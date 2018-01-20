Во вторник, 11 апреля, Дмитрий Медведев отчитался в Госдуме за шесть лет работы правительства. Становится уже привычным, что подобные выступления полны оптимизма, однако на этот раз сама уходящая неделя как будто добавила фактуры к сказанному премьером. Так подтверждает или опровергает действительность бодрый настрой, явленный Медведевым в его «отчете о будущем»?

Марина Каширская ИА REGNUM
Аварийное жилье

Нежелание премьера говорить о проблемах понятно, ему хочется закончить отчетный период на мажорной ноте, тем более, что всё активнее становятся слухи о его скорой отставке. Впрочем, предстоит еще ряд крайне непопулярных решений, и вполне возможно, что незавидную роль их проводника будет выполнять и так не сильно любимый народом политик.

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К подобного рода непопулярным решениям относится повышение пенсионного возраста, за счет которого планируется принести существенный доход бюджету. Примечательно, что делать деньги государство намерено на одной из самых беззащитных категорий граждан — на стариках, в то время как введение прогрессивной шкалы налогообложения не вызывает такого энтузиазма. Даже если не повышать налоги для граждан с доходами от 300 тысяч в месяц, чтобы не затрагивать депутатов и кабмин, то можно было бы ввести такую шкалу для россиян, чей доход начинается от двух миллионов рублей в месяц:

«Это коснулось бы только 20 тысяч граждан РФ, но принесло бы в бюджет больше 200 миллиардов рублей. Однако правительство, очевидно, стоит на стороне именно этих 20 тысяч человек, предпочитая не замечать имущественного расслоения», — констатировал депутат ГД Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Очевидно, даже при таком «демократичном» раскладе нельзя сдавать своих, если вспомнить того же депутата от ЕР Андрея Палкина, который в 2015 году, согласно декларации, имел доход 1,5 млрд рублей, а в 2016 — 678 млн, уступив коллегам по партии Леониду Симановскому (907,6 млн рублей за 2016 год) и Николаю Борцову (799 млн). Информация о доходах депутатов за 2017 год будет обнародована со дня на день, а тем временем HeadHunter назвал самую оплачиваемую в стране профессию (среди простых граждан), — больше всего в России получают программисты: в Москве 100—110 тысяч, в Петербурге — 80—100, в регионах — 60—70.

Такая разница в показателях вновь возвращает к теме отсутствия в России олигархов, о чем недавно говорил Дворкович и теперь подтвердил Песков. Остается непонятным, кто же в таком случае те люди, которые за один только горячий день уходящей недели потеряли 15 млрд долларов. Россияне же уверены: олигархи в России есть, причем ВЦИОМ сообщает, что 45% граждан считают олигархов полезными для Родины. Очевидно, логика здесь та же, что при постановке пиявок: когда в стране накапливается слишком много денег, это становится ей вредно, и тогда на помощь приходят олигархи.

«Отчёт Медведева с рассказами о том, что в экономике всё хорошо, отдаёт безумием. В Вологодской области, например, в 2017 году население начало тратить сбережения на еду. Это почти край обнищания. Вместо майских указов правительство за шесть лет выполнило мягкую декоммунизацию: без сноса памятников Ленину, но со сносом части социальных льгот»,считает политэкономист Иван Лизан.

Скриншот видео Vesti22.tv
Фасад здания филиала МБОУ «Катунская основная общеобразовательная школа»

Дорогие россияне, видимо, бюджету обходятся действительно дороговато, потому что уходящая неделя, помимо очередного витка темы о повышении пенсионного возраста, ознаменовалась целым шквалом сообщений из различных сфер бытия.

Взять, например, школы. В Алтайском крае образовательное учреждение превратилось в натуральный барак, где непрерывно течет кровля, по стенам ползет зеленая плесень, расходятся стены, бьет током и взрываются лампочки. В Челябинске с 4 апреля голодали сотрудники школы олимпийского резерва «Конас», требуя вернуть уволенного по необъясненным причинам директора Олега Строгонова, заслуженного тренера РФ. Уволить его хотели еще в 2017-м, в том же году, когда управление спорта рассказало о планах по оптимизации спортивных школ, которые вызвали непонимание у школьных руководителей. 13 апреля голодовка была прекращена в связи с найденным компромиссом: Строгонов вернется, но замом. Новости пришли и из Ярославля, где дети не могут заниматься на пришкольных спортплощадках — объекты вышли из строя в том же году, когда были созданы. На вопрос мэра города о том, неужели до сих пор не найти ответственных за такой брак, ему ответили, что действительно, такие проблемы есть.

Еще одна социальная сфера, медицина.

В своем докладе Медведев сообщил, что в России общая смертность за 6 лет упала на 6,8%. За день до его доклада Минздрав также заявил о снижении уровня смертности, но по итогам 2017 года она снизилась на 3,9%. Главная же проблема в том, что одновременно снижается и рождаемость: в прошлом году в России появились на свет на 203 тыс. детей меньше, чем в 2016-м, и общее снижение рождаемости по стране составило 10,7%. По этому показателю истекший год стал худшим за 10 лет.

