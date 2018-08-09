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«Ни интриг, ни чудес»: Красноярский край ждут «комфортные» и дорогие выборы

Политика

9 сентября 2018 года в Красноярском крае состоятся выборы губернатора. Неожиданностей не будет

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«Ни интриг, ни чудес»: Красноярский край ждут «комфортные» и дорогие выборы
Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

Татьяна Иващенко, 9 августа 2018, 14:15 — REGNUM  

Ровно через месяц — 9 сентября 2018 года — в Красноярском крае пройдут выборы губернатора. Известно, что в них примут участие трое кандидатов — врио главы региона Александр Усс, депутат краевого Заксобрания Егор Бондаренко (ЛДПР), помощник депутата Заксобрания Александр Лымпио («Справедливая Россия»). И уже сейчас можно утверждать, что никаких интриг на предстоящих губернаторских выборах, которые обойдутся краевому бюджету в сотни миллионов рублей, ожидать не стоит.

Коммунисты «за нашего»

Пожалуй, несколько неожиданностей в ходе избирательной кампании в Красноярском крае всё же произошло. Одна из них — отказ коммунистов выдвигать своего кандидата и их заявление о поддержке выдвинутого «Единой Россией» Александра Усса. И объяснили они своё решение мотивами патриотическими:

«К сожалению, в последние годы у руля крупнейшего и богатейшего региона страны (Красноярского края — прим. ИА REGNUM ) стояли люди пришлые, мало заинтересованные в развитии края, мало делавшие для улучшения благосостояния красноярцев: это Лебедь, Хлопонин, Кузнецов, Толоконский. Вот почему позиция коммунистов отражает мнение большинства: мы — за нашего, за красноярца, за патриота родной земли».

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Зоя Емельянова © ИА REGNUM
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И, казалось бы, эта «жертва» красноярских коммунистов во имя патриотических мотивов заслуживает уважения. Однако, учитывая то, что от участия в губернаторских выборах отказались и коммунисты других регионов (Новосибирской, Омской областей, Алтайского края — прим. ИА REGNUM ), не усматриваются ли здесь некие договорные моменты? Думается, что да.

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КПРФ в Сибири считалась (до недавнего времени) партией сильной, способной, так скажем, попортить кровь единороссам. Это касалось и красноярских коммунистов. Но теперь, по мнению сибирского политолога Дмитрия Буреева, позиции краевой парторганизации — откровенно слабы.

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Выборы без «Патриотов России»

Второй сюрприз нынешней предвыборной гонки — отказ избиркома зарегистрировать кандидата в губернаторы от «Патриотов России», депутата краевого парламента Ивана Серебрякова.

Объясняя это решение, в крайизбиркоме ИА REGNUM 3 августа сообщили, что он собрал в свою поддержку 126 подписей депутатов и глав муниципальных образований при необходимых для регистрации 298 подписях. Также Серебряков не представил сведения о кандидатах в сенаторы и справку об отсутствии счетов за границей.

Сам парламентарий, комментируя позже своё несостоявшееся участие в выборах, заявил, что «выборов в Красноярском крае не существует». Также он убеждён, что против него «цинично» использовался административный ресурс.

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Иван Серебряков
Иллюстрация: Patriot-rus.ru
Иван Серебряков

Однако в регионе существует мнение, что ему отказали в регистрации абсолютно обоснованно — потому, что он не представил в избирком обязательные документы.

Стоит отметить, что «патриот» Иван Серебряков участвовал в выборах губернатора Красноярского края в 2014 году. И тогда он показал неплохие результаты, лишь немного уступив кандидату от КПРФ, занявшему второе место. Серебряков тогда получил 93,2 тыс. голосов избирателей — 13,88%. Свой успех на выборах 2014 года он объяснил тем, что тогда против него не использовался административный ресурс.

После того, как Серебряков вышел из борьбы, претендентов на губернаторское кресло осталось трое. С опытнейшим красноярским политиком Александром Уссом, который почти 20 лет возглавлял краевое Заксобрание, будут бороться 34-летний элдэпээровец Егор Бондаренко и 32-летний помощник депутата Александр Лымпио.

Но можно ли сложившуюся ситуацию назвать борьбой? Красноярские политологи, сходятся во мнении, что результат предрешён. У Бондаренко и Лымпио нет шансов, и они в данной ситуации будут бороться между собой за второй место.

Есть ещё одно отличие Красноярского края от других сибирских регионов, где пройдут губернаторские выборы. У Усса меньше всего соперников — двое.

