Во вторник, 11 апреля, Дмитрий Медведев отчитался в Госдуме за шесть лет работы правительства. Становится уже привычным, что подобные выступления полны оптимизма, однако на этот раз сама уходящая неделя как будто добавила фактуры к сказанному премьером. Так подтверждает или опровергает действительность бодрый настрой, явленный Медведевым в его «отчете о будущем»?

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийное жилье

Нежелание премьера говорить о проблемах понятно, ему хочется закончить отчетный период на мажорной ноте, тем более, что всё активнее становятся слухи о его скорой отставке. Впрочем, предстоит еще ряд крайне непопулярных решений, и вполне возможно, что незавидную роль их проводника будет выполнять и так не сильно любимый народом политик.

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К подобного рода непопулярным решениям относится повышение пенсионного возраста, за счет которого планируется принести существенный доход бюджету. Примечательно, что делать деньги государство намерено на одной из самых беззащитных категорий граждан — на стариках, в то время как введение прогрессивной шкалы налогообложения не вызывает такого энтузиазма. Даже если не повышать налоги для граждан с доходами от 300 тысяч в месяц, чтобы не затрагивать депутатов и кабмин, то можно было бы ввести такую шкалу для россиян, чей доход начинается от двух миллионов рублей в месяц:

«Это коснулось бы только 20 тысяч граждан РФ, но принесло бы в бюджет больше 200 миллиардов рублей. Однако правительство, очевидно, стоит на стороне именно этих 20 тысяч человек, предпочитая не замечать имущественного расслоения», — констатировал депутат ГД Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Очевидно, даже при таком «демократичном» раскладе нельзя сдавать своих, если вспомнить того же депутата от ЕР Андрея Палкина, который в 2015 году, согласно декларации, имел доход 1,5 млрд рублей, а в 2016 — 678 млн, уступив коллегам по партии Леониду Симановскому (907,6 млн рублей за 2016 год) и Николаю Борцову (799 млн). Информация о доходах депутатов за 2017 год будет обнародована со дня на день, а тем временем HeadHunter назвал самую оплачиваемую в стране профессию (среди простых граждан), — больше всего в России получают программисты: в Москве 100—110 тысяч, в Петербурге — 80—100, в регионах — 60—70.

Такая разница в показателях вновь возвращает к теме отсутствия в России олигархов, о чем недавно говорил Дворкович и теперь подтвердил Песков. Остается непонятным, кто же в таком случае те люди, которые за один только горячий день уходящей недели потеряли 15 млрд долларов. Россияне же уверены: олигархи в России есть, причем ВЦИОМ сообщает, что 45% граждан считают олигархов полезными для Родины. Очевидно, логика здесь та же, что при постановке пиявок: когда в стране накапливается слишком много денег, это становится ей вредно, и тогда на помощь приходят олигархи.

«Отчёт Медведева с рассказами о том, что в экономике всё хорошо, отдаёт безумием. В Вологодской области, например, в 2017 году население начало тратить сбережения на еду. Это почти край обнищания. Вместо майских указов правительство за шесть лет выполнило мягкую декоммунизацию: без сноса памятников Ленину, но со сносом части социальных льгот», — считает политэкономист Иван Лизан.

Скриншот видео Vesti22.tv Фасад здания филиала МБОУ «Катунская основная общеобразовательная школа»

Дорогие россияне, видимо, бюджету обходятся действительно дороговато, потому что уходящая неделя, помимо очередного витка темы о повышении пенсионного возраста, ознаменовалась целым шквалом сообщений из различных сфер бытия.

Взять, например, школы. В Алтайском крае образовательное учреждение превратилось в натуральный барак, где непрерывно течет кровля, по стенам ползет зеленая плесень, расходятся стены, бьет током и взрываются лампочки. В Челябинске с 4 апреля голодали сотрудники школы олимпийского резерва «Конас», требуя вернуть уволенного по необъясненным причинам директора Олега Строгонова, заслуженного тренера РФ. Уволить его хотели еще в 2017-м, в том же году, когда управление спорта рассказало о планах по оптимизации спортивных школ, которые вызвали непонимание у школьных руководителей. 13 апреля голодовка была прекращена в связи с найденным компромиссом: Строгонов вернется, но замом. Новости пришли и из Ярославля, где дети не могут заниматься на пришкольных спортплощадках — объекты вышли из строя в том же году, когда были созданы. На вопрос мэра города о том, неужели до сих пор не найти ответственных за такой брак, ему ответили, что действительно, такие проблемы есть.

Еще одна социальная сфера, медицина.

В своем докладе Медведев сообщил, что в России общая смертность за 6 лет упала на 6,8%. За день до его доклада Минздрав также заявил о снижении уровня смертности, но по итогам 2017 года она снизилась на 3,9%. Главная же проблема в том, что одновременно снижается и рождаемость: в прошлом году в России появились на свет на 203 тыс. детей меньше, чем в 2016-м, и общее снижение рождаемости по стране составило 10,7%. По этому показателю истекший год стал худшим за 10 лет.

