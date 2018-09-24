Прошедшая неделя в Татарии не обошлась без скандалов, но были и приятные новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

ЦИК РФ покидает бывший заместитель главы Татарии, тогда им ещё был Минтимер Шаймиев — Василий Лихачев. Его отставку связывали с конфликтом с главой ЦИК Эллой Памфиловой, но Лихачев опроверг эти слухи — «не понимаю, зачем СМИ вытащили мотив осложненных отношений».

Лидер отделения партии «Справедливая Россия», депутат думы Казани Рушания Бильгильдеева, ранее попадавшая в медиа-повестку в связи с иском о банкротстве, снова стала фигурантом скандала. Её заподозрили в хищении около 6 млн рублей у 24 человек в период, когда она возглавляла агентство недвижимости. История связана с покупкой земельных участков. Депутата сначала задержали, но после госпитализации с гипертоническим кризом ее освободили. Окружение депутата в комментариях казанским СМИ заверяет, что у Бильгильдеевой не было умысла на мошенничество и она намерена рассчитаться с бывшими клиентами.

На совещании по бюджетным вопросам Рустам Минниханов заявил, что 2019 год будет напряженный, так как «принят ряд законодательных решений, которые ухудшают доходную базу нашего бюджета», добавив, что «к сожалению, регионы-доноры сегодня оказались не в лучшей ситуации — есть желания за счет регионов-доноров подправить ситуацию у себя». Но тут же он успокоил коллег — «это не в плане того, что я вас пугаю», но «поставленная задача — существующие программы сохранить!«

Делегация Татарии с Восточного экономического форума во Владивостоке привезла контракт ПАО «КамАЗ» с Weichai Power о создании совместного предприятия по производству дизельных и газовых двигателей. Рустам Минниханов встретился с министром торговли и промышленности Индии Сурешом Прабху, во время беседы стороны отметили большой потенциал сотрудничества «в сфере сельского хозяйства, ИТ, фармацевтике, добыче нефти и газа». Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга на встрече с Рустамом Миннихановым заявил, что «большой интерес для страны представляет развитое шинное производство Татарстана», а компания «МегаФон» станет цифровым партнёром WorldSkills-2019 в Казани.

Казань за прошедшую неделю посетили не только высокопоставленные чиновники, но и представители зарубежного бизнеса. Глава Рослесхоза Иван Валентик вручил Рустаму Минниханову ведомственный знак отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России». С генеральным директором компании Dechema Томасом Шёрингом «состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности», а руководство иранской компании Daric Investment Group подтвердило готовность иранской компании к сотрудничеству с ПАО «КамАЗ» и добавило, что организация прямого авиасообщения станет началом других важных совместных проектов.

В шести районах Татарии назначены главы администраций, в Актанышском районе им стал бывший министр образования и науки, ушедший после языковых скандалов Энгель Фаттахов.

Верховный суд Татарии признал недействующей территориальную схему по обращению с отходами в части размещения в регионе мусоросжигательного завода, против строительства которого выступили жители. Активисты и стали инициаторами иска, который поставил под вопрос создание объекта стоимостью почти 30 млрд рублей.

С октября планируется дать старт строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, которое обойдётся в 1,6 триллиона рублей.

Власти столицы Казани жалуются, что из-за нехватки субвенций на решение госполномочий, пришлось сократить более 700 педагогов, чтобы повысить зарплаты остальным.

С января 2019 года Татария примет участие в эксперименте по самозанятым. Вместо 13% налога с них будут взимать 4%, но при этом о пенсиях самозанятым гражданам предложено подумать самостоятельно.

В Набережных Челнах расследуют трагичную гибель ведущего «РЕН ТВ — Челны» Егора Орлова, чье тело 9 сентября нашли водолазы в реке Атарке Елабужского района. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Защищаясь от преступников, бизнесмен из Татарии смертельно ранил двоих из них. Следственный комитет обвинил мужчину, в чей дом ворвались вооружённые огнестрельным оружием бандиты, в превышении самообороны и возбудил уголовное дело в отношении него. Позднее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, не найдя объективных данных виновности оборонявшегося. Следователи намерены обжаловать решение надзорной инстанции, так как считают, что необходима всесторонняя и объективная проверка.