Ахилл, перевязывающий руку Патроклу

Выслушав доклад Медведева, президент общероссийского движения «Лига защитников пациентов» Александр Саверский высказал корреспонденту ИА REGNUM свое мнение: реального положения дел в здравоохранении правительство не знает, а вместо того, чтобы решать проблемы, предпочитает носить розовые очки. Саверский справедливо отмечает рост рынка платных услуг и частного сектора в медицине в качестве главного показателя эффективности работы государства в деле заботы о здоровье граждан.

«Ещё в 2015 году Счётная палата обозначила рост платных услуг в 25%. Если бы премьер-министр об этих цифрах сказал честно, то все фанфары, которые он себе наиграл, оказались бы измазанными дёгтем», — говорит общественник.

Не лучше отреагировали на победные реляции премьер-министра в Оренбургской области. Там депутаты вернулись к теме майским указов, задача которых, по мнению члена комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политики Заксобрания Максима Амелина, была решена «не за счёт реального повышения заработных плат, а за счёт оптимизации, то есть сокращения персонала или перевода персонала в другие категории».

С подъемным миллионом рублей для медиков, согласившихся переехать на работу в сельскую местность, в Орловской области вышла промашка: они переехали, но компенсационную выплату им не предоставили. Ситуация затронула 18 из 38 врачей, которым обещали выплату: как пояснили в местном департаменте здравоохранения, приехало больше специалистов, чем рассчитывалось.

Марина Каширская ИА REGNUM
Аварийное жилье

Может, в сфере контроля за жилищным строительством государство справляется лучше? Тем более, что Медведев заявил об уменьшении числа дольщиков. Однако дольщики высказались ёмко, назвав заявления одним словом — вранье. Жертвы строительных пирамид в Ростовской области премьеру не верят, говорят о том, что в их регионе десятки брошенных строек и более 5 тысяч обманутых дольщиков (в отличие от 1,5 тысяч по официальным данным):

«У людей терпения практически не осталось. … Региональные власти хотят замолчать проблему. Реальных действий мы не видим, нас чиновники не информируют о том, какая работа ведётся и как с ситуацией власти пытаются справиться. Если пытаются, конечно», — говорит обманутая дольщица.

Долевым строительством дело не ограничивается, проблема ветхого жилья остается одной из острейших. Лидер этого антирейтинга — Якутия, где, как говорит местный замминистра ЖКХ Наталья Чукавина, половину аварийного жилищного фонда составляют деревянные дома, в которых живут 125 тысяч человек. Из них 28 тысяч семей (не граждан — а именно семей) необходимо расселять срочно, а среди них много многодетных и инвалидов. В холодном регионе люди ютятся в кошмарных условиях, есть дома, где до сих пор вместо канализации — вёдра и туалет на улице. Зимой подъезды затоплены, в помещениях минусовая температура, в стенах огромные щели, в потолках дыры, через которые можно в прямом смысле провалиться к соседу. Расселение затягивается на годы, в одном из таких домов только за признание его аварийным жильцы бились два года, так как его квалифицировали как подлежащий капремонту. Теперь статус изменен — но время упущено:

«Четвёртый год уже длятся эти издевательства. Живём по принципу «До царя далеко, до Бога — высоко». … Дом не может подлежать капитальному ремонту, это противоречит федеральному и республиканского законодательству. … Мы стоим, видимо, пока не рухнем», — говорит житель дома.

В Ямало-Ненецком автономном округе расселение из аварийного и ветхого жилья столкнулось с проблемой недоделок, допущенных при строительстве зданий; спектр проблем варьирует от условно небольших до совершенно критических, ставящих под угрозу жизнь и здоровье жильцов. Людям приходится годами жить в домах без водоснабжения вообще. Дому-рекордсмену в этой категории уже четыре года, и всё это время люди вынуждены покупать воду с машины-водовоза и таскать ее домой на себе. В другом доме строители ухитрились сдать объект без теплоизоляции, и это, на минуточку, дом, построенный для жителей Крайнего Севера. А некоторые из домов начинают разрушаться, покрываясь трещинами почти сразу же после приемки работ.

Советский плакат «Слава отчизне героев!»

Положение дел в Отечестве всё больше напоминает некрасовскую поэму «Кому на Руси жить хорошо», где мужики из деревень Заплатова, Дыряева, Разутова, Знобишина, Горелова, Неелова и Неурожайки выяснили, что плохо приходится вообще всем без исключения. Но жители современной России удивительны: в прошедший 12 апреля День космонавтики они заявили о своей вере в то, что Россия первой отправит экспедицию на Марс. Хочется пожелать будущему правительству России беречь и уважать такой народ — иначе вместо полета в космос мы рискуем улететь в черную дыру.