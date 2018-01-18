Кадровые «шахматы» районного масштаба: «зелёная папка» Минниханова

Казань, , 13:58 — REGNUM Следом за двумя ушедшими в отставку 17 января 2018 года главами районов Татарии переход «на новую работу», но на пост министра, прочат и их коллеге из Нурлатского района Равилю Кузюрову, которого накануне глава региона Рустам Минниханов наградил медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ». В районах республики начались кадровые рокировки, на которые намекали в декабре 2017 года и предпосылками которых послужила серия разоблачительных публикаций в казанских СМИ о ситуации в районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

17 января 2018 года в отставку подали главы сразу двух районов: Рыбно-Слободского и Пестречинского. Оба муниципалитета стали фигурантами предновогодних скандалов с обнародованием информации в казанских СМИ о земельных и прочих махинациях. Тогда поговаривали, что это санкционированная утечка чуть ли не из самого Казанского кремля. Материалы быстро окрестили «Зелёной папкой» Минниханова и начали делать ставки на то, в какой очерёдности главы начнут покидать свои тёплые места. На одном из казанских телеграм-каналов даже прошло голосование на эту тему, и первые кандидаты совпали с теми, что написали заявление по собственному желанию — глава Рыбно-Слободского района Ильхам Валеев и глава Пестречинского района Эдуард Дияров. Их полномочия были прекращены досрочно. Вместе с рыбнослободским главой ушел и руководитель исполкома района Рашат Хабибуллин.

Тогда же, 17 января 2018 года, новым заместителем главы исполкома депутатам представили заместителя гендиректора ОАО «Особая экономическая зона «Алабуга» Ильдара Тазутдинова. Усиление кадрами «Алабуги», только в январе 2018 года полностью переданной под контроль республиканских властей, на этом не закончилось, и в тот же день Тазутдинова предложили на пост временно исполняющего обязанности главы исполкома. Этот пост он будет занимать до результатов конкурса, который уже объявлен. А осенью 2018 года пройдут выборы депутатов Совета и, став депутатом, Тазутдинов сможет претендовать на пост главы района.

Экс-главу Рыбно-Слободского района Ильхама Валеева, к слову, отпустили не с пустыми руками — ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и присвоили звание «Почетный гражданин Рыбно-Слободского муниципального района». Кресло главы Валеев занимал с октября 2010 года, а до этого почти 10 лет он руководил Аксубаевским районом.

Пестречинский район, который буквально неделю назад снова был на слуху в связи с земельными махинациями, в тот же день получил нового главу. Депутаты единогласно проголосовали за выдвинутую Рустамом Миннихановым кандидатуру депутата от Ленино-Кокушкинского сельского поселения Ильхама Кашапова. Последний с 2010 года возглавляет ОАО «Птицефабрика Казанская», чьим единственным учредителем числится министерство земельных и имущественных отношений РТ. Созданное в 2001 году ОАО официально ликвидировано в 2014 году, в ЕГРЮЛ зарегистрировано прекращение деятельности юридического лица путём реорганизации в форме слияния. Правопреемником является ОАО «Птицекомплекс «Осиново». На сегодня компания работает в составе холдинговой компании «Ак Барс».

Примечательно, что во внеочередных заседаниях Советов районов, где в этот день голосовали за отставку глав, принял участие и премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он поблагодарил обоих глав, тем самым продемонстрировав, что уход последних никак не связан с коррупционными скандалами, а всего лишь системная кадровая рокировка. Сохранить «лицо» региональной власти это помогло, но разнообразные слухи не прекратило. Более того, поговаривают, что в скором времени собственное желание досрочно покинуть кресла появится ещё у ряда глав.

А за сутки до рокировок в Пестрецах и Рыбной Слободе, 16 января 2018 года, стало известно, что в Камско-Устьинском районе сменился руководитель исполкома — второе лицо в районе. Алмаз Насыров ушёл тихо, сославшись на семейные обстоятельства. Об этом написала районная газета, а вот официальных нормативных актов по этому поводу пока не обнародовано.

В отличие от глав вышеуказанных районов Равилю Кузюрову, главе Нурлатского района, прочат ни много ни мало, а кресло министра лесного хозяйства РТ, ставшее вакантным 15 января 2018 года, когда Алмас Назиров заявил, что уступает дорогу молодым и энергичным. А 18 января 2018 года глава региона подписал указ об освобождении от должности Назирова «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию». Официально фамилию нового министра пока не подтверждают, но 15 января 2018 года указом Минниханова Кузюров был награждён медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ». А это своего рода примета времени, после которой следует или досрочная отставка, или повышение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, рокировки на уровне муниципальных образований в Татарии начались еще в конце декабря 2017 году. Бессменный много лет и переизбранный председателем Совета муниципальных образований республики всего лишь два года назад Мингасит Шакиров досрочно покинул свой пост. Официально — по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Его место занял экс-председатель Центризбиркома Татарии, а ныне сельский депутат Экзам Губайдуллин. О том, что место будут освобождать под Губайдуллина, говорили уже в августе 2017 года, когда он выдвинулся в сельские депутаты. Это была обязательная «ступенька» к креслу председателя.

Эксперты тогда прямо заявляли, что «Совет муниципалитетов — хорошая лоббистская площадка для связи с федеральным центром и руководством региона» и «при правильной работе СОВМО может превратиться в прекрасный инструмент лоббизма».

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