Напряжённый год

В Татарии на совещании по бюджетным вопросам обсудили, чего ждать от 2019 года. Глава региона Рустам Минниханов заявил, что «принят ряд законодательных решений, которые ухудшают доходную базу нашего бюджета», и «поэтому следующий год будет напряженный».

"Это не в плане того, что я вас пугаю. Но поставленная задача — существующие программы сохранить! Кроме этого, есть 13 программ, согласно указу, и определенная часть там, 19 процентов, это наше софинансирование. Я считаю, что нам необходимо будет мобилизовать определенные суммы для реализации указов президента РФ», — цитирует его издание «Бизнес-онлайн».

Tatarstan.ru Премьер-министр РТ Алексей Песошин и президент РТ Рустам Минниханов на заседании

Несколько слов Рустам Минниханов сказал и о регионах-донорах.

«Понятно, что все будет зависеть от состояния экономики, какая будет цена на нефть. Но самое главное — чтобы не было каких-то изменений в перераспределении доходов. К сожалению, регионы-доноры сегодня оказались не в лучшей ситуации — есть желания за счет регионов-доноров подправить ситуацию у себя», — заявил он.

А тем временем мэрия Казани жалуется на то, что не хватает средств, выделяемых в виде субвенций. На заседании комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению замглавы Казани Людмила Андреева назвала пересмотр методик расчета размера субвенций давно назревшим решением, но проблемы этот пересмотр не решил.

Так, чтобы повысить уровень оплаты труда работников в школах и детсадах, пришлось пожертвовать 746 сотрудниками.

«При этом на сегодня половину мы сократили, а другую сократить не можем. Это сокращение касается музыкальных руководителей в детских садах, воспитателей, в том числе и по обучению татарскому языку в детских садах, старших воспитателей. На этот счет мы отправили свои обращения в министерство образования и науки Республики Татарстан и надеемся, что какое-то решение по этому вопросу будет найдено», — цитирует Андрееву издание «Реальное время».

Гости недели

Прошедшие семь дней выдались урожайными в Татарии на гостей. Глава Рослесхоза Иван Валентик обсудил с главой Татарии Рустамом Миннихановым вопросы сотрудничества в области эффективного использования лесных ресурсов, модернизации отрасли, а также совместную деятельность по охране и воспроизводству лесов. Помимо этого, Валентик вручил Минниханову ведомственный знак отличия «За сбережение и приумножение лесных богатств России».

Руководство сразу двух компаний на неделе также посетило Казань. О встрече Рустама Минниханова с генеральным директором немецкой компании Dechema Томасом Шёрингом сообщалось мало. Лишь то, что Шёринг выступает организатором и идеологом крупнейшей мировой химической выставки ACHEM, поэтому на встрече «состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности».

С руководством инвестиционной холдинговой компании Ирана Daric Investment Group обсуждение велось по широкому спектру вопросов. Компания работает в сфере авиации, металлургии, горном деле, строительстве, машиностроении.

President.tatar.ru Встреча с руководством компании Daric Investment Group (Иран)

Рустам Минниханов напомнил, что в Иране работают две крупнейшие компании республики — «КамАЗ» и «Татнефть».

"В то же время объёмы товарооборота между Татарстаном и Ираном пока не соответствуют имеющимся возможностям», — отметил он, добавив, что «определённая динамика все же есть, я считаю, нужно активнее работать», так как «потенциал здесь достаточно большой».

В свою очередь владелец и председатель правления Daric Investment Group Мохаммад Реза Зонузи Мотлага отметил, что представители бизнес-сообщества Ирана «готовы организовать сотрудничество с коллегами из Татарстана по целому ряду направлений», а старт пассажирских авиаперевозок между Тегераном и Казанью, станет началом других важных совместных проектов.

Районные рокировки

Сразу в шести районах произошли назначения глав, большинство районов усилили правительственными кадрами.

Так, в Алексеевском районе главой стал бывший замминистра земельных и имущественных отношений РТ Сергей Демидов.

Пост в Дрожжановском районе занял Марат Гафаров, назначенный в марте 2018 года главой исполкома района, а до этого работавший заместителем министра труда республики.

