального развития предлагается оставить без изменений — Ярослав Фролов.

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Председатель правления межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов предлагает подождать несколько дней, прежде чем делать выводы.

«В настоящий момент правительство Новосибирской области отправлено в отставку, осталось подождать несколько дней и мы сможем оценить насколько новая команда, которую уже с полным правом можно называть командой Травникова, будет отличаться от команды Городецкого», — отметил ИА REGNUM Антонов. — Разочаровался ли я (в действиях и решениях нового главы — прим. ИА REGNUM )? Пожалуй, нет. Так как не было и «очарования». Если же говорить о том, чего я жду от нового губернатора, так пожалуй только одного — работы на благо всех жителей Новосибирской области».

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«Понимаю, что мои слова понравятся далеко не всем, но всё же: Травников победил фактически в отсутствие конкуренции. Кроме того, есть вопросы о том, что же им сделано за год пребывания в должности? Судите сами: мусорная концессия не расторгнута (то есть в этом деле не произошло вообще никакого движения), денег на новый мост федеральное правительство не выделило (то есть движения нет и здесь). Я, честно говоря, в свете показанного ничего особенного от человека не ожидаю. Ничего существенного за год он не сделал, и пока нет оснований верить в то, что сделает. А какая область будет, по большому счёту зависит не от Травникова. Думаю, что это зависит прежде всего от новосибирцев, в том числе Травникова окружающих. Посмотрим, конечно же, на тех, кого он наймёт в правительство — там, возможно, что-то и увидим…», — сказал управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков.

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Новосибирская область — регион людей в большинстве свободомыслящих, которые привыкли, чтобы к их мнению прислушивались. И это необходимо учитывать. Владимир Городецкий не увидел ту огромную пропасть между собой, общественностью и политической элитой, которая выросла примерно за год до его ухода. В итоге был досрочно отправлен в отставку. Сейчас всё внимание сосредоточено на Андрее Травникове. И с него спрос будет больше — для многих жителей региона он пока остаётся тем «варягом», которому год назад они предрекли сложности на посту.

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