В выборах губернатора Омской области, помимо врио губернатора Александра Буркова, будут участвовать трое кандидатов. Конкуренцию новосибирскому врио Андрею Травникову составят три человека, кемеровскому врио Сергею Цивилёву — пять человек, алтайскому врио Виктору Томенко — три человека, главе Хакасии Виктору Зимину — три человека.

У конкурентов шансов нет

«Ни интриг, ни чудес, ни каких-то непредсказуемых событий на выборах губернатора Красноярского края ждать не стоит. Всё предсказуемо и предопределено. Произойдёт ровно то, чего все ожидают, — Александр Усс победит и победит убедительно», — такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил генеральный директор «Центра стратегического проектирования» Виктор Потуремский (Красноярск).

Он подчеркнул, что у конкурентов Усса нет шансов:

«Что касается конкурентов Александра Усса, при всём уважении к ним, они находятся совсем в другой лиге по сравнению с тяжеловесом Уссом. Больше шансов занять второе место есть у кандидата от ЛДПР. Но во многом это будет объяснимо силой бренда ЛДПР, а не реакцией на конкретного кандидата. Люди будут поддерживать кандидата от ЛДПР, потому что знают, кто такой Жириновский. Что касается КПРФ. Если бы кандидат от этой партии участвовал в выборах, он, по моему мнению, мог бы даже уступить кандидату от ЛДПР. Но другое дело, что КПРФ даже не нашла кандидата на эти выборы».

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Александр Усс
Иллюстрация: Krskstate.ru
Александр Усс

Первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв также убеждён, что интриг на предстоящих выборах ожидать не стоит. Однако он думает, что кандидаты от «СР» и ЛДПР могут набрать по 20−25%.

«Наблюдая за тем, как идёт избирательная кампания, видно, что в более комфортных условиях находится врио губернатора Александр Усс. Что касается его будущего губернаторства, я думаю, что тот звёздный момент, когда Усса в регионе воспринимали как консолидирующую фигуру и «своего» губернатора уже пройден. В данной ситуации это, скорее всего, будет восприниматься как сохранение Status Quo, нежели тот желанный результат «хватит чужих, давайте наших», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Избавление от варягов

До Усса Красноярским краем долгое время действительно руководили «варяги»: Александр Лебедь (июнь 1998 — апрель 2002 года), Александр Хлопонин (октябрь 2002 — январь 2010 года), Лев Кузнецов (февраль 2010 — май 2014 года) и, наконец, Виктор Толоконский (сентябрь 2014 — сентябрь 2017 года).

Причём у Усса был реальный шанс возглавить регион в 2002 году, однако тогда он в напряжённой борьбе во втором туре проиграл Хлопонину, который до этого был губернатором Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа.

В сентябре 2017 года в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе в отставку уходит Виктор Толоконский. Временно исполняющим обязанности губернатора президент назначает Александра Усса, а не, как ожидалось, варяга и/или «молодого технократа».

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Это назначение стало триумфом Усса, который итак являлся влиятельным в крае политиком, возглавляя с 1998 года местное Заксобрание. Красноярская общественность и политологи говорили: наконец-то «свой», красноярский.

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И уже тогда в регионе сделали вывод, что у будущих конкурентов Усса шансов нет. К тому и пришли.

Единственное, что представляет интерес, это явка на губернаторских выборах. Но и тут есть риск, что избиратель проголосует ногами, то есть попросту не пойдёт на избирательные участки.

Стоит также напомнить, что выборы губернатора — удовольствие не из дешёвых. В декабре 2017 года председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин сообщил «Коммерсанту», что на проведение досрочных выборов губернатора избирком получит из местного бюджета 398 млн рублей. А в случае второго тура затраты увеличатся. Выборы губернатора края в 2014 году обошлись краевому бюджету в 352 млн рублей. Получается, сотни миллионов рублей потратят на процедуры, результат которой, по словам красноярских политологов, уже давно известен.

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КОИБ на выборах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
КОИБ на выборах

Справка: выборы губернатора Красноярского края в 2014 году выиграл Виктор Толоконский. Опытный политик (в своё время был мэром Новосибирска, губернатором Новосибирской области, полпредом президента в Сибирском федеральном округе), но, опять же, варяг. Тогда за него проголосовали 425 017 человек (63,30%). Второе место занял кандидат от КПРФ Валерий Сергиенко, получивший 94 067 голосов (14,01%), третье — кандидат от «Патриотов России» Иван Серебряков (93 215 голосов — 13,88%). Явка на губернаторских выборах — 2014 составила порядка 30%.

regnum author Татьяна Иващенко
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Выборы губернатора Красноярского края в 2018 году
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