Ахилл, перевязывающий руку Патроклу

Выслушав доклад Медведева, президент общероссийского движения «Лига защитников пациентов» Александр Саверский высказал корреспонденту ИА REGNUM свое мнение: реального положения дел в здравоохранении правительство не знает, а вместо того, чтобы решать проблемы, предпочитает носить розовые очки. Саверский справедливо отмечает рост рынка платных услуг и частного сектора в медицине в качестве главного показателя эффективности работы государства в деле заботы о здоровье граждан.

«Ещё в 2015 году Счётная палата обозначила рост платных услуг в 25%. Если бы премьер-министр об этих цифрах сказал честно, то все фанфары, которые он себе наиграл, оказались бы измазанными дёгтем», — говорит общественник.

Не лучше отреагировали на победные реляции премьер-министра в Оренбургской области. Там депутаты вернулись к теме майским указов, задача которых, по мнению члена комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политики Заксобрания Максима Амелина, была решена «не за счёт реального повышения заработных плат, а за счёт оптимизации, то есть сокращения персонала или перевода персонала в другие категории».

С подъемным миллионом рублей для медиков, согласившихся переехать на работу в сельскую местность, в Орловской области вышла промашка: они переехали, но компенсационную выплату им не предоставили. Ситуация затронула 18 из 38 врачей, которым обещали выплату: как пояснили в местном департаменте здравоохранения, приехало больше специалистов, чем рассчитывалось.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийное жилье

Может, в сфере контроля за жилищным строительством государство справляется лучше? Тем более, что Медведев заявил об уменьшении числа дольщиков. Однако дольщики высказались ёмко, назвав заявления одним словом — вранье. Жертвы строительных пирамид в Ростовской области премьеру не верят, говорят о том, что в их регионе десятки брошенных строек и более 5 тысяч обманутых дольщиков (в отличие от 1,5 тысяч по официальным данным):

«У людей терпения практически не осталось. … Региональные власти хотят замолчать проблему. Реальных действий мы не видим, нас чиновники не информируют о том, какая работа ведётся и как с ситуацией власти пытаются справиться. Если пытаются, конечно», — говорит обманутая дольщица.

Долевым строительством дело не ограничивается, проблема ветхого жилья остается одной из острейших. Лидер этого антирейтинга — Якутия, где, как говорит местный замминистра ЖКХ Наталья Чукавина, половину аварийного жилищного фонда составляют деревянные дома, в которых живут 125 тысяч человек. Из них 28 тысяч семей (не граждан — а именно семей) необходимо расселять срочно, а среди них много многодетных и инвалидов. В холодном регионе люди ютятся в кошмарных условиях, есть дома, где до сих пор вместо канализации — вёдра и туалет на улице. Зимой подъезды затоплены, в помещениях минусовая температура, в стенах огромные щели, в потолках дыры, через которые можно в прямом смысле провалиться к соседу. Расселение затягивается на годы, в одном из таких домов только за признание его аварийным жильцы бились два года, так как его квалифицировали как подлежащий капремонту. Теперь статус изменен — но время упущено:

«Четвёртый год уже длятся эти издевательства. Живём по принципу «До царя далеко, до Бога — высоко». … Дом не может подлежать капитальному ремонту, это противоречит федеральному и республиканского законодательству. … Мы стоим, видимо, пока не рухнем», — говорит житель дома.

В Ямало-Ненецком автономном округе расселение из аварийного и ветхого жилья столкнулось с проблемой недоделок, допущенных при строительстве зданий; спектр проблем варьирует от условно небольших до совершенно критических, ставящих под угрозу жизнь и здоровье жильцов. Людям приходится годами жить в домах без водоснабжения вообще. Дому-рекордсмену в этой категории уже четыре года, и всё это время люди вынуждены покупать воду с машины-водовоза и таскать ее домой на себе. В другом доме строители ухитрились сдать объект без теплоизоляции, и это, на минуточку, дом, построенный для жителей Крайнего Севера. А некоторые из домов начинают разрушаться, покрываясь трещинами почти сразу же после приемки работ.

Советский плакат «Слава отчизне героев!»

Положение дел в Отечестве всё больше напоминает некрасовскую поэму «Кому на Руси жить хорошо», где мужики из деревень Заплатова, Дыряева, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова и Неурожайки выяснили, что плохо приходится вообще всем без исключения. Но жители современной России удивительны: в прошедший 12 апреля День космонавтики они заявили о своей вере в то, что Россия первой отправит экспедицию на Марс. Хочется пожелать будущему правительству России беречь и уважать такой народ — иначе вместо полета в космос мы рискуем улететь в черную дыру.