Из Москвы в Казань на скорости 400 км/ч: Китай разрабатывает проект линии

Пекин, , 08:23 — REGNUM Китайская железнодорожная корпорация China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) заявила, что занимается разработкой еще более скоростных поездов, нежели недавние Fuxing, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Поезда семейства Fuxing (кит. «Обновление», прим. ИА REGNUM ) увеличили максимальную скорость передвижения по китайским железным дорогам до 350 км/ч после запуска в эксплуатацию скоростной линии Пекин — Шанхай 21 сентября 2017 года. Однако, это не предел для компании, которая ведет разработку поездов, способных разгоняться до 400 км/ч.

Как отметил главный инженер информационных систем компании CRRC Ван Юнчжи, в настоящее время, пытаясь выйти на международные рынки, корпорация разрабатывает проект скоростной линии между Москва — Казань в России наряду с новым поколением маглевовов, способных разгоняться до 600 км/ч.

Напомним, что Китай планирует преодолеть рубеж в 600 км/ч на своих поездах уже через 10 лет, внедряя параллельно современные системы искусственного интеллекта и беспилотного управления.

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