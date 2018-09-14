Рокировки: экс-министра образования Татарии выдвинули в главы района

Актанышский район, Татария, , 12:43 — REGNUM В шести муниципальных образованиях Татарии из числа депутатов выберут новых глав районов. Отделение партии «Единая Россия» 14 сентября 2018 года на заседании регионального политсовета предложило своих кандидатов, в их числе — бывший министр образования и науки РТ, а ныне глава исполкома Актанышского района Энгель Фаттахов, покинувший свой пост в правительстве региона в декабре 2017 года после громких скандалов в Татарии, связанных с языковым вопросом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С кандидатурами глав сегодня, 14 сентября, на заседаниях советов депутатов должны определиться в Алексеевском, Актанышском, Дрожжановском, Нурлатском, Рыбно-Слободском и Тукаевском районах. В последнем заседание уже состоялось, главой стал Фаил Камаев, которого утвердили депутаты, хотя свою должность в статусе исполняющего обязанности главы он занял еще в декабре 2017 года решением республиканской власти. Камаеву достался не простой район, в Малошильнинском поселении которого в середине июня 2018 года сразу пятеро депутатов сложили свои полномочия. Они же до этого пытались добиться отставки главы поселения Геннадия Харитонова, ранее награждённого антипремией «Золотая галоша» за плохое состояние дорог. Фаил Камаев до Тукаевского района возглавлял Актанышский район, куда после ухода с поста министра образования и науки РТ в декабре 2017 года был отправлен руководить исполкомом Энгель Фаттахов. Его уход из республиканского правительства связывают с языковыми скандалами, официально ему претензии не выдвигались. Сейчас Фаттахов является кандидатом от единороссов на пост главы района.

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Рыбно-Слободский район лишился главы в середине января 2018 года. Одновременно с главой Рыбно-Слободского района Ильхамом Валеевым тогда заявление об уходе по собственному желанию написал и глава Пестречинского района Эдуард Дияров. Тогда же в рыбнослободские главы начали прочить бывшего заместителя гендиректора ОАО «Особая экономическая зона «Алабуга» Ильдара Тазутдинова, который в середине января 2018 года занял пост замглавы исполкома.

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