До отставки правительства Медведева осталось меньше месяца

Андрей Маленький, , 23:41 — REGNUM

Мартовские поручения президента В. Путина действующему правительству исполнить уже не удастся, а будущему правительству страны будет трудно осуществить, если оно сохранит стиль своего предшественника.

Многое тут зависит от личности председательствующего в нем, от личностной центровки на деле или на себе самом. Нелепо выглядит, когда умничающий политик произносит банальности, а для утяжеления своего публичного веса постоянно заимствует чужие мысли, но делает это не к месту и перевирает при этом.

Этим грешил Д. Медведев, неуместно и неверно цитируя то Т. Воланда, то св. Франциска, то П. Столыпина, то А. Суворова, а то и даже К. Маркса.

Ф. Энгельса он как-то не просто процитировал, но и аплодировал ему за то, что тот изрек — «каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ».

Это абсолютно точно, воскликнул Д. Медведев, убеждая депутатов Госдумы в том, что нечего ждать, когда в стране появится 41 государственная программа. Надо утвердить хотя бы пять из них. Это, дескать, и есть шаг действительного движения.

Какая-то абракадабра.

Какая связь между тем, что имел в виду Ф. Энгельс, и тем, что сказал премьер? Тот говорил о каких-то беспрограммных шагах, этот — о каких-то безшаговых программах.

Попробуем разобраться.

Во-первых, автором той фразы являлся не Ф. Энгельс, а К. Маркс. Этакая, мягко-крепко говоря, небрежность, хотя на деле это публичная катастрофа для политика такого уровня, как председатель правительства Российской Федерации.

Во-вторых, классик этой весьма корректной фразой, не стесняясь в последующих выражениях, высказал адресатам примерно следующее: не можете понять, что происходит, не хватает мозгов, чтобы написать программу политической партии, — не замахивайтесь! Сделайте то, что вам сегодня по силам. Хотя бы простой организационный шажок, но в верном направлении.

Не понять этого невозможно, если читать хотя бы через строчку Марксовы заметки, внутри которых и оказалась фраза, цитируемая Д. Медведевым.

В-третьих, Марксова фраза, которую выхватила из всего могучего текста прихотливая академическая память Д. Медведева, была не только приговором горе-теоретикам, но и стартом марксистской программы действий. Дело в том, что в 1875 году в Готе состоялся съезд, объединивший германских социал-демократов и германский рабочий союз в Социалистическую партию Германии, на котором была принята Готская программа.

К. Маркс и Ф. Энгельс не захотели иметь ничего общего с этой программой и категорически отрицали хоть какое-либо свое участие в ней. Из-за пустых фраз, которые «можно было вертеть и поворачивать как угодно», дешевых дерзостей, наглых выходок, ярлычков, по которому узнают друг друга правоверные и прочее.

Фундаментально раскритиковав Готскую программу, Маркс сформулировал свои взгляды на процесс переустройства государства в общество.

Это те самые мысли, которые привели не к пошаговому, а к семимильному по темпам и глобальному по размаху движению. «Манифест коммунистической партии» и первый том фундаментального труда Карла Маркса «Капитал» внесены в список всемирного документального наследия ЮНЕСКО.

Сегодня «Капитал» Маркса обязателен к изучению для студентов экономических факультетов ведущих университетов мира.

Эксперты The Open Syllabus Project из Колумбийского университета провели анализ учебных планов ряда университетов. Оказалось, что написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом в далёком 1848 году «Манифест коммунистической партии» занимает четвертое место в списке самых изучаемых работ в университетах в США. А в штатах Вашингтон, Висконсин, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси и Индиана «Манифест коммунистической партии» расположился на первом месте в списке. В штатах Айова и Виргиния на втором месте. В штатах Массачусетс и Миннесота на третьем.

Было бы понятно, если правительственная стратегия Д. Медведева была бы марксистской или — ясно и строго по концептуальным пунктам — антимарксистской. В этом случае цитирование Маркса было бы уместным и необходимым.

