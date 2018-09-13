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В Татарии задержали лидера регионального отделения «Справедливой России»

Происшествия

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»

В Татарии задержали лидера регионального отделения «Справедливой России»
Иллюстрация: Spravedlivo.ru
Рушания Бильгильдеева

Казань, 13 сентября 2018, 13:41 — REGNUM  Сотрудники полиции задержали в Татарии лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушанию Бильгильдееву, сообщили 13 сентября журналистам в региональном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дело в отношении Бильгильдеевой возбудили на основании проверки оперативников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Казани.

По итогам проверки выяснилось, что в период с 2013 по 2016 год подконтрольное Бильгильдеевой агентство недвижимости «Пассаж» заключило договоры с 24 клиентами об оказании услуг при покупке земельных участков и подведению к ним коммуникаций.

По данным издания «Бизнес-online», за каждый договор депутат получала от 90 до 750 тыс. рублей. При этом Бильгильдеева заведомо знала, что условия договора не будут выполнены.

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