Нурлатский район возглавил Алмаз Ахметшин — бывший заместитель министра строительства Татарии.

Тукаевский район достался Фаилу Камаеву, которого назначили в качестве и. о. в начале 2018 года. Камаев ранее возглавлял Актанышский район, где на неделе также прошло назначение главы. Им стал бывший министр образования и науки Татарии, ушедший с поста в родной район руководить исполкомом Энгель Фаттахов. Негласно сообщалось, что он потерял министерский пост после языковых скандалов.

Рыбно-Слободский район усилили выходцем из топ-менеджмента ОАО «Особая экономическая зона «Алабуга» Ильдаром Тазутдиновым, который в январе 2018 года занял пост в исполкоме.

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Экономика недели

Самым важным событием в сфере экономики Татарии стало участие делегации в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В рамках форума 11 сентября в присутствии президента РФ Владимира Путина было подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству индустриальных двигателей на территории России между ПАО «КамАз» и Weichai Power Co. Ltd. Разместить совместное предприятие должны на свободных площадях «дочки» компании из Татарии — ПАО «Тутаевский моторный завод» (Ярославская область). Выпустить первые двигатели должны в 2018 году. Основными регионами сбыта двигателей станут Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. За счёт запуска предприятия появится 160 новых рабочих мест.

Tatarstan.ru Участие в V Восточном экономическом форуме

Позднее предприятие планирует подать заявку на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев».

Второе соглашение подписали министр информатизации и связи региона Роман Шайхутдинов, ПАО «МегаФон» и глава союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» РобертУразов. Сотовый оператор по этому документу планирует выступить цифровым партнёром 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани 22−27 августа 2019 года.

На встрече с президентом и главным исполнительным директором компании «Йокогава Электрик» Такаши Нишиджимой глава Татарии обсудил вопросы расширения сотрудничества с давним партнёром региона.

Такаши Нишиджима напомнил, что компания реализовала на территории республики порядка 30 различных проектов и планирует продолжить данную работу. Среди планов компании — разработка программного обеспечения для нефтехимических производств совместно с университетом Иннополис.

Также в рамках ВЭФ соглашение о сотрудничестве было подписано между ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» министерства здравоохранения РТ и клиникой китайской и европейской медицины провинции Сычуань. А с провинцией Чжэцзян было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

На встрече с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой прозвучало, что в республике интерес для монгольского бизнеса представляет развитое шинное производство.

«В основном все грузоперевозки у нас осуществляются посредством наземного транспорта. Поэтому нам требуется много шин. Имеет смысл рассмотреть возможные варианты взаимодействия в данном направлении», — добавил президент Монголии.

На встрече с министром торговли и промышленности Индии Сурешом Прабху последний отметил большой потенциал сотрудничества Индии и республики в сфере сельского хозяйства, ИТ, фармацевтике, добыче нефти и газа.

Помимо ВЭФ, в сфере экономики региона произошли еще два важных события. Так, ФНС России заявило о старте с 1 января 2019 года эксперимента с самозанятыми гражданами, в котором как один из регионов участвует Татария. Размер налога с дохода составит для этой категории граждан 4% вместо 13%, а вот о пенсии данная категория граждан должна будет позаботиться самостоятельно.

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Тем временем в республике проводят опросы среди самозанятых.

«Самозанятых волнуют разные вещи. Мы проводили очень подробное исследование, пытались сформулировать топ-10 проблем, которые их волнуют. Я могу точно сказать, что первый вопрос заключается в том, сколько платить. И не вторым, а параллельным вопросом возникает тема статуса. Тут же появляется вопрос насчет норм и требований, контроля и надзора за их деятельностью со стороны государства», — цитирует бизнес-омбудсмена РТ Тимура Нагуманова издание «Бизнес-онлайн».

При этом Нагуманов добавил, что считает штрафы в размере выручки суровыми.

«Мое мнение — однозначно, что выводить из тени самозанятых надо не через штрафы, не через какую-то угрозу, а через создание комфортных условий для их деятельности. Штрафы и угрозы — не тот путь, который подходит для легализации огромного количества занятых в этой сфере предпринимателей», — резюмировал он.

