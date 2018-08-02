Орешкин: самозанятые сами должны позаботиться о своей пенсии

Москва, , 01:42 — REGNUM Правительство России рассматривает возможность освобождения самозанятых граждан от взносов в Пенсионный фонд, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам.

Он заявил, что правительством рассматривается возможность освобождения самозанятых от страховых платежей, но при этом самозанятые должны сами на себя взять все риски по обеспечению себя пенсией. Главной целью государства, с точки зрения Орешкина, является обеспечение минимального уровня пенсий.

«Если же человек готов сам копить, сам зарабатывать, нужно создавать те механизмы, которые позволят увеличивать уровень его пенсионного обеспечения относительно уровня социальной пенсии», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа Минтруд РФ предложил законопроект, согласно которому трудовые права не будут распространяться на самозанятых граждан России. Предполагается, что порядка 20 млн самозанятых получат правовой статус и начнут платить налоги.

С другой стороны, по мнению депутата Госдумы РФ Олега Шеина («Справедливая Россия»), главным минусом инициативы является возможность распространить ее действие на всех граждан России, трудящихся без заключения официального трудового договора.

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