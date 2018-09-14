Задержанная лидер «Справедливой России» в Татарии госпитализирована

Казань, , 15:28 — REGNUM Задержанная накануне депутат Казанской городской думы, лидер «Справедливой России» в Татарии Рушания Бильгильдеева госпитализирована в Казани. В одну из клиник столицы республики она попала минувшей ночью.

В больницу женщину направили из следственного комитета после задержания, проведенного 13 сентября, сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В региональном отделении партии отметили, что в настоящее время состояние Бильгильдеевой стабильное, но диагноз уточнить отказались.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в квартире, офисе и доме депутата были произведены обыски в связи с претензиями правоохранительных органов к деятельности Бильгильдеевой на рынке недвижимости.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, предполагаемый ущерб оценивается в 5,5 млн рублей. Детали уголовного дела в следственном управлении СКР республики не раскрывают.

По данным местных СМИ, в период с 2013 по 2016 год подконтрольное Бильгильдеевой агентство недвижимости «Пассаж» заключило договоры с 24 клиентами об оказании услуг при покупке земельных участков и подведению к ним коммуникаций. При этом депутат заранее знала, что условия договора не будут выполнены.

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В настоящее время арбитражный суд Татарии рассматривает иск казанского юридического центра «Перспектива» с требованием признать Бильгильдееву банкротом.

Иск был подан 25 апреля 2018 года. Известно, что долг возник по договору займа, заключенного с руководителем юридической компанией «Перспектива». Часть долга была погашена, а на оставшуюся сумму в размере чуть более 3,18 млн рублей компания подала банкротный иск.

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