Еще одно важное событие — строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань сдвинулось с мёртвой точки. Казанские СМИ со ссылкой на первого замглавы РЖД Александра Мишарина сообщили, что начать строительство дороги должны уже в октябре 2018 года. До 1 октября российское правительство должно утвердить план развития магистральной инфраструктуры, после чего работы начнутся.

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Лихачев уходит из ЦИК

На прошлой неделе стало известно, что бывший заместитель главы Татарии Минтимера Шаймиева (в 1991—1995 годах), экс-депутат Госдумы, выходец из республики Василий Лихачев уходит из ЦИК РФ.

Cikrf.ru Василий Лихачев

Свой пост в Центральной избирательной комиссии он занимал с 3 марта 2016 года. В ЦИК РФ Лихачев курировал голосование россиян, живущих не в России, на мартовских выборах президента, сотрудничество с иностранными избиркомами и международными наблюдателями. Сам Василий Лихачев называл причиной то, что «считает поставленные перед ним задачи выполненными». Среди неофициальных причин — конфликт с главой ЦИК Эллой Памфиловой, но сам Лихачев опроверг эти данные.

«Президент дал указание найти мне работу. Но это такие вещи, которые требуют тишины. И я не понимаю, зачем СМИ вытащили мотив осложненных отношений с Памфиловой. Ситуация совершенно другая — те задачи, которые передо мной ставили (а это организация голосования за рубежом, международное наблюдение, создание системы взаимодействия с международными парламентскими организациями), в принципе, были выполнены. Результаты федеральной избирательной кампании 2016 года, президентской 2018 года достойные. Следующая федеральная кампания по выборам депутатов Госдумы России будет только в 2021-м. И я решил, что за эти два с половиной года можно что-то сделать с учетом моего дипломатического, политического опыта, опыта работы в Татарстане в области федерализма… Поэтому обратился к президенту России с просьбой, во-первых, об отставке, поскольку я пришел в Центризбирком по президентской квоте, а во-вторых, если сочтет необходимым, использовать меня на тех направлениях, которые актуальны на сегодняшний день», — цитирует Лихачева портал «Бизнес-онлайн».

Лидера «взяли»

Рушания Бильгильдеева — депутат Казанской городской думы, лидер отделения «Справедливой России» стала мелькать в информационной повестке региона в 2018 году в связи с банкротными претензиями к ней. Народную избранницу требовала признать банкротом за долги свыше 3,18 млн рублей юридическая компания, у руководителя которой некогда она взяла в долг. Депутат узнала об иске из СМИ, была шокирована, обещала долги погасить и для этого продать имеющийся у нее автомобиль Lexus.

Не успела общественность отойти от этого скандала, как следователи сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Рушании Бильгильдеевой.

Spravedlivo.ru Рушания Бильгильдеева

13 сентября 2018 года следователи рассказали, что 52-летний депутат подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Всего 24 эпизода.

Следствие считает, что с июля 2013 года по май 2016 года, будучи директором и единственным учредителем ООО «Агентство недвижимости «Пассаж», Рушания Бильгильдеева «под предлогом оказания гражданам услуг по организации приобретения в их собственность земельных участков в поселке Восточное Державино Лаишевского района, в деревне Студенцы Верхнеуслонского района, в поселке Радужный и поселке Новое Царицыно города Казани», а также подведения к ним коммуникаций от граждан получила 7 млн рублей. В итоге участки не были куплены, но деньги не вернули клиентам.

«Также со стороны ООО «АН «Пассаж» были не полностью исполнены обязательства по договорам на оказание услуг по прокладке коммуникаций, заключённым с 21 гражданином. На момент возбуждения уголовного дела возвращены денежные средства двум гражданам на сумму 1,2 млн рублей», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Депутата задержали, но после допроса её госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья. По данным казанских СМИ, ссылающихся на адвоката, у нее было предынфарктное состояние и гипертонический криз.

Издание «Реальное время» сообщило, что следствие вынесло постановление об освобождении Бильгильдеевой.

«В окружении госпожи Бильгильдеевой заверяют, что у нее не было умысла мошенничества. Она намерена рассчитаться с бывшими клиентами», — пишет газета «Коммерсантъ», уточняя, что, по словам адвоката Физули Балафендиева, дело возбуждается второй раз, а «в первом случае оно было закрыто в связи с отсутствием состава преступления».