Однако не мысли, а заимствованная у Маркса и вырванная из контекста их словесная оболочка вошла как украшательство в стартовую премьерскую программу Д. Медведева. И тут же завяла в потоке тех слов, которые так образно охарактеризовал К. Маркс, критикуя Готскую программу германских социалистов.

Даже говоря о будущих изменениях системы государственного управления социально-экономического развития России, Д. Медведев так и не смог ясно выразить мысль и использовал запутанный речевой оборот — «нам надо сформировать такую модель государственного управления в России, которая сможет адаптироваться к новым вызовам и существенно расширит наши возможности по развитию страны».

Прошло шесть лет.

Подводя итоги председательствования Д. Медведева, есть основания предъявить политический счет ему за то, что, начав переход на государственное управление народным хозяйством на основе государственных программ Российской Федерации, в процессе движения запутался сам и запутал всю систему управления в стране сверху донизу.

Движение в правильном направлении обернулось коллапсом в системе программирования управления социально-экономическим развитием страны и завалами, которые сейчас проще взорвать, чем разобрать.

Потому что нет такого методологического инструментария и нет такого современного Маркса — Энгельса, чтобы разобрать эти завалы из слов, бумаг, подходов и заходов, внутри которых — «проектное управление».

Поясню на примере.

С 2018 года пять из сорока государственных программ Российской Федерации переведены на механизмы проектного управления и названы пилотными.

Иначе говоря, они сначала названы пилотными, потому что переводятся на механизмы проектного управления. То есть нет никакой содержательной необходимости туманить сознание исполнителей одновременно этими двумя терминами — «пилоты» и проектное управление «пилотами».

Словосочетание «проектное управление» быстро адаптировалось в словарях чиновников и политиков и, как водится, растеряло там исходный смысл.

Термин «проектное управление» является калькой с английского project management, а его правильный перевод на русский язык — «управление проектами».

Если использовать именно этот термин — «управление проектами», то перевод государственных программ на управление проектами означает, что вместо государственных программ со своими целями, задачами и показателями будет некий набор разных проектов, управляемых методически однотипно, но их совокупность ни целостной, ни системно представленной быть не может никак.

На Западе проектный принцип получил распространение на уровне крупных корпораций, но в отношении производственных объектов. В Советском Союзе он применялся в отношении таких крупных мегапроектов, как прорыв в космос или атомное вооружение, но при этом не заменял собой программно-целевой метод управления советским народным хозяйством.

Перевод управления социальной сферой в России на принцип управления проектами — это наше очередное российское ноу-хау. Ноу-хау без «ноу», а только как «хау». Это, типа, Готская программа, которую раскритиковал К. Маркс.

В целях создания какого-либо производственного объекта проект важен. Он предполагает точный бюджет, строгие сроки, подконтрольные параметры, завершенность проекта, его финиш, который может быть связан, но никак не привязан к старту какого-либо нового следующего проекта.

Возможно ли это в масштабах страны, отраслей и регионов России при неопределенности бюджета, волатильности в национальной экономике, неподготовленных кадров и обычно срываемых сроках? Нет.

Поясню на примере одной из пяти пилотных программ, не из социальной отрасли. Проекты в социальных отраслях непродуктивны по определению. Как можно заменить госпрограмму «Развитие образования» набором тех или иных проектов типа строительства новых школ?

Итак, принято решение о переводе государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на принципы проектного управления.

Накануне этого решения в профильном министерстве случился интеллектуальный инфаркт, срочно излечить который было поручено федеральному казенному учреждению «Дирекции государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России».

Способ лечения — залить проблему деньгами. Это учреждение срочно разместило госзаказ на 77 миллионов рублей с просьбой хоть к кому-нибудь знающему осуществить «Методологическое и экспертно-аналитическое сопровождение подготовки новой редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на принципах проектного управления».

Техническое задание к госзаказу своим текстом напоминает ту самую Готскую программу, которую К. Маркс охарактеризовал как набор пустых фраз, которые можно было вертеть и поворачивать как угодно.

Одновременно техническое задание вынесло приговор и всем начальникам транспортного цеха России.

