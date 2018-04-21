На этой неделе появились сообщения о том, что Владимир Путин после вступления в должность выделит дополнительные средства на социальную сферу. Сумма внушительная — 10 трлн рублей. Деньги будут вложены в образование, здравоохранение, инфраструктуру, то есть, по сути, инвестированы в уровень жизни граждан для его прорывного повышения. Решение хорошее, социальная сфера в нашей стране находится в таком положении, что развивать ее имеет смысл только рывковым образом, постепенное развитие в быстро меняющемся мире — сродни стагнации. Но есть два вопроса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Первый — откуда возьмутся эти деньги? Возможно, будут повышены налоги, возможно, будет уменьшено финансирование оборонной отрасли. Хорошим средством было бы ввести прогрессивный налог, о котором еще осенью говорили, что он принесет стране почти 5 трлн, даже если обложить им только тех граждан, чей доход начинается от 400 тысяч в месяц. А если быть еще милостивее и ввести его для получающих от 2 млн в месяц, то выйдет всё равно более 200 млрд. Но и то, и другое маловероятно: олигархов, которых нет, у нас пока никто ничем прогрессивно облагать не намерен. Не проще ли повысить налоги для всех, ну, или урезать расходы на оборонку? В любом случае остается второй вопрос: как именно и кто будет реализовывать эту прорывную социальную политику? Займется ли этим правительство Медведева?

«Подводя итоги председательствования Д. Медведева, есть основания предъявить политический счет ему за то, что, начав переход на государственное управление народным хозяйством на основе государственных программ Российской Федерации, в процессе движения запутался сам и запутал всю систему управления в стране сверху донизу», — считает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

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«Политика Гайдара будет проводиться Медведевым с удесятеренной яростью», — такой мрачный прогноз делает экономист Михаил Делягин на случай сохранения Медведевым своего кресла.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев

И пессимизм экспертов можно понять: Медведев и его команда до сих пор уверенно держали курс на специфический рынок имени Ельцина, где доход должно приносить всё, в том числе и социальная сфера. А у социальной сферы совсем другая задача — не нажива отдельных лиц, а то самое улучшение качества жизни граждан. Совместить эти две противоположности, коммерческий характер с антикоммерческим, нельзя. На этом фоне здравое слово произнес глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР):

«Граждане чаще всего жалуются по вопросам пенсий, зарплат, пособий, невозможности получить инвалидность и подобным вопросам. Поэтому, конечно, всячески можно поддерживать все решения, которые приводят к улучшению ситуации в социальной сфере. За счет этого повышается благосостояние граждан, покупательная способность, то есть начинается постепенная борьба с бедностью. Всё это дает дополнительный импульс для развития экономики».

По мнению члена того же комитета Олега Шеина («СР»), вынутых из ОПК средств на социальный прорыв не хватит:

«Вопрос не просто в том, чтобы уменьшить издержки на оборону и перераспределить эти средства на другие цели, вопрос в том, что для развитой медицины, например, требуются издержки на здравоохранение на уровне 7−8% ВВП, а у нас 3,5%. … Готов ли Владимир Путин повышать налоги для российского капитала? Трудный вопрос, пока мы видим только дополнительные налоговые льготы, которые за последние несколько месяцев Госдума пачками раздает крупному капиталу. А одного перераспределения средств от оборонки и силовиков к медицине и образованию будет недостаточно, там нет такого объема средств».

Кстати, фракция «СР» в Госдуме намерена внести законопроект, уравнивающий денежное содержание думских депутатов со средними зарплатами по стране. Можно ли считать эту меру популистской, или «СР» действительно была бы рада принятию такого решения, вопрос риторический. На этой же неделе в Госсобрании Якутии двое депутатов внесли предложение, которым могли отменить представителям Госсобрания республики часть привилегий. Парламентарии грудью встали на защиту собственных прав, да еще и пожаловались на и без того трудную жизнь. Оказалось, кто-то из них даже… ездит на такси, а законопроект еще и хочет отнять у горемык право на внеочередное подключение проводного телефона, изменить порядок по обеспечению жильём, обязать отчитываться перед избирателями и, страшно сказать, участвовать в деятельности депутатских объединений, парламентских слушаниях и правительственных часах. Стоит ли говорить, что атаку на свои трудом и потом заслуженные привилегии парламентарии отбили. А граждане продолжили переживать за прошедшие 26 апреля обыски по делу о взятках двух депутатов Госсобрания региона.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