Расследование уголовного дела продолжается.

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Завод оспорили

Активисты движения, выступающего за раздельный сбор мусора и против строительства мусоросжигательного завода в Татарии, смогли оспорить в Верховном суде региона территориальную схему по обращению с отходами в части размещения в республике завода, стоимость строительства которого оценивалась в 30 млрд рублей, а реализовать его должна была компания из структур госкорпорации «Ростех».

В суде жителей поддержала казанская природоохранная прокуратура.

«Полагаю необходимым признать недействующей территориальную схему», — цитирует помощника прокурора Назима Псардия издание «Коммерсантъ».

Он также заявил, что «процедура общественного обсуждения не проводилась» и нарушен срок опубликования постановления правительства региона.

ИА REGNUM Свалка

Между тем некоторые эксперты считают, что власти республики оспорят вердикт суда.

«Скорее всего, власти Татарстана оспорят это решение или же все же удосужатся провести хоть какое-то обсуждение документа с гражданами, однако от строительства заводов не откажутся», — отметил изданию глава партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин.

Напомним, о планах строительства мусоросжигательного завода стало известно в 2017 году, изначально местом для размещения называли Казань. В марте 2018 года стало известно, что компания-оператор выкупила участок под завод в Зеленодольском районе, вблизи посёлка Осиново, где расположен новый жилой микрорайон. Строительство планировали начать в октябре 2018 года, а сдать «мусорный» завод должны были в 2022 году. Все эти месяцы с момента анонсирования проекта жители Татарии вели борьбу против размещения завода вблизи населённых пунктов, пытались выйти на диалог с властями, требуя запретить строительство, но безрезультатно.

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Погибший журналист

Еще 9 сентября 2018 года из реки Атарка Елабужского района водолазы поисково-спасательной службы подняли тело 30-летнего жителя Набережных Челнов — ведущего «РЕН-ТВ» Егора Орлова. По факту гибели мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

"Накануне исчезновения мужчина встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь. Со слов приятеля, они употребляли наркотические средства. Спустя некоторое время мужчина сел в свою машину «KIA Rio» и уехал в неизвестном направлении», — уточняется в сообщении СУ СК РФ по Татарии.

8 сентября возле леса полицейские обнаружили автомобиль пропавшего, при этом все вещи и документы оставались внутри, а ключи были в замке зажигания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июле-августе 2018 года в Нижегородской области были найдены тела двух журналистов. Позднее удалось выяснить, что их гибель не связана с профессиональной деятельностью.

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Самоборона: было превышение или нет?

Утром 12 сентября 2018 года бугульминский бизнесмен Евгений Д. обнаружил на территории своего дома преступников, вооруженных оружием, похожим на огнестрельное. Они «накинулись на хозяев дома, а также находившегося у них в гостях приятеля, после чего всем связали руки», но владелец дома и его друг смогли высвободиться и завязалась драка. В ходе нее бизнесмен нанес колото-резаные раны двоим, третий злоумышленник скрылся, но позднее его также задержали. Два раненных преступника — уроженца Самарской области в результате скончались. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, а в отношении оборонявшегося 41-летнего владельца дома по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». В качестве меры пресечения бизнесмену назначили обязательство о явке.

Питер Брейгель Младший. Нападение разбойников

Позднее прокуратура республики отменила постановление о возбуждении уголовного дела, но следствие намерено обжаловать его, указав, что настаивает «на всесторонней и объективной проверке, что невозможно в рамках доследственной проверки без возбуждения уголовного дела».

В пресс-релизе ведомства отмечается, что тело одного из нападавших «с множественными колото-резаными ранениями в области спины, головы, шеи, лица, верхних конечностей было обнаружено в помещении гаража, тело второго с аналогичными ранениями было обнаружено в восьми метрах перед входом в гараж, за территорией домовладения».

"Характер и локализация повреждений, имеющихся на телах, указывают на то, что повреждения были нанесены преимущественно сзади, при этом погибшие пытались обороняться, о чем свидетельствуют множественные ранения, а также скрыться с места происшествия, о чем свидетельствуют места обнаружения их тел», — уточняется в сообщении.

Расследование уголовного дела о разбое продолжается.