Цитирую — «внедрение проектно-целевого подхода требует кардинальных изменений в системе управления реализацией государственной программы. Прежде всего, это касается новых требований к уровню профессиональных компетенций ответственных исполнителей (т.е. к министру — А.М.), исполнителей и участников и требует дополнительной переподготовки управленческих кадров, формирования у них системного мышления (всех — в школу или в сад? — А.М.), ориентации на конечные результаты в условиях определенных параметров».

Теперь о сроках лечения интеллектуального инфаркта.

Это произойдет не завтра.

В 2017 году (за два месяца до его завершения, так как единственный исполнитель был определен 16 октября) надо было успеть проанализировать текущее состояние транспортного комплекса Российской Федерации, в том числе основные проблемы его развития, на решение которых направлена государственная программа, оценить результаты реализации программы в 2013—2017 годах и дать предложения по концепции государственной программы на принципах проектного управления.

В 2018 году исполнитель госзаказа должен проанализировать мировой опыт, включая опыт Китая, развитых стран Европы, США, Канады, разработки и использования проектного подхода к формированию государственных программ и представить предложения по актуализации госпрограммы.

В 2019 году необходимо доработать предложения по структуре и содержанию государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Исполнителем госзаказа стала автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации», предложив свои услуги за 72 444 000 рублей.

Но у правительства Д. Медведева есть и другой способ лечения интеллектуального инфаркта помимо аналитического центра. Что называется, клин клином.

Оно взяло и 20 декабря 2017 года утвердило госпрограмму «Развитие транспортной системы» на 2018−2021 годы с общим объемом финансирования 7,8 триллиона рублей.

753 331 417,8 тыс. рублей — цифра великая, но исчерпаемая.

Неисчерпаемы и бесконечны утвержденные правительством ведомственные транспортные проекты, так как само понятие «развитие» — бесконечно.

Очевидно же, что принципиально безфинишен старт у такого ведомственного проекта, как «Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации», или у приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», или у ведомственного проекта «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования» и проекта «Развитие сети федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

367 страниц текста госпрограммы, «переведенной» на проектное управление, легко ужать до плановых результатов, которые должны быть получены к 2021 году.

А именно: построить 1,8 тыс. км новых железнодорожных линий, 1,3 тыс. км автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 20 взлетно-посадочных полос, обеспечить прирост транзитных перевозок на 7,7 млн тонн.

От 36 показателей, бывших в прежней госпрограмме до ее перевода переписывания на проектное управление, осталось пять. В 2013 году, когда обсуждался проект первой госпрограммы «Развитие транспортной системы», правительство считало нетерпимым, что уровень транспортных издержек в цене готовой продукции составлял 20−25%, что выше уровня развитых стран в 2,5−3 раза. Что доля России в мировой торговле транспортными услугами составляет менее 2%, а транзитный потенциал используется на 1−3 процента.

Теперь мы на это не ориентируемся.

И это — неправильно.

К. Маркс завершил критику Готской программы словами — Dixi et salvavi animam meam.

Я сказал и тем спас свою душу.

Новому правительству России стоило бы прочитать Готскую программу и ее критику К. Марксом, чтобы не пользоваться в дальнейшем советами постороннего автора принципа управления проектами там, где они противопоказаны.

Одно дело спроектировать уникальный полет к другим планетам, построить Крымский мост, другое — продолжать выпускать чапельники или тракторы, что тоже надо. Но называть и то, и другое одинаково — проектами государственного значения — неприемлемо.

Воспитание каждого нового поколения гражданами Российской Федерации — это важнейший государственный проект. Но строительство школы, даже самой напичканной и интернетизированной — всего лишь важное и полезное дело. Локального значения. Не более того.

Хуже всего, если первое вообще заменяется вторым.

Проектное переустройство России требует такого масштаба коллективной или хотя бы коллегиальной правительственной личности, которую хотелось бы цитировать, а не ловить блох начетничества и словоблудия в заимствованных, но так и не понятых словах классиков.