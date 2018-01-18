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Кадровые «шахматы» районного масштаба: «зелёная папка» Минниханова

Политика

Двое глав районов Татарии накануне ушли по собственному желанию, третьему прочат повышение до кресла министра. Последнее официально стало вакантным 18 января 2018 года

Кадровые «шахматы» районного масштаба: «зелёная папка» Минниханова
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Шахматы

Казань, 18 января 2018, 13:58 — REGNUM  Следом за двумя ушедшими в отставку 17 января 2018 года главами районов Татарии переход «на новую работу», но на пост министра, прочат и их коллеге из Нурлатского района Равилю Кузюрову, которого накануне глава региона Рустам Минниханов наградил медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ». В районах республики начались кадровые рокировки, на которые намекали в декабре 2017 года и предпосылками которых послужила серия разоблачительных публикаций в казанских СМИ о ситуации в районах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

17 января 2018 года в отставку подали главы сразу двух районов: Рыбно-Слободского и Пестречинского. Оба муниципалитета стали фигурантами предновогодних скандалов с обнародованием информации в казанских СМИ о земельных и прочих махинациях. Тогда поговаривали, что это санкционированная утечка чуть ли не из самого Казанского кремля. Материалы быстро окрестили «Зелёной папкой» Минниханова и начали делать ставки на то, в какой очерёдности главы начнут покидать свои тёплые места. На одном из казанских телеграм-каналов даже прошло голосование на эту тему, и первые кандидаты совпали с теми, что написали заявление по собственному желанию — глава Рыбно-Слободского района Ильхам Валеев и глава Пестречинского района Эдуард Дияров. Их полномочия были прекращены досрочно. Вместе с рыбнослободским главой ушел и руководитель исполкома района Рашат Хабибуллин.

Тогда же, 17 января 2018 года, новым заместителем главы исполкома депутатам представили заместителя гендиректора ОАО «Особая экономическая зона «Алабуга» Ильдара Тазутдинова. Усиление кадрами «Алабуги», только в январе 2018 года полностью переданной под контроль республиканских властей, на этом не закончилось, и в тот же день Тазутдинова предложили на пост временно исполняющего обязанности главы исполкома. Этот пост он будет занимать до результатов конкурса, который уже объявлен. А осенью 2018 года пройдут выборы депутатов Совета и, став депутатом, Тазутдинов сможет претендовать на пост главы района.

Экс-главу Рыбно-Слободского района Ильхама Валеева, к слову, отпустили не с пустыми руками — ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» и присвоили звание «Почетный гражданин Рыбно-Слободского муниципального района». Кресло главы Валеев занимал с октября 2010 года, а до этого почти 10 лет он руководил Аксубаевским районом.

Пестречинский район, который буквально неделю назад снова был на слуху в связи с земельными махинациями, в тот же день получил нового главу. Депутаты единогласно проголосовали за выдвинутую Рустамом Миннихановым кандидатуру депутата от Ленино-Кокушкинского сельского поселения Ильхама Кашапова. Последний с 2010 года возглавляет ОАО «Птицефабрика Казанская», чьим единственным учредителем числится министерство земельных и имущественных отношений РТ. Созданное в 2001 году ОАО официально ликвидировано в 2014 году, в ЕГРЮЛ зарегистрировано прекращение деятельности юридического лица путём реорганизации в форме слияния. Правопреемником является ОАО «Птицекомплекс «Осиново». На сегодня компания работает в составе холдинговой компании «Ак Барс».

Примечательно, что во внеочередных заседаниях Советов районов, где в этот день голосовали за отставку глав, принял участие и премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он поблагодарил обоих глав, тем самым продемонстрировав, что уход последних никак не связан с коррупционными скандалами, а всего лишь системная кадровая рокировка. Сохранить «лицо» региональной власти это помогло, но разнообразные слухи не прекратило. Более того, поговаривают, что в скором времени собственное желание досрочно покинуть кресла появится ещё у ряда глав.

А за сутки до рокировок в Пестрецах и Рыбной Слободе, 16 января 2018 года, стало известно, что в Камско-Устьинском районе сменился руководитель исполкома — второе лицо в районе. Алмаз Насыров ушёл тихо, сославшись на семейные обстоятельства. Об этом написала районная газета, а вот официальных нормативных актов по этому поводу пока не обнародовано.

В отличие от глав вышеуказанных районов Равилю Кузюрову, главе Нурлатского района, прочат ни много ни мало, а кресло министра лесного хозяйства РТ, ставшее вакантным 15 января 2018 года, когда Алмас Назиров заявил, что уступает дорогу молодым и энергичным. А 18 января 2018 года глава региона подписал указ об освобождении от должности Назирова «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию». Официально фамилию нового министра пока не подтверждают, но 15 января 2018 года указом Минниханова Кузюров был награждён медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ». А это своего рода примета времени, после которой следует или досрочная отставка, или повышение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, рокировки на уровне муниципальных образований в Татарии начались еще в конце декабря 2017 году. Бессменный много лет и переизбранный председателем Совета муниципальных образований республики всего лишь два года назад Мингасит Шакиров досрочно покинул свой пост. Официально — по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Его место занял экс-председатель Центризбиркома Татарии, а ныне сельский депутат Экзам Губайдуллин. О том, что место будут освобождать под Губайдуллина, говорили уже в августе 2017 года, когда он выдвинулся в сельские депутаты. Это была обязательная «ступенька» к креслу председателя.

Эксперты тогда прямо заявляли, что «Совет муниципалитетов — хорошая лоббистская площадка для связи с федеральным центром и руководством региона» и «при правильной работе СОВМО может превратиться в прекрасный инструмент лоббизма».

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regnum author Анастасия Степанова
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