Банк России ожидает резкого роста зарплат бюджетников в текущем году. Речь идет о 13−15% роста, кроме того, сообщается в обзоре Банка России, оплата труда вырастет на 1,5−2,9 процентных пункта в силу того, что с 1 мая минимальная зарплата увеличится до 11,1 тыс. рублей. Впрочем, есть риск, что повышение зарплат, например, учителей будет осуществлено за счет увеличения нагрузки: по словам сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволода Луховицкого, в России уже увеличилось число школьных преподавателей, которые вынуждены работать на две ставки, а то и хуже — в маленьких городах есть учителя, работающие по 42−46 часов.

«Что касается прогноза, то он для меня очевиден — если не изменится кардинально поддержка в области образования, это приведет к ещё большему росту нагрузки. Сейчас ходят упорные слухи о готовящихся новых указах, которые, как предполагается, потребуют от регионов довести зарплату учителя до 150% по региону. Поскольку при этом региону денег не дадут, получится так, что для выполнения указа учителю придётся работать не 36 часов, а 48. Другого пути повысить заработную плату нет», — считает Луховицкий.

У этих опасений есть основания: обсуждая повышение зарплат медиков в рамках исполнения «майских указов», многие эксперты говорят о том, что показатели достигнуты за счет «оптимизации» штата и перевода персонала в другие категории (например, санитаров в уборщики, как это случилось в Соликамске). Стоит ли удивляться, что в первичном медицинском звене дефицит составляет 200 тысяч человек, как сказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Примером того, что медицина требует не только крупных, но и срочных, толковых, продуманных, стратегических вложений, служит история на Сахалине. Там в рамках федеральной программы, нацеленной на улучшение здоровья и демографической ситуации, был построен перинатальный центр стоимостью 5,5 млрд рублей. Центр был торжественно открыт в марте, а в апреле там рухнул потолок, чудом не убив беременную и медика. В центре уже — с трудом — побывали члены ОНФ, и увидели ужасающую картину: в системе воздуховодов авария, на стенах грязь, на потолках следы протечек, провода местами оголены, трубы где попало валяются, в родильном отделении на решетках пыль, пыль в вентиляционных камерах. Местный парламентарий оправдалась, что сообщения ОНФ не нашли подтверждения, а после падения потолка в здании работает подрядчик, проверяющий крепления этажей с первого по пятый. Примечательно, что речь идет о медцентре, причем о роддоме, причем о действующем, уже введенном в эксплуатацию, — как вообще может подрядчик теперь (!) взяться за проверку надежности креплений потолков?

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Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

Короткой строкой

— В Миассе (Челябинская область) депутаты отказались принять отчет мэра за 2017 год, снова неудовлетворительно оценив его работу. В 2016-м тоже не принимали.

— А вот отчет губернатора Хабаровского края может стать классикой: губернатор рассказал, что коровы в регионе не дохнут, а болеют, а деньги «для реализации мечт» он отстоял.

— 139 проектов по благоустройству городской среды будет реализовано в 2018 году в Тверской области — в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».

— Под домашним арестом с 25 апреля находится руководитель Управления федеральной налоговой службы по Тюменской области.

— Законопроект о запрете рекламы услуг по написанию выпускных и аттестационных работ правительство РФ внесло в Госдуму.

— При визите в пермский детский развлекательный центр «Октябрь», чья деятельность приостановлена, приставы обнаружили сорванные пломбы на входных дверях.

— В угоду мусорным королям Восточное Подмосковье оставляют без питьевой воды.

Смех

ВЦИОМ выяснил, что 97% россиян считают себя людьми с юмором. Казалось бы, в этом не приходится сомневаться, но примечательно другое: 82% считают, что в их окружении преобладают серьезные люди. Интересно, правда — как мы понимаем, что такое смешное, и как мы делимся своим юмористическим восприятием мира с близкими, если мы думаем о себе одно, а они — ровным счетом противоположное? А как было бы хорошо вспомнить об объединяющей силе юмора, тем более, что, как выяснилось, больше всего россияне любят посмеяться над анекдотами о жизни.